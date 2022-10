4 activités insolites près de Rennes et ses alentours

Vous êtes de passage à Rennes ? Originaire de la région Bretagne ? La ville de Rennes, l’Ille-et-Vilaine et leurs alentours proposent toutes sortes d’activités à pratiquer entre amis ou en famille. Ainsi, non loin de Rennes, venez sauter en parachute, voler au-dessus de l’eau ou encore longer la côte bretonne en pilotant un quad. Découvrez dans cet article 4 activités insolites et fortes en sensations à vivre près de Rennes le temps d’un weekend.

Le flyboard

Avec ses airs d’activité sportive du futur, le flyboard attire beaucoup d’amateurs de sports extrêmes et de sensations fortes. Le résultat est garanti. Les pieds accrochés à une planche, de forts jets d’eau vous propulsent en hauteur. Cette pratique vous permet d’effectuer des figures en plein vol, ou alors tout simplement vous amuser à plonger. Après un cours d’initiation, vous voilà prêt à voler au-dessus de l’eau. Cette activité peut paraître compliquée au départ, mais avec un peu d’entrainement, très vite, vous trouverez le bon équilibre pour rester dans les airs.

Venez vous challenger entre amis, découvrir qui sera le meilleur et qui de vous tiendra le plus longtemps en équilibre en réalisant des figures impressionnantes. Il faut toutefois être prudent, ce nouveau sport reste dangereux s’il n’est pas encadré par un professionnel.

Un saut en parachute

Que vous soyez de passage dans la région ou que vous viviez dans cette jolie ville, vous pouvez découvrir le saut en parachute près de Rennes. Activité sensationnelle par excellence, elle plaît énormément aux personnes recherchant le frisson extrême. Vous pouvez vous rendre à l’aéroport du Mans Arnage, à 1h30 de Rennes.

Accroché à un parachutiste professionnel, vous faites le grand saut à 3000 mètres au-dessus du sol. Après une trentaine de secondes de chute, votre instructeur déploie le parachute et vous pouvez alors découvrir les beaux paysages de la région. Il faut cependant être à l’écoute des instructions pour que le saut se déroule parfaitement. Avant chaque saut, un briefing a lieu afin de vous expliquer toutes les consignes et mesures de sécurité à respecter obligatoirement. Alors, vous êtes prêt à vous jeter dans le vide ?

Une balade en quad

Vous aimez la vitesse et n’avez pas peur de vous salir ? Alors, venez parcourir la côte bretonne en quad. Il s’agit d’une randonnée en groupe, vous êtes accompagné d’un guide expérimenté qui connaît parfaitement la région. En voilà une façon originale de visiter la campagne bretonne, n’est-ce pas ?

Avant le départ de la balade, un briefing a lieu afin d’expliquer les consignes de sécurité et le fonctionnement du quad. Une fois équipé, la randonnée peut démarrer. À faire entre amis, cette activité promet des sensations, de la vitesse, de la boue et du rire !

Un vol en hélicoptère

Avez-vous déjà fait votre baptême de l’air ? Cette activité, certes, est un peu plus coûteuse que les autres, mais elle donne également de bonnes sensations. Survoler la région de Rennes, et cette fois-ci, en ayant le temps de détailler les paysages, est époustouflant. Cette expérience est idéale à vivre à deux, pourquoi pas en amoureux ?

Pour certains vols, vous avez la possibilité de prendre en main les commandes de l’hélicoptère et de piloter vous-même pendant quelques minutes. Les sensations de pilotage sont incroyables et inoubliables. Si vous avez toujours rêvé d’être un pilote d’avion, cette expérience est l’occasion parfaite pour réaliser votre rêve.

Si vous aimez les sensations fortes, vibrer et ressentir l’adrénaline, alors partez à la découverte de ces activités sensationnelles. C’est une première pour vous ? N’ayez crainte, chaque activité proposée est encadrée par des professionnels, ils sont là pour vous guider et vous rassurer. Il ne vous reste plus qu’à trouver le courage pour foncer. Quoi de mieux qu’un weekend un peu insolite pour se créer des souvenirs fantastiques.

Une fois que vous avez pris votre dose d’adrénaline, découvrez également la ville de Rennes. Partagez de bons moments avec vos proches autour d’un bon repas. La Bretagne est une région riche pour sa gastronomie. Venez déguster les plats traditionnels comme, la galette saucisse, les crêpes, la frigousse, le pâté Rennais, les fruits de mer, le far breton et bien évidemment le plus que fameux et délicieux Kouign-amann. Le tout accompagné d’un bon vin, à condition que ce soit avec modération !