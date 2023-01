Vitré. Le lycée agricole d’Étrelles accueille la nouvelle série de France télévisions

France.tv studio, filiale de production du groupe France télévisions, et Black Sheep Films ont choisi la Bretagne, région agricole par excellence (malgré des pratiques pas toujours excellentes…) afin d’y produire une fiction quotidienne. Intitulée Déter (titre provisoire), elle relatera le parcours de 4 ou 5 jeunes, élèves du lycée agricole d’Etrelles près de Vitré.

Cette série, visant un public jeune, mettra en lumière un territoire rural et ses habitants, majoritairement agriculteurs, et les évolutions induites par l’arrivée de pratiques durables, de productions de qualité et la recherche d’un bien-manger pour tous. Le tournage se déroulera intégralement en Bretagne, à raison de 200 épisodes par saison, avec comme décor central l’ancien lycée agricole privé d’Étrelles, au sud de Vitré, mis à disposition par The Land, partenaire du projet.

Un monde rural jusqu’ici peu vu à l’écran

Annoncée lors de la dernière édition du festival Fiction TV de La Rochelle, en septembre 2022, la série a pour ambition de reproduire, pour un public plus jeune mais aussi plus large, le succès des feuilletons quotidiens. Elle met en scène, cette fois-ci, une jeunesse rurale, évoluant dans un environnement peu vu jusqu’ici à l’écran et traitant, positivement, de sujets d’actualité majeurs : l’agriculture sous toutes ces formes mais aussi les préoccupations des jeunes au lycée et la diversité des formations et métiers qu’on y trouve.

Autre spécificité de cette fiction, son format de diffusion : du lundi au vendredi, des épisodes de 7 minutes accessibles sur la plate forme Francetv puis, en fin de semaine, une « compilation » de 35 minutes, diffusé sur l’une des antennes, non encore définie, du groupe France télévisions.

Les co-producteurs travaillent actuellement sur la composition de l’équipe technique et artistique, en lien avec Accueil des Tournages/Bretagne Cinéma. Déjà, le directeur de production et le chef décorateur retenus sont Bretons.

Ces jours-ci débutent sur place les préparatifs du tournage prévu à partir d’avril 2023, car le lycée, fermé depuis plus de 3 ans, a besoin d’être aménagé pour les besoins de la production. La diffusion interviendra, quant à elle, à partir de l’automne 2023.

Pratique

Saison 1 : 200 jours de tournage, 200 épisodes de 7 min, 40 épisodes de 35 min

Un partenariat avec The Land

Au-delà de la seule mise à disposition de locaux du lycée d’Étrelles, un partenariat se met en place entre France télévisions et The Land (groupe Antoine de Saint-Exupéry). Implanté à Rennes et en Ille-et-Vilaine, The Land est un espace de formation, de réflexion, de culture, d’innovation sociale comme entrepreneuriale au service du développement des nouvelles ruralités.

Afin de bien préparer ses étudiants, mais aussi des entrepreneurs et porteurs de projets de tous horizons, aux transitions (écologique, économique, sociétale…), The Land a su rassembler plus de 40 formations au sein de 3 lycées en Bretagne et 11 écoles d’enseignement supérieur, conduisant à près de 200 métiers. S’est ainsi créé au fil du temps un véritable melting-pot d’intelligences avec écoles, think tank, pépinière d’entreprises, laboratoire R&D agroalimentaire, rencontres de haut niveau, rendez-vous médiatiques (podcasts, émissions TV) et activités culturelles.