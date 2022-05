Que savons-nous des « conversations » animales ? C’est la question que nous avons posée à Alban Lemasson, membre de l’Institut Universitaire de France, professeur à l’Université de Rennes 1 et directeur du laboratoire d’éthologie animale et humaine (EthoS).

Ce laboratoire est une unité mixte de recherche placée sous la tutelle des Universités de Rennes 1, de Caen et du CNRS. Elle est installée sur quatre sites : le campus de Beaulieu à Rennes, la station biologique de Paimpont, le campus universitaire Jules Horowitz 5 à Caen et le Centre de Recherches en Environnement Côtier (CREC) à Luc sur Mer.

Alban Lemasson

Raconter des histoires au moyen d’entretiens avec des chercheuses et des chercheurs de toutes disciplines, les écouter exprimer leurs motivations, leurs passions, raconter leurs rencontres, leurs travaux, tel est l’objet de Voyages extraordinaires dans le monde des sciences, une série d’émissions créée par Jean-Louis Coatrieux, lui-même chercheur, et co-animée par Félix Boulé.

Informer, faire découvrir ces mondes qui dessinent ceux de demain, motiver les jeunes, filles et garçons, à s’engager sur ces chemins en toute liberté, voilà ce que nous cherchons avec ces Voyages. Des entretiens en co-diffusion Radio laser / Unidivers.fr.

*

Les travaux d’EthoS portent sur l’influence des facteurs sociaux et non sociaux dans le développement émotionnel et social des individus, les systèmes de communication et leurs complexités, les processus cognitifs et le bien-être animal et humain. Ils s’appuient sur une comparaison d’un grand nombre d’espèces phylogénétiquement éloignées mais qui partagent des contraintes similaires (et notamment sociales). Les animaux étudiés vont des invertébrés (les araignées par exemple), des oiseaux chanteurs et non chanteurs, aux mammifères terrestres (chevaux) et aquatiques (cétacés et loutres) et notamment aux primates.

Alban s’intéresse lui à la communication vocale et la vie sociale chez les mammifères ainsi qu’à l’évolution du langage. Spécialiste des primates non humains, ses recherches portent sur des singes dont la Mone de Campbell présente à la station de Paimpont (Ille et Vilaine) et sur d’autres mammifères comme les chevaux, les dauphins et les loutres. Mais aussi sur les oiseaux chanteurs, des modèles animaux curieusement privilégiés pour la compréhension du développement du langage humain.

Les oiseaux chanteurs seraient-ils vraiment les mieux placés pour comprendre le développement du langage humain ?

Tous ces animaux discutent-ils entre eux vraiment, avec d’autres, se fâchent-ils et s’emportent-ils comme nous ? Comment communiquent-ils leurs intentions, leurs émotions ? Vous imaginez bien que nous avions énormément de questions à lui poser ! Mais écoutons d’abord quelques-uns de nos amis…

… la mésange zinzinuler

… le rouge gorge chanter

… la baleine gémir ou gronder

Et ces questions ?

Comment travaillez-vous dans vos recherches ? Par observation, par stimulation, par interaction ?

Par enregistrement des sons, des images ? Les nouvelles technologies peuvent-elles améliorer les analyses de comportement ?

Y a-t-il comme chez l’humain des phases de développement du langage déjà identifiées ?

Que se passe-t-il entre groupes de singes par exemple de même espèce mais géographiquement séparés ? Ont-ils des accents différents ?

Le fait de travailler sur des animaux en captivité modifie-t-il les choses ?

Comment s’exprime la faim, la menace, l’attirance, le danger, la reconnaissance de l’autre… Peuvent-ils créer des nouveaux éléments de langage ?

Qu’est-ce que vos recherches nous apprennent sur nous, humains ?

Quelles qualités faut-il posséder pour ce métier ?

… et beaucoup d’autres….

Écoutez ses réponses !