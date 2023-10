Séisme, le forum de l’impact et de l’engagement qui bouscule les trajectoires

Séisme Grand Ouest, un événement inédit pour répondre à la quête de sens croissante des jeunes bretons, et pas seulement.

À l’heure où 43% des actifs français envisagent de quitter leur emploi dans les 2 ans pour un autre ayant plus de sens (Sondage Opinion Way pour l’Anact), et que 75% des 16-25 ans de notre pays jugent l’avenir “effrayant” sur le plan climatique (The Lancet Planetary Health, 2021), il est urgent de proposer des manières de s’engager dans son métier, directement sur les territoires.

De ce constat est né Séisme Grand Ouest, le premier forum des voies à impact du Grand Ouest, en partenariat avec Rennes Métropole, la Région Bretagne, ainsi qu’une vingtaine d’établissements supérieurs. Cet événement unique et ambitieux aura lieu les 11 et 12 octobre 2023 en plein cœur de Rennes (Halle Martenot et Salle de la Cité), et accueillera 4500 personnes en quête de sens et d’utilité dans leurs parcours professionnels.

Deux jours dédiés à l’impact positif pour mettre en lumière les manières de s’engager dans son travail, avec un village des initiatives vertueuses du territoire, des tables rondes et témoignages inspirants, des ateliers, jobs dating, agoras, rencontres…

Nombreux intervenants de renom seront présents, notamment Hadi Rassi, Paloma Moritz, Virginie Raisson-Victor, Flore Vasseur ou encore Luc Abbadie. (La liste exhaustive juste ici).

Le forum est à prix libre (dès 0€) et à but non lucratif et déjà 2000 étudiants ont leur cours banalisés pour y assister.

Séisme est une association d’intérêt général et à but non lucratif qui vise à bousculer les trajectoires professionnelles pour placer les enjeux écologiques et sociaux au cœur des choix de carrière. Nous réa- lisons des documentaires pour éveiller les consciences (Ruptures, 2021, primé à Cannes ; un autre en cours), et nous organisons des événements pour proposer des manières concrètes de s’engager (1ère édition de Séisme Grand Ouest en octobre 2023 à Rennes).

