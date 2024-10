Sarzeau. Exposition photo Old Ireland in Colour, à l’espace culturel l’Hermine du 5 au 30 novembre 2024

L’espace culturel l’Hermine de Sarzeau dans le Morbihan organisera une exposition temporaire du mardi 5 au samedi 30 novembre 2024. Elle présentera une sélection de photographies de l’Irlande du XIXe et XXe siècles, issues du best-seller Old Ireland in Colour (le passé de l’Irlande en couleur) où les images ont été soigneusement colorisées.



Dans le cadre du temps fort Regard sur l’Irlande, cette sélection de photographies pour l’exposition a été extraite de l’ouvrage Old Ireland in Colour, édité en trois volets : La Vieille Irlande en Couleurs, tome 1, tome 2, tome 3. Old Ireland in Colour célèbre la riche histoire de l’Irlande et des Irlandais à travers la restauration en couleur d’images époustouflantes de tous les horizons de la vie irlandaise et aussi des Irlandais à l’étranger, tout au long des XIXe et XXe siècles.

Les images d’archives ont été transformées par John Breslin et Sarah-Anne Buckley, grâce à de nouvelles techniques de colorisation. Elles offrent un regard unique sur l’histoire et la vie quotidienne des Irlandais de l’époque, le troisième volet ayant battu tous les records. Les auteurs ont découvert encore plus de joyaux photographiques et leur ont insufflé une nouvelle vie dans des couleurs magnifiques.

Parue à l’automne 2020 chez Merrion Press, la première des trois éditions s’était déjà vendue à des dizaines de milliers d’exemplaires. Le livre est devenu rapidement un objet populaire et un véritable phénomène éditorial. A partir d’images d’archives issues de collections de musées et bibliothèques, les universitaires John Breslin et Sarah-Anne Buckley ont utilisé de nouvelles techniques digitales de colorisation. Ils se sont appuyés sur de minutieuses recherches sur la couleur des vêtements, des uniformes, en respectant les traditions et le folklore. En utilisant une combinaison de technologie d’intelligence artificielle de pointe et de ses propres recherches historiques, John Breslin a méticuleusement colorisé ces images en observant une grande attention aux détails et à l’authenticité. Par ces étonnants procédés de mise en couleurs et contexte, le duo fait revivre l’Irlande d’antan à travers des paysages, des portraits historiques et des scènes de la vie quotidienne. Des recherches importantes sont faites afin de choisir les couleurs des cheveux et même les yeux ! Cela nous laisse voir d’authentiques scènes de la vie quotidienne des irlandais(es) du 19ème et 20ème siècle, un monde disparu…

Portrait et retour sur le lancement de Old Ireland in Colour

John Breslin est né en 1973 à Dublin en Irlande. Originaire du Burren sur la côte ouest du Fanore, il vit près de Oughterard, comté de Galway, dans le Connemara. Il est ingénieur et professeur titulaire à la National University of Ireland Galway. Il est aussi cofondateur des sites irlandais boards.ie et adverts.ie.

En 2019, John Breslin met en place le projet d’un livre Old Ireland in Colour, qui utilise la combinaison de techniques d’intelligence artificielle De Oldify et de l’art humain pour coloriser et restaurer des photographies historiques de l’Irlande et des Irlandais des XIXe et XXe siècles. Il collabore avec l’historienne Sarah-Anne Buckley qui rédige les légendes des photographies. Le premier tome est publié aux éditions Merrion Press en octobre 2020. Old Ireland in Colour a été le livre le plus vendu en Irlande du 16 novembre au 20 décembre 2020, le numéro officiel de Noël 2020. Il a également remporté le prix du meilleur livre publié en Irlande de l’année aux Irish Book Awards 2020.

boutique en 1916

La Vieille Irlande en Couleurs – Tome 1 (2020). Du chaos de la guerre civile à la simple beauté des îles, chaque image a été transformée de manière exquise, et chaque page regorge de vie. Les 170 photographies des quatre provinces irlandaises sont accompagnées de légendes fascinantes écrites par l’historienne Sarah-Anne Buckley. Les scènes sont revitalisées et redonnent vie au passé !

La Vieille Irlande en Couleurs – Tome 2 (2021). Pour cette édition, John Breslin et Sarah-Anne Buckley ont fouillé encore plus profondément dans les archives historiques de l’Irlande pour découvrir des joyaux photographiques captivants. Ils les vont revivre avec leur mélange unique de technologie de pointe, de recherche historique et de colorisation experte. Le tome 2 célèbre davantage la riche histoire de l’Irlande et des Irlandais de tous les horizons et présente les 32 comtés avec plus de 150 superbes images. Du chaos de la période révolutionnaire à la beauté simple des îles, de l’emblématique au domestique, il y a quelque chose de nouveau et d’inspirant à glaner à chaque page.

La Vieille Irlande en Couleurs – Tome 3. Le troisième volet de la série à succès révèle et revitalise des photographies historiques aux couleurs vives. Ce dernier ouvrage présente une gamme variée de la vie irlandaise, capte des moments allant des expulsions de 1888 dans le comté de Clare aux inondations à Strabane, également des instantanés de la vie professionnelle à Dublin. Le livre présente des personnalités célèbres de la vie politique et des arts, aux côtés de gens ordinaires de tous les coins de l’Irlande. Chaque image est remplie de détails fascinants et complétée par des légendes informatives.

Samedi 30 novembre, le centre culturel de l’Hermine accueillera Rioghnach Connolly.

La voix enchanteresse de Ríoghnach Connolly et son attachement à ses racines culturelles ont donné vie à des mélodies intemporelles, qu’elle aura la joie de partager avec les tout-petits. Elle leur dispensera des berceuses et des comptines irlandaises…

Originaire du comté d’Armagh, au nord-est de l’Irlande, Rioghnach Connolly est chanteuse, flûtiste et multi-instrumentiste. Elle aime transmettre la musique traditionnelle aux jeunes générations, notamment aux jeunes enfants avec des berceuses en irlandais et en anglais. Elle a collaboré à l’édition du livre-disque Berceuses et comptines d’Irlande, édité par Didier Jeunesse dans la collection Comptines du Monde. Rioghnach Connolly peut passer remarquablement des influences traditionnelles irlandaises à la soul.

Rioghnach Connolly

INFOS PRATIQUES

Exposition Old Ireland in Colour (le passé de l’Irlande en couleur), centre culturel de l’Hermine – rue Père Marie Joseph Coudrin à Sarzeau (56), du mardi 5 au samedi 30 novembre 2024