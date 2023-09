Sérent Morbihan. L’asso Les Caquetteuses propose ses poules de réforme

L’association Les Caquetteuses est sise à Sérent, dans le Morbihan. Elle vient en aide aux poules pondeuses réformées dans les élevages, mais aussi à tous les animaux de ferme abandonnés. Elle organise régulièrement, partout en Bretagne et en France, des journées d’adoption après avoir réalisé des sauvetages d’animaux maltraités, réhabilités de laboratoire, tous sauvés des abattoirs et de la mort.

Manon Dugas et Brice Lahy ont fondé Les Caquetteuses, ce refuge qui vient en aide aux animaux de la ferme et qui leur permet de mourir de leur belle mort ! L’association a commencé ses actions par le sauvetage de poules pondeuses.

Il faut savoir que la durée de vie en moyenne pour une poule est de 6 ans, parfois plus. Pourtant, chaque année dans notre pays, ce sont 50 millions de poules pondeuses qui sont tuées à l’âge de 18 mois parce qu’elles ne pondent plus suffisamment : elles ne sont plus rentables pour l’entreprise ! L’association Les Caquetteuses organise des rencontres avec le public afin de vendre pour un prix modique ces rescapés en les faisant adopter par de nouvelles familles qui sauront prendre soin d’elles, sachant surtout qu’elles ne sont pas destinées à la consommation. Les poules réformées sont encore en mesure de fournir des œufs à leur nouveau foyer ; sociabilisées, elles réduisent les déchets organiques dans les espaces verts. Un seul individu peut réduire 150 kg de ces déchets par an ! La poule est un animal sensible comme tous les autres animaux et peut même devenir un animal de compagnie pour certains. Adopter une poule est aussi un acte citoyen et responsable.

L’association sera présente à Donzenac dans le département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine au mois d’octobre 2023. L’évènement pour acquérir des poules pondeuses réformées se déroulera en trois sessions : les samedi 14 et dimanche 15 octobre de 13 h à 18h ; du lundi 16 au vendredi 20 octobre de 9h à 12h ; le samedi 21 et dimanche 22 octobre de 13h à 18h ; elle offrira à ses visiteurs l’opportunité d’adopter des poules dans l’attente d’une nouvelle maison.

Depuis sa création en 2020, le refuge de Manon et Brice accueille toutes races d’animaux provenant des fermes et des laboratoires, abandonnés ou maltraités. Ils sont ensuite remis à l’adoption et peuvent être parrainés. Grâce à leurs partenaires, aux adoptants et à l’association, voici le nombre d’animaux, dans son détail, qui ne sont pas partis à l’abattoir, de décembre 2020 à aujourd’hui : 111 362 poules et 68 coqs ; 8 boucs, 5 chèvres, 13 brebis et 71 chevreaux ; 10 lapins ; 5 cochons ; 2 ânes et 1 vache.

Pour les personnes qui n’ont pas la possibilité d’adopter, elles peuvent soutenir l’association Les Caquetteuses avec le parrainage : chacun décide du montant et du temps de son parrainage. Les dons couvrent une partie des frais liés à l’hébergement, l’alimentation et les soins vétérinaires d’un animal dans le refuge.

Toudila devait être euthanasiée car elle est née jumelle et donc considérée stérile pour l’élevage laitier. Brice lui a sauvé la vie et elle lui rend bien !

Les animaux à l’adoption en ce moment :

Bénéficiant d’un partenariat avec la Fondation Brigitte Bardot, Les Caquetteuses présentent leurs lapins, actuellement mis à l’adoption. Ils sont dix au total trois femelles – Lalie, Rosie, Mona- et sept mâles – Filip, Jazon, Bulle, Link, Major, Garry et Slow -. Ils attendent un nouveau départ dans la vie. Ils sont tous âgés de un an, sauf Jason qui a deux ans. Un lapin a une durée de vie de 8 à 12 ans. Les mâles sont déjà stérilisés, les femelles le seront aussi ! Le plus grand souhait de l’association est de trouver pour eux des foyers où ils pourront savourer la liberté sans cage. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, ils ont besoin d’un espace sécurisé qui leur offrira l’opportunité de découvrir le monde avec curiosité et assurance. Il est préférable d’adopter les lapins par deux, car ils n’aiment pas la solitude et vivent en groupe dans la nature.

Il y a aussi cinq truies Gottingens qui ont quitté les laboratoires il y a un an, pour une nouvelle vie au refuge de Manon et Brice. Elles sont naines et âgées de 4 à 5 ans. Elles ont créé des liens solides en vivant ensemble. Chipie, Chantal, Choupette, Coquine et Bella sont sociables et amicales envers les humains, elles attendent un foyer aimant. Les Caquetteuses recherchent des familles prêtes à leur offrir un espace sécurisé avec des clôtures solides et une protection nocturne. Toutes stérilisées, elles méritent une vie de confort.

Babou, une chèvre naine âgée d’environ 4 ans est arrivée au refuge il y a deux ans suite à une situation de divorce. Babou est une compagne à la personnalité douce et charmante. Elle brille par sa sociabilité avec les humains et adore les câlins et les moments de complicité.

Et puis, il y a Rosalie, une autre chèvre Naine ; Eckle et Jeckle, deux coqs de race Sussex croisés qui ont grandi côte à côte, partageant des liens étroits. Il y a tous les autres…

Babou Rosalie

Infos pratiques

Pour le rendez-vous à Donzenac (19)

Chaque poule est à 3 euros, ou 15 euros les 6.

Pour réserver, envoyez un SMS au 06 58 55 11 92 : n’oubliez pas d’inscrire votre nom, le nombre de poules et la date souhaitée, en indiquant : Réservation Donzenac.

Pour faire connaissance avec nos adorables lapins, nos truies, avec Babou, Rosalie et tous nos animaux, nous vous invitons à nous contacter par message privé ou par SMS au 06 58 55 11 92.