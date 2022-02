RENNES. SEVENADUR PROGRAMME DES RENCONTRES CULTURELS

Pour cette 22e édition des rencontres interculturelles, Sevenadur vous invite à Renes à passer à table en découvrant les Patrimoines culturels Immatériels de plusieurs cultures présentes à Rennes. Ce sera l’occasion de vivre et partager de belles découvertes du mercredi 16 février au dimanche 13 mars 2022.

Depuis plus de 20 ans, les rencontres interculturelles Sevenadur prennent possession de Rennes et ses alentours.

Comme la culture bretonne, les cultures présentent à Sevenadur ont une identité forte et sont foisonnantes. Elles se nourrissent de traditions et de transmission orales, et sont aussi un art de vivre qui continue de s’enrichir et de se réinventer.

C’est tout l’esprit de ces rencontres, celui de rassembler les différentes cultures du territoire et de partager de beaux moments en invitant les publics à découvrir ces richesses à travers des stages, des conférences, des expositions, des rencontres, et des spectacles !

En cette nouvelle édition, Sevenadur a choisi de mettre la thématique de l’art culinaire au cœur de sa programmation.

Inauguration

18 février – 18h30

Inauguration de Sevenadur 2022 à l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville de Rennes – Place de la mairie 35000 RENNES – Gratuit

Sur réservation au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Cercle Celtique de Rennes

Contes enfant : “L’œil du dragon”

20 février – 11h

“L’œil du dragon”

Mélody vous conte l’histoire de Cheng et de Xiao, unis par une amitié hors du commun.

Cheng est pécheur. Chaque jour, à bord de sa petite barque, il espère trouver de quoi nourrir

son village. Un matin, il découvre un drôle d’animal enroulé autour de sa ligne. Xiao, un bébé

dragon aux yeux de feu. Cheng et Xiao ne vont plus jamais se quitter. Mais sauront-ils

résister aux dangers de la cité interdite et à l’appel de l’impératrice céleste ?

Sous les notes enchanteresses de ses instruments de musique (flûtes chinoises, hang),

Mélody vous entraîne sur le chemin mythique des légendes des dragons.

Un conte fantastique à partir de 5 ans.

Institut Confucius – 17 rue de Brest 35000 RENNES – Gratuit

Renseignements au 02 99 87 08 85

Organisateurs : Institut Confucius

Atelier culinaire

20 février – de 10h à 12h

Apprenez avec Mme ZHOU Guihua à faire d’authentiques raviolis chinois, un des plats emblématiques du Nouvel an chinois : la farce, la pâte, la confection et la cuisson, car on fait ensemble et à la fin on mange !

Ferme de la Harpe 35000 RENNES – 10€

Renseignements et inscription au 02 99 54 36 45 (nombre de places limitées)

Organisateurs : Institut Confucius

Balade en vélo Street Art

22 février – 14h à 17h

Venez jetez un coup d’oeil sur le Street Art rennais en compagnie de votre vélo aux alentours des quartiers de la Courrouze, du Colombier et de St Hélier pour une boucle de 20 kilomètres. A vos vélos !

Départ de la Courrouze.

7,50€ pour les adultes et 3€ pour les enfants

Renseignements au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Ren’Vélade

FlashMob

26 février – 16h, 17h, 18h

La flashmob, c’est l’occasion pour les ateliers du Cercle Celtique de Rennes d’aller à la rencontre des habitants, partager un moment tout en danse et en musique sur plusieurs places de Rennes. Venez donc les rejoindre et participer à 16h00 à la mairie, 17h00 place Saint Anne et 18h00 sur la dalle de Kennedy. En avant deux …

Place de la mairie (16h), Place Saint Anne (17h), Dalle Kennedy (18h) – Gratuit

Renseignements au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Cercle Celtique de Rennes

Balade en vélo et dégustation de spécialités bretonnes

26 février – 10h à 13h

Promenade de 15 kilomètres au départ de Villejean, contée en gallo et rythmée par une dégustation de spécialités bretonnes. Prévoir un vélo, un casque et un gilet

Départ du Cercle Celtique de Rennes – Ferme de la Harpe 35000 RENNES

10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants

Renseignements au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Ren’Vélade

Apéro contes

26 février – 18h

De 18h à 20h : contes traditionnels avec les conteurs de Gallo Tonic et du Cercle Celtique de Rennes, scène ouverte

A partir de 21h : veillées chant, musique et conte avec Gallo Tonic et scène ouverte

Possibilité de restauration sur place entre 20h et 21h– renseignements et réservations avant 23 février : http://leguibra.fr/ ou 09.83.60.54.44

Café le Guibra à St Sulpice – Entrée libre

Tous les renseignements sont sur le site de Gallo Tonic

Organisateurs : Gallo Tonic

Fest Noz

26 février – 20h

Programmation : Ma Petite, Philippe Plard, Couple de chant

Parquet de bal – Ferme de la Harpe 35000 RENNES

10€ / 6€ pour les adhérent.e.s

Réservations au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Cercle Celtique de Rennes

Couscous chez les Touaregs

27 février – 12h30 à 13h30

Venez découvrir avec Aghali la culture Touareg : saveurs, chants, objets culturels culinaires..

Cerce Celtique de Rennes – Ferme de la Harpe 35000 RENNES

12€ (Le bénéfice sera versé au profit de l’éducation des filles au Niger)

Réservations au 02 99 54 36 45 (réservations limitées)

Organisateurs : Coopérative Tafolt

Fest Deiz “Vêprée dansée”

1er mars – 14h

C’est l’occasion de se retrouver tous ensemble le temps d’un après midi sous le signe de la convivialité ! Tous les musiciens vont s’employer comme ils savent le faire pour réveiller les fourmis qui sommeillent dans vos pieds, alors méfiez vous ! Vous allez danser !

Cercle Celtique de Rennes – Ferme de la Harpe 35000 RENNES – Gratuit

Renseignements au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Cercle Celtique de Rennes

Visite “Boire” dans l’exposition permanente

1er mars – 18h

Quel que soit le breuvage choisi pour étancher sa soif, l’homme a su inventer toutes sortes de contenants qu’il pouvait acheminer mais aussi transformer et conserver… avant de le porter à ses lèvres ! À travers de multiples pichets, gourdes et autres «récipients» conservés dans les collections du musée, découvrons l’histoire du boire et des buveurs en Bretagne.

Musée de Bretagne – 10 Cr des Alliés 35000 RENNES – Gratuit

Renseignements au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Musée de Bretagne

L’anée ao courti

3 mars – 19h

Les participants du cours de gallo de Servon-sur-Vilaine vous parlent de ce qu’il se passe dans leur jardin le long de l’année. Mêlant contes, chants et annecdotes, ce spectacle sera entièrement en gallo ! Venéz don oui !

Cercle Celtique de Rennes – Ferme de la Harpe 35000 RENNES – Gratuit

Renseignements au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Cercle Celtique de Rennes

Balade en vélo Street Art

3 mars – 14h à 17h

Venez jetez un coup d’oeil sur le Street Art rennais en compagnie de votre vélo aux alentours des quartiers de la Courrouze, du Colombier et de St Hélier pour une boucle de 20 kilomètres. A vos vélos !

Départ de la Courrouze –7,50€ pour les adultes et 3€ pour les enfants

Renseignements au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Ren’Vélade

Bal Folk

4 mars – 21h

Au programme : Aurélien Claranbaux, Supernovas et Remi Geffroy Odysseus.

Parquet de bal – Ferme de la Harpe 35000 RENNES

12€ – (gratuit -12 ans)

Renseignements : veronique@nuitdorage.com

Organisateurs : Nuit d’orage

Balade en vélo Street Art et dégustation de produits locaux

5 mars – 10h à 13h

Venez jetez un coup d’oeil sur le Street Art rennais en compagnie de votre vélo aux alentours des quartiers de la Courrouze, du Colombier et de St Hélier pour une boucle de 20 kilomètres. Vous aurez également une dégustation des produits locaux de prévue alors à vos vélos !

Départ de la Courrouze.

10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants

Renseignements au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Ren’Vélade

Repas chanté

5 mars – 20h

Chansons à boire, chansons de table, chansons imagées puisées dans le répertoire traditionnel, interprétées par des chanteurs de tradition reconnus. Le tout autour d’un repas bien de chez nous.

Chanteurs invités : Jeanne Lemoine, Olivier Lepage, Chanteurs des Mardis Chanteries, Les Lif’Fredaines.

Menu : Kir blanc – 3 toasts – velouté de Butternut crème fraîche – langue de bœuf sauce madère – Duo de fromage – salade – 3 choux caramel au beurre salé – café – boissons : vin rouge, rosé, jus d’orange, eau

Tarif : Repas chanté seul : 24 €

Relais des Cultures à Ercé Près Liffré

Tous les renseignements sont sur le site de Gallo Tonic

Organisateurs : Gallo Tonic

Spectacle de rue par Moov’n’Brass

5 mars – 11h (durée 45 minutes)

Originaire de Mayenne, “Mouv’N’Brass” est un projet artistique pluridisciplinaire inédit en France : en

associant danse et musique, cette micro-fanfare propose au public une expérience musicale et

chorégraphique qui s’inscrit dans la tradition des arts de la rue.

Esplanade Charles de Gaulle – Gratuit

Renseignements au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Moov’n’Brass

Fest Noz

5 mars – 20h30

Programmation : Trio Forj, Blain/Leyzour, La Marmithe, Chevalier/Prizé)

Salle le TRIPTIK, Lande Guérin, 35690, Acigné

7€, 5€ pour les moins de 26 ans, gratuit pour les moins de 12ans

Renseignements au 07 81 92 87 49

Organisateurs : Le Moulinet d’Acigné

Balade contée et gourmande

6 mars – 15h30 à 16h30

Laissez-vous transporter dans un monde de saveurs d’enfance ou de voyage !

Au cours de cette balade, entre pommiers et châtaigniers, les conteurs vous guideront à travers des récits plein d’émotion et d’évasion qui éveilleront votre gourmandise.

Pour adultes et enfants à partir de 6 ans

Maison du Ronceray – 110 rue de la poterie 35000 RENNES – Gratuit

Organisateurs : Tisseurs de contes

Spectacle famille “Souffle souffle cachalot” de Jean-Marc Derouen et Yann-Loic Joly

6 mars – 16h

De et par Jean-Marc Derouen et Yann-Loïc Joly. Les histoires que Jean-Marc Derouen raconte ici avec Yann-Loïc Joly à l’accordéon diatonique sont bien ancrées dans la réalité mais basculent en un rien de temps dans l’irrationnel, le fantastique voir l’impensable … Comme disait la grand-mère de Jean-Marc, si Jésus-Christ à changé l’eau en vin, ton grand-père, lui, n’a pas mis beaucoup d’eau dans son vin …

Parquet de bal

7€ Places limités, reservations au Cercle Celtique : 02 99 54 36 45

Organisateurs : Cercle Celtique de Rennes

Veillée de chant virtuelle

7 mars – 20h

Veillée chantée lundi 7 mars 2022 à 20 h autour des répertoires traditionnels en visio conférence

dans le cadre de la soirée bibliothèque du Cercle Celtique de Rennes.

Lien pour la veillée sur le site de sevenadur et sur les réseaux sociaux

Brigitte Kloarec et Marie Annick Roussel gèreront la soirée.

Pas de tête d’affiche, tout le monde peut chanter des chants de table, à boire, mélodies, chants de

travail ou même à danser (chez vous…) ou autres chants.

En visioconférence avec Brigitte Kloarec

Lien communiqué sur le site de Sevenadur et du KKR, et sur les réseaux sociaux CCR : 02 99 54 36 45

Organisateurs : Cercle Celtique de Rennes

Gweladenn “Evañ” e Brezhoneg

8 mars – 17h30

VISITE EN BRETON : Quel que soit le breuvage choisi pour étancher sa soif, l’homme a su inventer toutes sortes de contenants qu’il pouvait acheminer mais aussi transformer et conserver… avant de le porter à ses lèvres ! À travers de multiples pichets, gourdes et autres «récipients» conservés dans les collections du musée, découvrons l’histoire du boire et des buveurs en Bretagne.

Musée de Bretagne – 10 Cr des Alliés 35000 RENNES

Renseignements et inscription au CCR : 02 99 54 36 45

Organisateurs : Musée de Bretagne

Veillée des conteurs

9 mars – 20h30 à 22h30

Une soirée tout en convivialité qui vous invite à voyager par le conte.

Cafétéria de la Maison Bleue – 123 Boulevard de Verdun, 35 000 Rennes

Gratuit, sans inscriptions

Organisateurs : Tisseurs de contes

Istouères et chanterie

9 mars – 15h

Animé par Cédric Malaunais.

Salle Corbière 35340 La Bouëxière – Gratuit

Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie de La Bouexière : 02 99 62 62 95

Organisateurs : La Bouëxière

Spectacle du Trio des Champs

11 mars – 17h30 à 19h

Le trio des Champs sur le marché en plein air

Mairie de La Bouëxière – Gratuit

Renseignements auprès de la Mairie de La Bouexière : 02 99 62 62 95

Organisateurs : La Bouëxière

Animation sur le collectage, “Grenier de la mémoire”

11 mars

Collectage autour de la mémoire orale de la culture bretonne grâce à l’intervention de Cédric Malaunais auprès des résidents.

La maison de retraite de La Bouëxière

Renseignements auprès de la Mairie de La Bouexière : 02 99 62 62 95

Organisateurs : La Bouëxière

Voyages gourmands

12 mars – 20h30

Partez en voyage ! De l’Orient à l’Occident, de savoureuses histoires vous transporteront dans un monde de délices et d’épices.

6 conteurs du monde du milieu et un musiciens vous guideront à travers ce périple, qui réjouira vos imaginaires et vos papilles.

Pour adultes et grands enfants (à partir de 6 ans)

Maison du Ronceray – 110 rue de la Poterie 35000 RENNES

5€ et 2,50€ pour adhérents des tisseurs de contes

Organisateurs : Tisseurs de contes

Apero conté et veillée chantée

12 mars – 18h30

Venez participer à un apéro conté suivi d’une veillée chantée dans le bar Bardak. Bienveillance et bonne ambiance garantie !

St-Aubin du Cormier au Bardak

Renseignements : 02 99 23 54 57 / gallotonic.pagesperso-orange.fr

Organisateurs : Gallo Tonic

Massala d’Inde

12 mars – de 10h à 15h

Deepali vous livrera quelques recettes venues d’Inde au cours de cet atelier culinaire. Venez apprendre et partager un plat indien Bonne dégustation !

Cercle Celtique de Rennes – Ferme de la Harpe 35000 RENNES – 12€

Sur inscription au 02 99 54 36 45 / ou sur Hello Asso (réservations limitées)

Organisateurs : Namasté Breizh

Forum des cultures – Journée de clôture

13 mars – 14h à 18h

Après un mois de festivités et de rencontres dans le pays de Rennes, Sevenadur se clôture de manière festive : forum des associations, Fest Deiz, ateliers participatifs, jeux, restauration sur place. L’ASTRADA et le Cercle Celtique de Rennes vous propose un temps de partage autour de chants et des langues du monde, profitez d’un moment interculturel !

Halle Martenot – Place de Lices 35000 RENNES – Gratuit

Renseignements au 02 99 54 36 45

Organisateurs : Cercle Celtique de Rennes