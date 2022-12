La Retenue un jeu d’ambiance sans pitié !

Créé par les auteurs de Blanc Manger Coco (Louis Roudaut et Thibault Lorcy) et Juduku (Ben & JB), le nouveau jeu d’ambiance La Retenue propose une version soft de Sans pitié. Jeu agréable, festif et spontané, où l’on réfléchit très peu, La Retenue, un « jeu méchant pour les gens gentils », que la rédaction a testé pour vous !

Le jeu La Retenue comporte 600 cartes, divisées en 4 paquets. Les trois premiers tas sont noirs, le dernier est rose. Les cartes roses peuvent être des photos accompagnées d’une phrase, des débuts de phrase, des questions ou des phrases entières et les noires de potentielles réponses à ces phrases. Tous les joueurs, entre 3 à 10, reçoivent 12 cartes, dont ils prennent connaissance. Les cartes sont agréables, au design moderne et épuré, reprenant parfois le modèle des messageries téléphoniques et des réseaux sociaux.

À l’instar du Blanc manger coco, les coéquipiers doivent s’affronter en proposant la meilleure réponse à la carte rose posée sur la table. Pour commencer, le joueur qu’on désigne unanimement comme tout le temps en retard est le Conteur et prend le paquet rose. Il dépose sur la table une première carte face visible et la lit à tout le monde. Les autres joueurs réfléchissent alors à la meilleure réponse possible qu’ils ont entre les mains et déposent leur carte face cachée devant eux. Quand tous les joueurs ont fait leur choix, le conteur les mélange discrètement et les retourne. Il relit sa carte et la finit avec les réponses proposées puis vote pour la meilleure selon lui. Le joueur de la carte nominée gagne le point et devient conteur. Tous reprennent une carte pour garder 12 cartes dans leurs mains. Et ainsi de suite.

Petit conseil : la réponse doit être en lien avec la carte du conteur, mais le plus décalé et mordant possible, quitte à passer pour un ami plutôt désagréable !

Celui qui gagne en premier 6 points remporte la partie, une limite beaucoup trop abordable que l’on atteint rapidement. Une version alternative pourrait être de jouer jusqu’à finir un paquet de cartes d’une taille déterminée à l’avance, et de compter à la fin qui en a le plus, ou de voter collectivement pour le joueur le plus incisif.

Par ailleurs, il est indiqué sans la boîte que Sans pitié : La Retenue s’adresse à des joueurs âgés de 12 ans minimum, mais le concept est très abordable pour les enfants. Cette limite s’explique peut-être par les messages sensuels ou discourtois de certaines cartes, mais rien de choquant, le jeu étant délibérément une version soft du jeu Sans pitié, de la même veine.

Au demeurant, le jeu est drôle, agréable et sans prise de tête, peut-être plus indiqué et plus rigolo pour un public adolescent, adapté aux collégiens ou lycéens.