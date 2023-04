Les champs sémantiques, premier EP de Anne-Sophie Le Creurer alias Saintes

Saintes est le projet de la Nantaise Anne-Sophie Le Creurer. Son premier ep Les champs sémantiques sort fin avril 2023 sur la maison de disques Cartelle. 10 titres lumineux et synthétiques, où se mêlent synth pop, yéyé et rythmiques électroniques. 10 chansons écorchées vives qui parlent d’une inlassable quête de soi, d’amour et de rage de vivre. 10 airs d’aujourd’hui à mi chemin entre bubblegum, mélancolie et science-fiction.

Bercée par les 45 tours de yéyé qu’elle retrouvait chaque été chez sa grand-mère et les K7 de rock de ses frères, Anne-Sophie Le Creurer, alias Saintes, se forge dès l’enfance un univers où elle se chante des chansons à elle-même pour corrompre l’ennui, pour s’amuser aussi. Adolescente, elle commence seule son apprentissage de la musique sur un Casio MA 120 reçu à Noël, puis grâce à un premier petit boulot s’offre une guitare. Elle commence ainsi, seule et en secret.

SAINTES – Les champs sémantiques de Saintes

Étudiante aux Beaux-Arts de Rennes, elle organise avec des amiˑeˑs des concerts sous la bannière de « Rennes Riot » dans les bars locaux et y passe des disques de pop 60’s et 80’s qu’elle chine et collectionne. Ensuite à Paris, elle participe à quelques formations éphémères à l’époque de la Cantine de Belleville puis l’été 2012, décide de se lancer en solo.

Avec les moyens du bord: une guitare, un ampli bon marché ; le synthé de son enfance ; des samples de hits sixties bricolés sur le logiciel libre Audacity, des notes de son journal intime, elle enregistre dans sa chambre sa première K7. Horizontal/Vertical, qui sort en septembre 2013 sur le label américain Crash Symbols. L’ensemble des pistes sont mixée et masterisée avec l’aide précieuse de Bernard Marie Canevet (Dead, Maria False). Ce premier opus est remarqué de la presse indépendante et permet à Saintes de jouer sur des scènes et festivals (Point éphémère, Glazart, Musée d’art moderne de la ville de Strasbourg).

Cette collaboration se poursuit avec une nouvelle K7 qui sort en mai 2017 : Melancholia. Saintes fait du synthé son instrument de prédilection et tisse la toile de ses propres mélodies baroques explorant accords mineurs et poésie d’outre-tombe réverbérée. Une résidence au Lieu Unique à Nantes lui permet de travailler un version live qu’elle jouera ensuite sur les scènes alternatives françaises.

Repérée à Londres en 2018, lors du festival Elecotropixel, Saintes sort un 45 tours instrumental sur le label de musique expérimentale anglais Champion Version intitulé Le Néant. Dans la continuité, elle prépare les premières maquettes de son nouvel LP Les Champs Sémantiques.

Avec l’envie de quitter sa chambre et ses moyens d’enregistrements lo-fi, elle fait appel à un ami de longue date Alexis Lumière qu’elle a connu à l’époque du groupe de surf music Les Cavaliers – qui vient d’installer à Rennes, le Studio Fiat Lux. Ainsi l’orgue et les mélodies tragiques de Saintes rencontrent les synthétiseurs analogiques et les arrangements pop d’Alexis Lumière. Une production lumineuse et à la fois mélancolique masterisée avec le talent et le soin de Maxime Maurel au Studio Noir à Paris.

Les Champs Sémantiques, premier LP de Saintes sortira en vinyle et digital le 28 avril 2023 sur la maison de disque Cartelle, créée par Margot Oger & Liza Bantegnie. Cartelle se veut féministe, généreuse, joyeuse et défricheuse. La pochette aux airs de fête triste est signée par la photographe Alexandra Czmil.

Un premier extrait Flash Romance figure déjà sur la compilation vinyle Cartelle volume 1 sortie fin 2021. Première sortie et véritable manifeste du label, la compilation réunit en douze titres des artistes confirmées ou en devenir des scènes indépendantes françaises que les deux fondatrices côtoient depuis plusieurs années : du shoegaze d’Ellah A. Thaun à l’acid de Musique Chienne en passant par la chanson de Paris Banlieue et la power pop d’Alvilda.

En parallèle de l’album, une série de six clips tournés et réalisés à Nantes par la réalisatrice Julie Boudesseul accompagneront aussi la sortie du disque ces prochains mois.

single flash romance sur la compilation cartelle vol 1

