SCIENCES. JEAN-PHILIPPE VERHOYE A COEUR OUVERT

L’invité est le professeur Jean-Philippe Verhoye, chirurgien cardiaque dont le service est numéro 1 depuis 8 ans dans le classement du Point qui fait référence en la matière. Le cardiovasculaire plus généralement n’est pas en reste puisque la chirurgie des artères et la stimulation cardiaque à Rennes sont dans les 6 meilleurs de France. Une belle occasion donc de faire avec lui un tour d’horizon d’un domaine médical et de recherche majeur à plusieurs titres.

Raconter des histoires au moyen d’entretiens avec des chercheuses et des chercheurs de toutes disciplines, les écouter exprimer leurs motivations, leurs passions, raconter leurs rencontres, leurs travaux, tel est l’objet de Voyages extraordinaires dans le monde des sciences, une série d’émissions créée par Jean-Louis Coatrieux, lui-même chercheur, et co-animée par Félix Boulé. Informer, faire découvrir ces mondes qui dessinent ceux de demain, motiver les jeunes, filles et garçons, à s’engager sur ces chemins en toute liberté, voilà ce que nous cherchons avec ces Voyages. Des entretiens en co-diffusion Radio laser / Unidivers.fr.

Centre cardio-pulmonaire du CHU de Rennes

Les affections cardiovasculaires (cardiopathies ischémiques ̶ 16% à elles seules des décès dans le monde ̶ et accidents vasculaires cérébraux) restent en effet les principales causes de mortalité dans le monde. Le cœur est notre moteur de vie et quand il est question de maladie nous pensons immédiatement à la chirurgie à cœur ouvert, à la greffe et aux difficultés pratiques qu’elles soulèvent pour le chirurgien. Mais nous pensons aussi au cœur artificiel dont l’une des plus récentes innovations est apportée par la société Carmat créée à partir des travaux pionniers du Professeur Alain Carpentier. Un immense défi et pour s’en rendre compte, il suffit de réaliser qu’un seul million de battements cardiaques ne correspond pour nous qu’à environ 10 jours de vie !

Il peut paraître simple à première vue ce cœur en comparaison du cerveau. Mais quand nous le regardons de plus près, ce sont des muscles, des tendons, des piliers, des valves (y compris celle de l’aorte) qui doivent se synchroniser mécaniquement et électriquement pour assurer la circulation sanguine dans les artères et les veines. Tous participent à son bon fonctionnement et chaque élément peut être touché par la maladie ou simplement atteint par la fatigue. Et bien sûr, impossible d’intervenir chirurgicalement sans arrêter les cœurs, les arrêter pour mieux les faire battre donc.

Vue chirurgicale d’une annuloplastie mitrale (pose d’un anneau prothétique corrigeant la dilatation annulaire)

Cartographie de propagation électrique à la surface du ventricule gauche. Courtoisie LTSI-Inserm-Université de Rennes 1- CHU Rennes

Au-delà de nos questions pour les auditeurs, et parmi eux les plus jeunes : Qui êtes-vous, M Jean-Philippe Verhoye ?, Comment et pourquoi avez-vous choisi ce métier ?, Trouvons-nous beaucoup de femmes dans les disciplines chirurgicales ? Et bien sûr, nous souhaitions en découvrir beaucoup plus sur les interventions. Comment se réalisent-elles, avec quelle équipe, combien de temps ? Faut-il des qualités manuelles, mentales et physiques particulières ? Quelles sont les avancées technologiques majeures depuis 40 ans qui ont bouleversé la chirurgie et amélioré la prise en charge des patients ? Vous disposez d’une salle pilote avec TheraImage, en quoi consiste-t-elle ? Vous êtes aussi chercheur alors à quoi pouvons-nous nous attendre pour demain ?

TherA-Image, plateforme de chirurgie assistée par l’image (CHU-Rennes, Laboratoire Traitement du Signal et de l’Image, Inserm-Université de Rennes1)

TherA-Image, plateforme de chirurgie assistée par l’image (CHU-Rennes, Laboratoire Traitement du Signal et de l’Image, Inserm-Université de Rennes1)

—————————

Un mot avant pour finir. Le cœur imprègne les proverbes de tous les pays. Nous en avons chez nous une belle collection. Loin des yeux, loin du cœur. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Le cœur a des raisons que la raison ne connait pas. Prendre les choses trop à cœur. Parler à cœur ouvert et combien d’autres encore ! Alors, si ce printemps votre cœur bat la chamade, ne vous inquiétez pas. L’amour est un merveilleux stimulant contre le stress. Nul besoin de connaître la dopamine, l’adrénaline et la noradrénaline ou encore l’ocytocine pour être heureux !

Pour en savoir plus :