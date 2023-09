Rennes. Sarah Estellé et de Pauline.t exposent à la Conciergerie de l’Art

La Conciergerie d’Art propose une exposition de Sarah Estellé et de Pauline.t qui promet de captiver l’imagination et les sens, du 26 septembre au 8 octobre 2023.

La Conciergerie d’Art poursuit sa philosophie de promouvoir l’art sous toutes ses formes et pour tous les publics. Se faire plaisir est la clé d’entrée de cette philosophie. La galerie de la Conciergerie d’Art permet de s’échapper de la routine quotidienne. Sanctuaire de créativité, elle offre un espace pour la contemplation, la réflexion et l’inspiration.

L’exposition de sculptures de Sarah Estellé et les peintures de Pauline.t est une célébration de la diversité artistique. Les visiteurs auront l’opportunité d’admirer Sarah Estellé travailler une de ses sculptures en live le samedi 7 octobre. Les artistes seront également présentes les vendredis et dimanches de 14h à 18h et les samedis de 12h à 18h.

Travail de Sarah Estellé

Sarah Estellé est une artiste qui réalise ses sculptures de manière instinctive, guidée par ses émotions profondes. Dans cet esprit, l’artiste transpose son âme au creux de la terre afin de trouver un équilibre. Une recherche permanente de nos dualités, entre forces et fragilités, ombre et lumière. Ses dernières sculptures en argiles, bétons, plâtres qui sont de taille « humaine » représentent des gardiens, des voyageurs, énigmatiques. Ses œuvres sont visibles de manière permanente dans son atelier l’Ombre Blanche à Rennes.

Travail de Pauline.t

Le travail de Pauline.t n’appartient pas à une discipline spécifique. La peinture, la photographie, le textile, le graphisme composent un vaste territoire au sein duquel elle voyage. Ses peintures empruntent le cadrage propre à la photographie, révèlent souvent le caractère instantané du Polaroïd. Elle fixe sur le papier un instant, une sensation, une pensée, un paysage. Malgré tout, ses oeuvres témoignent de son caractère profondément contemplatif. Elle puise son inspiration dans la nature, la puissance des éléments et très souvent l’océan.

Exposition de Sarah Estellé et Pauline.t., du 26 septembre au 8 octobre 2023 à la Conciergerie d’Art.

28 rue Saint Louis, Rennes.

Vernissage le 26 septembre 2023 à 18h30.