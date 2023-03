Salon de l’Oracle et du Tarot : Partez à la découverte de la spiritualité en Brocéliande !

Le tout premier salon de l’Oracle et du Tarot, organisé par l’association l’Étoile de Brocéliande, se déroulera les 11 et 12 mars 2023 à l’espace de l’Étang bleu à Paimpont, au cœur de la forêt mythique de Brocéliande. Au programme : ateliers, conférences et spectacles, où visiteurs et artistes pourront échanger autour de la spiritualité. Pour les non-initiés, ce sera l’occasion de découvrir toutes les facettes d’un univers…

Créée en octobre 2022, l’Étoile de Brocéliande est une association à but non lucratif qui organise des événements autour de trois thèmes principaux : l’art, la nature et la spiritualité. Le salon de l’Oracle et du Tarot, qui aura lieu les 11 et 12 mars 2023, est le premier événement qu’elle organise. Sa créatrice et présidente, Chloé Féraud, est surtout connue en tant qu’autrice d’oracles sous le nom de Chloé Toile. Elle a entre autres réalisé l’Oracle de Brocéliande (éditions Grancher) sorti l’an dernier, illustré par Sandrine Gestin qui fera également partie des artistes présents au salon.

Chloé Toile, créatrice et présidente de l’association © Ediluz

Art, nature et spiritualité. Trois notions qui sont connectées entre elles, voire « interdépendantes », comme l’explique Chloé : les artistes, lorsqu’il sont en plein processus de création, font d’abord appel à leur intuition, leur imagination et leur sensibilité. C’est le côté spirituel de l’art. Mais l’environnement qui nous entoure est également une grande source d’inspiration et pour les créateurs d’oracles et de tarots, la nature en fait indéniablement partie. Ces inspirations visibles ou non, conscientes ou inconscientes, transparaissent dans l’œuvre d’art et se révèlent au public. « L’idée, c’est de trouver un juste milieu, un équilibre entre le subtil et le concret. » Mais l’art n’est pas seulement là pour exprimer ses émotions et sentiments, il peut aussi être porteur d’un message. Ici, il s’agit de démontrer que nous pouvons tous avoir ces ressentis en nous, qu’ils ne concernent pas que les personnes initiées à la spiritualité : « Toutes ces énergies qui nous entourent, on les capte tous même si elles ne sont pas visibles. »

« La connexion qu’on peut appeler spiritualité tourne autour de la nature et de l’art. »

Vous est-il par exemple déjà arrivé de vous sentir très bien ou au contraire très mal en entrant quelque part, sans parvenir à l’expliquer ? Ces perceptions, tout le monde peut les avoir en principe. Mais nous n’en avons pas tous pleinement conscience, ou du moins ne cherchons pas à analyser. « On n’est plus très attentifs, dans notre société actuelle, à ces ressentis-là », regrette Chloé. Les personnes proches de la nature et particulièrement les artistes y prêtent plus attention, mais nous le pouvons tous en apprenant à nous écouter nous-mêmes. Et c’est lorsqu’on tend vers cette écoute de soi et un mieux-être général, qu’on prend conscience de ces perceptions. Et cela ne fait pas de nous des gens « perchés », contrairement aux nombreuses idées reçues !

Cependant, si l’on peut afficher de la méfiance au premier abord, ce n’est pas par hasard. Il arrive régulièrement que certaines personnes œuvrent dans un but purement commercial et n’hésitent pas à abuser de la confiance de leurs clients. C’est la raison pour laquelle Chloé a décidé de la gratuité du salon : car ce qu’elle souhaite avant tout, c’est la rencontre et le partage. L’idée lui est d’ailleurs venue en s’apercevant du manque d’événements dédiés à la spiritualité en France. Les seules manifestations étaient jusqu’à présent des salons littéraires, ainsi qu’un festival de tarot dont l’approche diffère de celle voulue par Chloé. Pourtant, depuis quelques années, les oracles et tarots prennent de plus en plus de place dans les librairies et boutiques spécialisées.

Cartes de tarot

Mais au fait, quelle est la différence entre un oracle et un tarot ?

Tous deux des outils de divination et de développement personnel basés sur la cartomancie (art divinatoire qui étudie les cartes), ils ont néanmoins des structures, approches et objectifs différents. Il est donc important de bien choisir son jeu en fonction de ce que l’on souhaite.

Le tarot, jeu constitué de 78 cartes (22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs), est plus complexe qu’un oracle et peut donc être difficile à appréhender au début. Il s’adresse surtout aux personnes qui souhaitent obtenir des réponses assez précises à leurs questions. S’il est préférable d’avoir déjà acquis les bases de la cartomancie, un débutant peut tout à fait s’y mettre grâce aux nombreux ouvrages qui lui sont dédiés. Il existe différents tarots, ceux de Marseille et de Rider Waite étant les plus connus. Ils possèdent les mêmes figures à quelques variantes près et l’interprétation est pratiquement la même.

L’oracle, quant à lui, possède une structure moins spécifique que le tarot. Les auteurs étant libres de choisir le format, le nombre de cartes et le thème général, les illustrations et symboles sont par conséquent beaucoup plus variés. Souvent plus apprécié des débutants, il permet à celui ou celle qui le consulte d’interpréter librement les différentes cartes. L’oracle de Belline est un des plus connus.

L’Oracle de Brocéliande de Chloé Toile © Éditions Grancher

Cependant, les adeptes des oracles et tarots ne s’en servent pas toujours afin de prédire l’avenir : parfois, le but est simplement de chercher des conseils pour ce que l’on vit actuellement. Il faut dire que les êtres humains sont, et ont toujours été, en quête de sens. Récemment, des périodes très difficiles telles que le Covid ont poussé les gens à se recentrer sur eux. « Pourquoi je suis là ? Est-ce que ma vie a du sens ? », quasiment tous se sont posé ces questions pendant le confinement. Et pour certains, la spiritualité a été un moyen de trouver des réponses.

Mais c’est également une évolution logique et naturelle. De tout temps, les Hommes se sont tournés vers les divinités et les religions, qu’elles soient mono- ou polythéistes. Et les croyances évoluent en même temps que la société. En France, le christianisme, qui dominait depuis plusieurs siècles, est actuellement en déclin et convainc de moins en moins de personnes (les scandales récents au sein de l’Église catholique pouvant en partie expliquer cela). Les gens se tournent alors de nouveau vers des croyances plus anciennes, liées à la nature.

« L’être humain a toujours eu besoin de donner du sens à sa vie. »

On note également un renouvellement de l’intérêt pour la figure de la sorcière. Longtemps mise au ban de la société, cette femme très proche de la nature avait avant tout un rôle de guérisseuse et d’accompagnatrice. À l’époque, cela dérangeait beaucoup les institutions et notamment l’Église qui a engagé une véritable traque à l’encontre de celles qu’on appelait « sorcières ». Mais malgré cela, leur représentation a trouvé un second souffle et connaît désormais un réel succès. Certaines féministes se sont même emparées de ce symbole pour illustrer leur combat : car la sorcière incarne la femme libre, indépendante et puissante.

Ouvert aux débutants comme aux initiés, sans limite d’âge, le salon fera découvrir des artistes travaillant autour de la spiritualité, originaires de toute la France : auteurs d’oracles et de tarots, illustrateurs, etc. Chaque artiste aura son stand pour que les visiteurs puissent échanger et demander des dédicaces, l’événement étant avant tout axé sur la rencontre.

Ateliers, conférences ou spectacles, les activités proposées seront variées ! Vous pourrez par exemple travailler votre imagination en participant à un atelier d’écriture créative organisé par Claudia Sorge, art-thérapeute. Le principe est simple : à partir de cartes d’oracle, on crée une histoire en se laissant porter par son imaginaire et son intuition. Si vous vous intéressez plutôt au tarot, des conférences vous permettront d’en apprendre un peu plus sur cet art divinatoire complexe. Enfin, pour ajouter une touche d’émerveillement, il y aura également un spectacle de conte illustré qui plaira certainement aux plus jeunes !

Toute jeune association, l’Étoile de Brocéliande aimerait, par la suite, organiser d’autres événements autour de l’art, la nature et la spiritualité. Mais pour l’instant, Chloé est surtout focalisée sur le salon de l’Oracle et du Tarot, qui, si le succès est au rendez-vous, pourrait bien être renouvelé l’année suivante… l’oracle nous le dira !

Infos pratiques

Salon de l’Oracle et du Tarot, Espace de l’Étang bleu, 35380 Paimpont – 11 et 12 mars 2023 – Entrée libre.

Retrouvez toute la programmation sur le site web de l’association / page Facebook