Sarzeau. Le domaine de Suscinio ouvre prochainement ses portes

Le domaine de Suscinio et son château médiéval, construit au XIIIe siècle à Sarzeau, a connu des décennies de grands travaux. Racheté à l’état de ruine en 1965 par le département du Morbihan, le château et son parc ont été repensés pour accueillir davantage de visiteurs sur un nouveau parcours. Après une fermeture pendant la saison hivernale, il ouvrira à nouveau ses portes début avril 2023. L’histoire du Château de Suscinio est un majestueux témoignage de l’histoire de France et de Bretagne.

Le domaine de Suscinio est entouré de douves qu’enjambe un pont-dormant et s’articule autour de la grande cour intérieure, avec ses deux corps de logis, ses six tours et ses deux courtines typiques d’une grande demeure du XVe siècle. Avec 200 000 visiteurs en 2022, le château médiéval est la propriété du Département du Morbihan. Il est le site patrimonial le plus visité du département et le deuxième de Bretagne, après le Fort de la Latte au Cap Fréhel dans les Côtes-d’Armor. La même année, le château de Suscinio a gagné au mois de mai une deuxième étoile dans Le Guide Vert Bretagne Sud, le deuxième guide le plus consulté en France après celui de la Corse.

Depuis le 1er janvier 2018, le château de Suscinio, demeurant toujours la propriété du Morbihan, a cependant changé de gestionnaire. La société Kléber-Rossillon est le délégataire du site touristique pour une durée de 12 ans en remplacement de la Saur. Elle s’est engagée à préserver le patrimoine du domaine du château de Suscinio, à développer son rayonnement et sa fréquentation auprès de tous les publics. Depuis lors, le château bénéficie de travaux de rénovation.

La dernière phase de travaux a commencé en novembre 2021, pendant la fermeture hivernale de quatre mois jusqu’au mois d’avril 2022. Les enduits dans les salles qui dataient des années 1980 ont été refaits et remplacés par un mélange de chaux et de sable. Des plinthes ont été posées afin de recouvrir les réseaux et l’électricité a été refaite.

Dernièrement, les travaux ont repris en novembre 2022 pour installer un ascenseur permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite. Il a fallu percer une dalle en béton pour créer la trémie de l’appareil. Dès l’ouverture au public en avril prochain, l’ascenseur, unique dans un château médiéval, sera opérationnel et permettra la visite d’un logis complet, ainsi qu’un accès à la courtine pour une vue incomparable sur le domaine. Des tomettes ont été posées au sol dans les salles. Une mise en place d’une nouvelle scénographie a vu le jour également avec la reconstitution du château tel qu’il était au XVe siècle, avec les légendes arthuriennes et des animations concentrées dans le logis ouest qui s’adresseront au jeune public.

Les nouveautés à découvrir en juin 2023

Le Logis Est, dit Ducal présentera une nouvelle scénographie sur les pourparlers du futur mariage d’Anne de Bretagne. Le public déambulera sur trois étages et une quinzaine de pièces : salle du banquet, la chambre du capitaine des gardes, celle des trois connétables, la chambre de retrait de la duchesse, la salle de garde-robes, la chapelle, les étuves, etc. avec présentation du mobilier, d’objets historiques archéologiques, de projections vidéos, etc.

Le Logis Ouest, dit Merveilleux sera consacré à la légende du Roi Arthur sur trois étages et huit salles : la table ronde, le bestiaire, le lac, les batailles, le graal, etc.

La cour d’honneur et ses fouilles archéologiques. Les douves se visiteront en barque ; le parc sera reconstitué avec son camp de chasse ; les lices où l’on s’initie au tir à l’arbalète ; les prairies où paissent les animaux : les baudets du Poitou, les moutons Ouessant, les chèvres des fossés.

Le Sentier des amourettes, parcours historique : au cours des siècles, le domaine a fait l’objet de nombreux travaux devenant ainsi un témoin majeur de l’évolution architecturale. Ainsi, l’édifice s’est agrandi sous l’impulsion des Ducs de Bretagne qui y ont implanté un premier manoir, devenu l’une des plus majestueuses résidences des Ducs de Bretagne.

Le sentier nature, parcours de la faune et la flore pour observer les oiseaux migrateurs : les sternes, les avocettes, les gorge-bleues cheminement sur des platelages (chemins surélevés en bois).

Le Sentier Merveilleux : le lien entre le végétal et le légendaire pour apprendre tout sur les marais, sur les mystères de la nature et ses évocations au Moyen Âge.

Cette nouvelle programmation va rendre la découverte encore plus exceptionnelle avec une immersion inédite entre patrimoine architectural, mise en valeur du parcours, animations thématiques et le site naturel classé. Les nouveaux projets de 2023 s’ajoutent à la programmation habituelle du château : spectacles de sons et lumières l’été et animations pour tous – tir à l’arbalète, campement de chasse, visites guidées, balades nature à travers le médiéval et l’univers du légendaire.

Le château de Suscinio, autrefois la résidence des ducs de Bretagne, se dresse au bord de l’océan Atlantique à Sarzeau, au cœur de ce qui était autrefois un vaste espace boisé. Construit à la fin du Moyen Âge, il est situé dans la presqu’île de Rhuys, aujourd’hui formé de marais salants et de prairies.



avant

après



Le château est fortifié progressivement. Le premier logis est un manoir pour la chasse bâti en 1218 pour le duc de Bretagne Pierre de Dreux, cousin du roi de France Philippe Auguste. En 1229, son fils, Jean 1er dit le Roux poursuit la construction en faisant clôturer une bonne partie de la forêt de Rhuys qui deviendra un parc de chasse. Dès 1240, le manoir devient le logement de la famille ducale. L’extension du domaine et du château entraîne la disparition du Prieuré de Saint-Pabu et la fondation de l’abbaye de Prières, située non loin de là. Après la Guerre de Succession de Bretagne (1341-1381), la famille de Montfort succède à celle des de Dreux. Le château fait alors l’objet de plusieurs campagnes de travaux importants. Les ducs Jean IV et Jean V entreprennent la consolidation des bâtiments et la construction d’une nouvelle tour. Une casemate est aménagée pour abriter des pièces d’artillerie. Ensuite le château est progressivement abandonné et devient propriété de la couronne de France. Suscinio est plus tard convoité par le roi Louis XI, qui souhaite rattacher la Bretagne à la couronne de France. Les troupes françaises conquièrent le site en 1491. La célèbre Anne de Bretagne confirme le don du château au roi Charles VIII qu’elle a épousé. Intégré aux biens de la Couronne de France à partir de 1532, Suscinio est délaissé peu à peu. À la Révolution Française, les bâtiments sont vendus puis dépecés de leurs charpentes. Le château est ensuite exploité comme carrière de pierres. Il est classé monument historique en 1840, alors qu’il était en ruines.

En 1965, le Département du Morbihan rachète le domaine de Suscinio. Le château est sans toiture. Il n’a plus ni pont, ni portes, ni fenêtres, plus d’étage, plus de douves. Depuis cette date, le Département du Morbihan n’a pas cessé de valoriser le château par des études, des recherches archéologiques et des restaurations spectaculaires afin de rendre au monument son aspect d’origine et sa prestance.

1965 De nos jours

Infos pratiques : Château de Suscinio à Sarzeau (56)

La visite peut durer de 1h30 à 3 heures en fonction des animations et du programme choisi. L’ensemble des animations proposées sont incluses dans le prix du billet. Entrée gratuite pour les moins de 10 ans.