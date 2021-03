SANDRA ANSANAY-ALEX EST LA PREMIÈRE CHEFFE DE MUSIQUE DE L’ARMÉE DE TERRE

Arrivée à la tête de la musique des Transmissions en 2017 à Rennes au quartier militaire Lyautey. Sandra Ansanay-Alex est la première femme à accéder à un poste de cheffe de musique dans l’armée française. Du haut de ses presque 49 ans, cette dame aux traits fins et au sourire lumineux est animée d’une passion musicale servie par une volonté sans faille. Depuis peu, la capitaine Sandra Ansanay-Alex, est même devenue la première cheffe de musique de toute l’Armée de Terre. Une réussite personnelle et un exemple pour toutes celles qui veulent percer le plafond de verre.

Originaire d’un milieu modeste de Haute-Savoie, elle découvre enfant l’école de musique. C’est une révélation. Dès lors se succèdent conservatoires et récompenses à Annecy, Lyon, Paris ou Genève. Jeune adulte, en parallèle de la poursuite d’un DUT en organisation et gestion de production, elle poursuite sa spécialisation dans son instrument préféré : le hautbois.

En 1998, elle rencontre l’armée par l’intermédiaire du corps volontaire militaire féminin de l’infanterie. Cette passionnée de Gustav Malher intègre l’orchestre du 22e BI (bataillon d’infanterie). En 2006, elle réussit le concours de chef de musique dans l’armée. Un passage par Toulouse puis la « Musique de Rennes ». Et les manifestations et autres parades et cérémonies sont nombreuses dans la zone de Défense Ouest. La grande muette aime les sons de la musique.

Qui plus est, depuis son arrivée, Sandra Ansanay-Alex oeuvre avec succès à un rapprochement des Transmissions avec les professeurs de musique de collège et des étudiants du conservatoire régional de Rennes. Sa récente nomination au grade de chef de musique principal ne pourra que la conforter dans ses choix. Présentation en images.