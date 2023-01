Vannes-Paris. Les salopettes de Pol Curunet ou le chic à bretelles

Autrefois utilisé dans le monde professionnel, la salopette redevient tendance. En septembre 2021, Pol Curunet crée son entreprise à Vannes puis sa propre marque de salopettes Lesalops en décembre de la même année. Il en fait un vêtement chic et confortable porté par les hommes et les femmes. Sise dans le Morbihan, l’entreprise confectionne ses modèles à Paris. Pol Curunet nous parle de sa création et de ses futurs projets.

Pol Curunet

La salopette est un vêtement pas si ancien. Elle a été inventée à Lyon en 1844, appelée aussi cotte à bretelles. Son rôle était essentiellement fonctionnel : se protéger des saletés au travail. Elle était portée sur ses propres vêtements.

La première salopette a été conçue par Louis Lafont pour son beau-père qui était charpentier. Il poursuivait l’idée de lui éviter de tâcher ses vêtements et de disposer de ses outils à portée de main, d’où un pantalon ample légèrement resserré en bas, avec une poche cousue à la ceinture.

En 1954, la salopette débarque à Paris et prend place dans l’univers de la mode. Les Parisiennes sont conquises et le vêtement de travail devient une véritable pièce de mode et un vêtement à part entière porté par tout le monde : hommes, femmes et enfants.

Aujourd’hui, la nouvelle marque Lesalops se remonte les bretelles pour redonner un sens à la mode Made in France et fait retomber sa clientèle dans ses souvenirs d’enfance indélébiles. “Notre salopette en velours côtelé, qu’elle soit écrue, noire ou marine, est cette piqûre de rappel qui nous invite à vivre l’enfance comme une éternité”, rappelle Pol Curunet.

Les salopettes de Lesalops ne ressemblent que de loin aux salopettes portées par les précédentes générations, comme celle de l’ouvrier peintre ou de la future maman, pas plus que celle du chanteur de rap américain Eminem ou de l’animatrice Valérie Damidot. Les salopettes Lesalops sont bien taillées, dans un beau tissu de coton et velours côtelé 100 % coton bio tissé en France.

Toutes les collections sont réalisées dans des ateliers parisiens dans le quartier du Sentier. Depuis la première collection en janvier 2022, Pol Curunet travaille seul : pour la gestion, les commandes, le marketing, les dessins en prototypes et le site internet. Des sous-traitants le soutiennent cependant, explique-t-il, “Petros a la charge des patrons et Gilles gère les quatre couturières pour les collections”.

Réalisées en quantité limitée, les salopettes de Lesalops garantissent à leurs acquéreurs de rester uniques en toute saison. La marque habille les hommes et les femmes avec des vêtements unisexes, intemporels et pratiques, été comme hiver. Outre les salopettes, Lesalops propose également des chemises blanches ou colorées réalisées en gaze de coton, des sacs et autres accessoires.

“Bien plus qu’une marque de vêtements et d’accessoires, nous souhaitons développer un réel esprit de groupe, d’entraide, de partage autour de différentes thématiques : La confiance en soi, l’amour et la passion du “Fait en France“, explique le fondateur et dirigeant qui ajoute : “Pour le moment, notre plan de vente est le catalogue sur internet. Nous souhaitons par ailleurs développer un partenariat avec différents créateurs du made in france comme nous. Il n’est pas nécessaire qu’il oeuvre dans le textile, mais aussi dans tout autre domaine, par exemple dans la décoration”.

Pol Curunet est né à Paris en 1996. Quatre années plus tard, il passe une partie de son enfance en Allemagne, car le père de famille, professionnel dans l’armement, y est muté. La famille arrive dans le Morbihan en 2003 et s’installe à Auray. Pol effectue sa scolarité à Vannes, notamment au lycée Saint-François-Xavier puis ses études à l’école de commerce Ipac Bachelor Factory de Vannes. Il étudie pendant 3 ans le commerce et le management d’entreprise. Après ses études, il effectue un voyage découverte de six mois en Irlande. Il découvre le pays et apprend sa langue. A son retour dans le Morbihan, il exerce la profession d’agent commercial indépendant dans l’immobilier pendant cinq années. Mais Pol Curunet est un jeune homme ambitieux : il voit plus loin, plus grand. Après plusieurs réflexions sur les choix qui se posent à lui, il décide de fonder son entreprise de confection. Mais quel nom lui donner ? Alors il pense à Lesalops, car ce nouveau mot lui fait penser à “salopette”, mais aussi à sa grand-mère paternelle à qui il rendait visite avec toute la fratrie et qui s’écriait après chaque bêtise des enfants : “Ah les salops !”

Infos pratiques

Les salopettes de Lesalops sont en vente sur le site www.lesalops.fr

Contact : Pol Curunet : 06 01 73 00 52