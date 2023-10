Saumur. Sur la Route des Vins de Loire, faites une pause à la Maison Ackerman

Le patrimoine extraordinaire de la Loire et sa culture offrent de nombreuses possibilités de découvertes : il y a les châteaux, les domaines, ou encore les caves. La Route des Vins de Loire partage avec le public l’expérience de l’œnotourisme au cœur des caves, et notamment celles de la Maison Ackerman, la plus ancienne Maison de fines bulles de Loire.

Le Val de Loire est classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Il propose aux visiteurs d’emprunter les itinéraires au cœur des vignes et des caves, entre coteaux de Loire et domaines pittoresques : environ 1000 km de routes des vins entre Nantes et Blois arpentent au fil de la Loire sept départements français qui ont marqué l’Histoire de notre pays avec ses paysages remarquables, de la source de la Loire dans le Massif Central, jusqu’à son estuaire en Loire-Atlantique. Les vins, dès le 10e siècle connurent un franc succès dans le royaume de France, mais aussi dans celui d’Angleterre. Le vignoble ligérien produit des vins de toutes sortes : rouge, rosé et blanc sec, mousseux, moelleux. Des visites sélectionnées amèneront le public à déguster des cépages authentiques et de caractère : celui-ci sera séduit par la richesse et l’abondance de cette région unique. Parmi les vins qui jouissent d’une grande notoriété, citons le Chinon, le Bourgueil, le Pouilly-Fumé, le Bonnezeaux, le Champigny, le Layon et le Saumur, qui retiendra tout particulièrement notre attention…

À divers moments de l’année, les caves troglodytes de la Maison Ackerman, fondée en 1811, se visitent. Dernièrement, pour les Journées Européennes du Patrimoine, elles ont mis à l’affiche Les Franglais, un duo acoustique de variété. Ce fut la dernière Scène musicale de la saison de la maison de bulles orchestrée par Pierre et Pascal avec leur répertoire de variété française, anglaise et espagnole, le 15 septembre 2023. En se présentant une heure avant le début des concerts, le public a eu l’occasion de profiter de la visite des caves et de la découverte des nouvelles installations artistiques immersives. Une exposition d’archives exceptionnelles avec des photos de différents métiers des caves y était installée. La Maison Ackerman s’investit pleinement dans le développement touristique et la valorisation du patrimoine, car depuis 2009, cette belle Maison de fines bulles s’est engagée dans une démarche de soutien à l’art contemporain et en particulier depuis 2014 avec la création d’une Résidence d’artistes : Ackerman + Fontevraud La Scène.

Les caves Ackerman à Saumur possèdent des galeries aux dimensions gigantesques : 20m de haut, 6 m de large et 50 m de long et présentent un aspect labyrinthique. Les visiteurs s’engagent dans une palpitante immersion dans un monde souterrain étonnant, un voyage au centre de la terre ! C’est un véritable bijou architectural qui renferme les caves troglodytiques les plus hautes de la région qui accueillent une scénographie évolutive mêlant le vin, les troglodytes et l’art expérientiel.

La Maison Ackerman propose une vente en ligne de toutes ses cuvées * : Crémant de Loire rosé brut, Royal ; XNoir édition limitée 2021 ; Crémant de Loire blanc brut, Cuvée Privée ; Crémant de Loire blanc brut, Emilie Ackerman ; Crémant de Loire blanc extra brut, Grand Royal ; Gamme Royal ; Gamme X, Fines bulles rosées, blanches, rouges ou sans alcool, etc.

Les fines bulles s’adaptent à tous les événements de la vie et à tous les goûts ! À consommer avec modération bien sûr.

Histoire

Jean-Baptiste Ackerman, le fondateur de la Maison Ackerman, est né à Bruxelles, le 24 juin 1790 . Il s’établit à Saumur, d’abord en tant que simple négociant en vin et commercialise sous son nom les vins des Côteaux de Saumur. Il fonde la Maison Ackerman-Laurance en 1811 avec Jean Pierre Apollinaire Laurance, un habile négociant en grains et vins, auquel Jean-Baptiste Ackerman apporte sa parfaite connaissance des marchés nord-européens et son réseau. Il épouse la fille Emilie Laurance le 14 octobre 1829.

A Saumur, il approfondit ses connaissances des cépages, des celliers et des vins de la Loire et noue des relations solides avec les propriétaires de vignes, les industriels et les commerçants des environs. Jean-Baptiste Ackerman exporte les meilleurs vins rouges et blancs des coteaux de Saumur et des vignobles de Tours. En 1838, il obtient la reconnaissance de la Commission de Dégustation de l’Exposition d’Angers avec déjà 30 000 bouteilles produites par an. En 1840, il achète de vastes caves à Saint-Hilaire, et lance une production à grande échelle qui atteint les 1 500 000 bouteilles en 1876. Jean-Baptiste Ackerman lance la marque Royal, déclinée en Dry et en Brut.

À la mort de Jean-Baptiste Ackerman en 1866, son fils Louis-Ferdinand Ackerman dirige l’entreprise. Ce dernier installe des machines dans les caves pour accroître la cadence et la productivité. Il développe la Maison Ackerman-Laurance, qui devient en 1910 la Compagnie Générale des Vins Mousseux de Saumur, sur le marché international. Au décès de Louis-Ferdinand Ackerman, Raymond de Luze, ancien directeur commercial, est nommé directeur général de la société jusqu’en 1945 où Jacques de Luze succède à son père.

Maurice Rémy, l’héritier de la maison de vin Rémy-Pannier de Saumur, prend le contrôle de la Maison Ackerman-Laurance en 1956. Ackerman-Laurance est désormais filiale du Groupe Rémy-Pannier et emploie dans les années 1970 plus de trois cents salariés. En 1979, le groupe se spécialise dans le vin effervescent. En 1999, quand Maurice Rémy meurt Denise Rémy, sa veuve, prend sa succession. En 2001, un regroupement de coopératives viticoles du Val de Loire rachète l’ensemble du groupe. Un nouveau directeur général, Bernard Jacob, reprend la production presque abandonnée, sur son site d’origine et rebaptise l’entreprise en 2009 : Maison Ackerman, puis Orchidées Maisons de vin. Laurent Reinteau lui succède en mai 2022.

Bernard Jacob Laurent Reinteau

INFOS PRATIQUES

Caves Ackerman

19 rue Léopold Palustre à Saumur (49), en Pays de la Loire

Retrouvez les tarifs exclusifs et toutes les offres, et créez-vous un compte pour les voir apparaître sur le site.

Achetez en ligne