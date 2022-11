Rennes. Sebastien Spitzer dédicace La Revanche des orages vendredi 2 décembre au Forum du livre

À l’occasion de la sortie de son ouvrage « La Revanche des orages » aux éditions Albin Michel, venez rencontrer Sébastien Spitzer dans le café littéraire de Rennes au Forum du Livre le vendredi 2 décembre à 18h pour une rencontre exceptionnelle.

A propos de La Revanche des orages :

Voici l’histoire vraie du jeune pilote Claude Eatherly qui, le 6 août 1945, a participé au bombardement d’Hiroshima. Démobilisé, il est accueilli en héros mais s’enferme dans le mutisme. Une étrange voix le hante. Qui est-elle ? Que veut-elle ? Et si c’était la voix de sa conscience ? Tandis que les autorités le font passer pour fou, Eatherly entraîne sa femme et ses enfants dans une chute inexorable.

La Revanche des orages est un roman sur la gloire et le remords, ou le portrait profondément humain d’un héros malgré lui. On retrouve le souffle romanesque de l’auteur de Ces rêves qu’on piétine, prix Stanislas, prix Roblès, traduit en plusieurs langues, et du Coeur battant du monde, finaliste du Goncourt des Lycéens.

