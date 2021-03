SEXOTUTO. L’ÉDUCATION SEXUELLE DRÔLE ET PERTINENTE À L’USAGE DES ADOS MAIS PAS QUE…

Lumni, la plateforme éducative de France Télévisions à destination de la jeunesse, a lancé jeudi 11 mars une webserie intitulée « Sexotuto« . Cette websérie d’éducation sexuelle mêle humour et pédagogie et s’adresse en priorité aux adolescents (à notre avis, 14-18 ans). Elle est créée par l’animatrice télé Maitena Biraben, créatrice et productrice de Sexotuto. Au menu, des corps nuds, mais aussi la compréhension de soi et le respect mutuel.

C’est quoi le plaisir ? Le baiser parfait ? Qu’est-ce que le consentement ? Comment mettre un préservatif ? Le sexe, c’est comme le porno ? Qu’est-ce que le revenge porn ? Comment bien embrasser ? Voilà quelques unes des questions auxquelles va répondre Sexotuto, la web série que lance jeudi Lumni. La plateforme éducative de France Télévisions à destination de la jeunesse proposera au long des mois à venir 38 vidéos drôles de 5 minutes qui ambitionne d’éduquer sans tabou éduquer les adolescents et préadolescents à l’amour et la sexualité. Sans tabou, car, comme l’explique, la créatrice et productrice de Sextotuto Maitena Biraben : « La sexualité devrait être un endroit de liberté, de créativité et d’inventivité. Mais, comme c’est un sujet tabou dans l’éducation, dans la société et dans la religion, ça devient un lieu de silence alors qu’on a tous 1.000 questions et que l’on a tous envie de comprendre ! On a voulu donner les moyens aux jeunes de comprendre le fonctionnement de leur corps et comprendre ce qu’implique l’interaction avec l’autre en termes de respect de soi, de respect de l’autre et de consentement.

Justement parce que beaucoup de préados et ados sont exposés très jeunes à des images pornographiques sur Internet, un tuto simple, cash, efficace et drôle est la meilleure réponse à offrir à leurs interrogations.

Les tutos sont désormais l’une des formes les plus plébiscitées et appréciées des enfants et des adolescents. Ces petits modules vidéo, d’environ cinq minutes, mis en ligne sur différents sites internet, répondent le plus souvent à une question, qu’elle soit pratique, technique, philosophique, historique, sociétale… « Nous avons imaginé un programme qui permettrait à la sexualité de trouver sa place, de devenir un sujet d’apprentissage et de conversation pour nos préados et ados. Les tabous, le silence et les sous-entendus à l’heure de la 5G et des réseaux sociaux ne sont plus possibles ! » expliquent les productrices de Mesdames Productions, Maïtena Biraben et Alexandra Crucq.

Plus que des tutos, Sexotuto est une vraie web-série de 38 épisodes. Chacun aborde une question liée de près ou de loin à la sexualité – les règles, la puberté, les violences sexuelles, le plaisir, l’érection, la masturbation, la virginité, la loi et la sexualité : « J’ai 16 ans et ma copine 14, est-ce que je suis hors la loi ? »demande Kévin ; ou « On peut tomber amoureux sur Insta ? » s’interroge Lucas, 13 ans. Les réponses apportées par les deux jeunes comédiens sont toujours vérifiées par un comité d’experts, scientifique et pédagogique.

Ambre et Eddy sont deux bons amis…

Les comédiens Eddy Moniot et Ambre Larrazet jouent les colocs d’un studio où les peluches côtoient des préservatifs ou des sextoys. Ils incarnent ces « presque » adultes capables de répondre aux questions des jeunes avec la proximité de langage d’un grand frère ou d’une grande sœur. Mais lorsque les réponses deviennent trop compliquées, ils se transmutent en présentateurs télé, en profs de science, etc., jouant les décalages et les parodies. Drôles, sympas, bruts de décoffrage, les deux comédiens trouvent auprès des « Tout-Nus » – visage masqué par un bloc (skin) d’un jeu bien connu des ados – une illustration in vivo de l’anatomie humaine (voir photo ci-dessus).

Quelques chiffres

11 ans, c’est l’âge moyen du premier visionnage d’une vidéo porno. 63 % des garçons et 39 % des filles entre 15 et 17 ans ont déjà surfé sur des sites pornographiques.

Chiffres Inserm 2016

17,6 ans pour les hommes et 17 ans pour les femmes est l’âge médian du premier rapport sexuel.

8 % des filles de 15-17 ans ont déjà connu des rapports forcés ou des tentatives (1 % chez les garçons). 14, 4 % pour les filles de 18-19 ans et 7,5 % pour les garçons.

Les bonnes adresses

À la fin de chaque Sexotuto, des adresses mail et des numéros de téléphone permettent de se renseigner plus avant :

filsantéjeunes.com numéro : 0800 225 236

onsexprim.fr

allo11.gouv.fr numéro d’urgence : 119

planing-familial.org/fr

Sexotuto ! nouvelle web-série d’éducation sexuelle aborde toutes les questions que peuvent se poser les jeunes sur la sexualité et les relations amoureuses. Web-série (2021) – Réalisation Quentin Merabet – Production Mesdames Productions. Avec Eddy Moniot et Ambre Larrazet. En ligne depuis le 11 mars sur Lumni.fr