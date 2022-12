15e semaine du cinéma britannique à Bruz : c’est party !

Comme les années précédentes, la semaine du cinéma britannique aura lieu au Grand Logis à Bruz du 14 au 21 janvier 2023. Cette édition sera particulière puisqu’elle fêtera le 15e anniversaire du festival.

Depuis 15 ans, le festival propose au grand public des films, des courts métrages, des masterclasses, des moments de partage et d’émotions.

Les sélections sont larges pour ravir les amateurs et les cinéphiles.

Pour fêter ce rendez-vous annuel, l’équipe du Grand logis vous a concocté ce programme : rencontre avec une équipe de réalisation, des courts métrages inédits issus de la sélection du festival This is England de Rouen, 13 films, dont 5 en compétition, un concert au bar…

Dans l’obscurité, confortablement installés, les spectateurs auront le choix du genre. Le portrait de l’autrice la plus énigmatique du monde, l’étonnante et véritable histoire de l’imposteur le plus célèbre d’Ecosse, d’horribles et joyeuses retrouvailles entre amis…

Cherry on the cake : The Gallery, un film interactif, hybride, entre cinéma et jeu vidéo. Le public sera aussi acteur de l’évolution du scénario (en votant pour la suite de l’histoire). L’équipe du film sera présente pour échanger avec les spectateurs à la fin de chaque séance.

Le temps d’un après-midi, les participants se mettront dans la peau du célèbre Sherlock Holmes en résolvant une enquête lors d’un escape game.

15 ans ça se fête ! L’occasion de rassembler en nombre pour souffler les bougies lors du tea time en savourant quelques douceurs et en papotant sur les projections passées ou à venir.

Les films en compétition

THE ALMOND AND THE SEAHORSE

DE CELYN JONES, TOM STERN

ROYAUME UNI / 2022 / COMÉDIE DRAMATIQUE (1 h 36) AVEC REBEL WILSON, CHARLOTTE GAINSBOURG, TRINE DYRHOLM, CELYN JONES, MEERA SYAL

Pour Gwen, c’est toujours 1999. Elle ne reconnaît pas le visage qu’elle voit dans le miroir, ni sa partenaire, bien qu’elles se réveillent ensemble tous les jours. Le passé de Joe se délite et sa partenaire, Sarah, craint d’être oubliée. Un médecin refuse de les abandonner, déterminé à ne pas les laisser dépérir. Une histoire drôle, poignante et émouvante de deux couples vivant avec une lésion cérébrale et de l’impact de celle-ci sur leurs vies.

TRUE THINGS

DE HARRY WOOTLIFE

ROYAUME-UNI / 2021 / DRAME (1 h 42)

AVEC TOM BURKE, HAYLEY SQUIRES, RUTH WILSON

Kate vit sa vie comme un automatisme, «googlant » des lieux de vacances idylliques pour échapper à la réalité de son travail fastidieux. Après un flirt avec un étranger charismatique, Kate fonce tête baissée dans une relation qui devient sa priorité et supplante toutes ses autres activités. Elle ment à son employeur, qui la considère déjà comme un électron libre. Elle se retrouve impliquée dans un accident de voiture avec l’homme qu’elle a enregistré dans son téléphone sous le nom de « Blond ».

THE COLOUR ROOM

DE CLAIRE MCCARTHY

ROYAUME-UNI / 2022 / BIOPIC, HISTORIQUE (1 h 48)

AVEC PHOEBE DYNEVOR, KERRY FOX, MATTHEW GOODE, DAVID MORRISSEY

Dans la grisaille des Midlands britanniques des années 1920, Clarice Cliff, jeune ouvrière pleine d’idées, vit dans la banlieue de Stoke-on-Trent avec sa mère veuve et sa plus jeune sœur. Poussée par son imagination et son ambition, elle fait le pari audacieux d’accepter un emploi moins bien rémunéré dans une prestigieuse usine de poterie qui appartient à l’excentrique Colley Shorter. Elle prend de grands risques pour faire ses preuves. Colley Shorter se rend alors compte que son talent et ses idées innovatrices pourraient sauver l’usine et ses ouvriers des conséquences de la crise économique dévastatrice de la grande dépression.

EMILY

DE FRANCES O’CONNOR

ROYAUME UNI / 2022 / BIOPIC, DRAME (2 h 20)

AVEC EMMA MACKAY, OLIVER JACKSON COHEN, FIONN WHITEHEAD

La vie imaginaire de l’une des autrices les plus célèbres du monde, Emily Brontë. Ce biopic est le voyage initiatique, exaltant et édifiant d’une rebelle et d’une inadaptée vers la maturité féminine. Explorant les relations qui l’ont inspirée – sa relation brute et passionnée avec ses sœurs Charlotte et Anne, son premier amour douloureux et interdit pour Weightman, et l’attention qu’elle porte à son frère Branwell, qu’elle idolâtre – le film dresse le portrait de l’une des écrivaines les plus énigmatiques et provocatrices du monde, disparue trop tôt, à l’âge de 30 ans.

THE QUIET GIRL

DE COLM BAIRÉAD

IRLANDE / 2022 / DRAME (1 h 34)

AVEC CATHERINE CLINCH, CARRIE CROWLEY, ANDREW BENNETT

Sortie nationale le 22 mars 2023.

Irlande 1981, Càit, une jeune fille effacée et négligée par sa famille est envoyée vivre auprès de parents éloignés pendant l’été. Lentement, sous la garde des Kinsella, Cáit s’épanouit et découvre une nouvelle façon de vivre. Mais dans une maison où les liens affectifs se développent et où il ne doit exister aucun secret, elle découvre une vérité douloureuse.

Quelques autres films de la sélection

YOUNG PLATO

DE DECLAN MCGRATH, NEASA NÍ CHIANÁIN / IRLANDE, ROYAUME-UNI, FRANCE, BELGIQUE / 2021 / DOCUMENTAIRE (1 h 42)

AVEC JACKIE DOYLE, CÉLINE NUSSE, HANNE PHLYPO, DAVID RANE

À Belfast, dans une école primaire réservée aux garçons, un directeur d’école fan d’Elvis est déterminé à changer le destin de cette communauté qui vit quotidiennement agressions sectaires, la pauvreté et la drogue. Sous sa houlette, les élèves commencent à remettre en question la violence qui les entoure, armés de la sagesse des anciens philosophes grecs. Ce film est un hommage au pouvoir du possible, mettant la confiance dans les générations futures en premier plan.

THE GALLERY

DE PAUL RASCHID

ANGLETERRE / 2022 / FILM INTERACTIF (2 h 30)

AVEC GEORGE BLAGDEN, ANNA POPPLEWELL

Un marchand d’art est pris en otage par un portraitiste qui menace de faire exploser une bombe si ses exigences, qui changent constamment, ne sont pas satisfaites… Le public doit alors choisir entre un protagoniste masculin qui évoluera en 2021 et un protagoniste féminin en 1981. En votant à des instants clés, le spectateur décide de la suite de l’histoire ; la vie du protagoniste en dépend. Les rôles principaux de Morgan et Dorian sont joués par les deux mêmes acteurs dans les différentes versions. Ce film interactif investit un nouveau territoire, entre le cinéma et le jeu.

Les projections seront suivies d’une rencontre avec l’équipe du film The Gallery.

MY OLD SCHOOL

DE JONO MCLEOD

ROYAUME-UNI / 2022 / DOCUMENTAIRE, DRAME, ANIMATION (1 h 44)

AVEC ALAN CUMMING, DAWN STEELE, CLARE GROGAN

L’étonnante et véritable histoire de l’imposteur le plus célèbre d’Écosse. 1993 : Brandon, 16 ans, est le petit nouveau de l’école. Très vite, il devient le premier de la classe, réussit ses examens, se fait des amis et décroche même le rôle principal dans la comédie musicale de l’école. Il est l’élève modèle, jusqu’à ce que son secret soit révélé.

SUPERASTICOT

DE SARAH SCRIMGEOUR, JAC HAMMAN GRANDE BRETAGNE / 2022 / ANIMATION (40 min) / AVEC VALÉRIE MUZZI, OLIVIA COLMAN, MICHEL HINDERYCKX

À partir de 3 ans.

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Les autres highlights de la semaine

Pour cette 15ème édition, il y aura des masterclass, conférences animées par Hussam Hindi (Directeur artistique du Festival du film britannique de Dinard de 1996 à 2019) et Fanny Popieul (consultante en programmation spécialisée en cinéma britannique et irlandais). Les thèmes abordés seront « Elizabeth II : la reine fait son cinéma », « La représentation de l’étranger dans le cinéma britannique » et « Les grandes sagas du cinéma et le personnage récurrent du héros malgré lui ». Il y aura également un atelier cinéma enfant pour faire découvrir aux plus jeunes les coulisses du métier de bruiteur et de sound designer. Enfin, pour ravir les fans d’enquêtes policières, un escape game « Murder party ! » sera au programme. Seul ou en équipe, mettez-vous dans la peau d’un enquêteur et partez rechercher des indices au Grand Logis et à la Médiathèque. Énigmes et drôles de rencontres à prévoir.

Entre deux films, n’hésitez pas également à vous restaurer pendant le traditionnel tea time ! Durant tout le festival, le Grand Logis vous propose une sélection de thés et de gourmandises britanniques sucrées et salées.

Le dimanche de 18h à 18h50, profitez d’un concert de jazz offert pour accompagner le tea time, assuré par l’ensemble Jazz sur la Rive Sud.

Soirée de clôture

CONCERT «ENSEMBLE À VENTS CONTRETEMPS»

Cette année, Musique sur la Rive Sud s’associe au Grand Logis dans le cadre de la Semaine du cinéma britannique.

En ouverture de soirée, les 40 musiciens de l’Ensemble à vents Contretemps proposeront un programme 100% Union Jack : les Beatles, James Bond et d’autres surprises.

PALMARÈS DE LA SEMAINE BRITANNIQUE

Le prix du public : Le public est invité à être acteur de cette semaine en prenant part au vote à l’issue des projections ! Le prix sera remis au film ayant obtenu le plus de suffrages.

Le prix du jury jeunes : En partenariat avec La Maison des jeunes, un groupe formé de jeunes de 15 à 20 ans assistera tout au long de la semaine aux projections des films en compétition. Il aura pour mission d’attribuer le Prix du jury jeunes au film qui l’aura le plus convaincu.

COURT TOUJOURS !

La Semaine britannique s’associe une nouvelle fois avec l’excellent festival de courts métrages This is England, qui a clôturé sa 11e édition à Rouen en novembre 2022.

Fanny Popieul, la programmatrice du festival rouennais et notre collaboratrice programmation, en a extrait une sélection sur-mesure de 9 courts métrages.

Infos pratiques

HORAIRES D’ACCUEIL

Lundi, mardi, jeudi 9h30-12h / 13h30-20h30 Mercredi, vendredi, samedi 13h30-20h30 Dimanche 13h30-19h

TARIFS DES FILMS

Plein 6,50 €

Réduit 5 € (- 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, abonnés)

Court-métrage Superasticot (tarif unique) : 3 €

Sortir / Korrigo services 3 €

Carte 5 places 20 €

Pass Semaine Britannique 30 € (Ce pass donne droit à une place sur chaque séance du festival)

Toutes les animations proposées en dehors des films sont gratuites, sur réservation.

POUR SE RENDRE AU GRAND LOGIS

• En voiture, de Rennes : direction Bruz – Le Grand Logis est situé dans le centre-ville de Bruz. • En bus, au départ de Rennes : ligne 59 ou ligne C7 – arrêt Bruz centre. • En train, ligne Rennes-Redon : arrêt gare de Bruz.

Retrouvez la programmation complète sur : https://legrandlogis-bruz.fr