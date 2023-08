Sainte-Anne-d’Auray. Toutes les cultures à déguster au Festival Les Galettes du Monde

Le Festival Les Galettes du Monde revient à Sainte-Anne-d’Auray le samedi 26 et dimanche 27 août 2023. Outre une programmation musicale exceptionnelle, le festival accueillera une trentaine d’associations de pays et de cultures différentes pour un tour du monde des saveurs et de la musique.

Tout le monde le sait : Sainte-Anne d’Auray est devenue au fil des siècles le principal lieu de pèlerinage de Bretagne. La commune n’en est pas moins devenue un lieu culturel et ce en grande partie grâce à la belle réputation qui s’est construite autour du Festival Les Galettes du Monde, sur le plan musical, gastronomique et solidaire. Alors que chaque 26 juillet, le Grand pardon de Sainte-Anne voit affluer des milliers de pèlerins, le dernier week-end d’août n’est pas en reste ! Lors de l’édition 2022, 20 000 festivaliers se sont pressés sur le site du Motten, pour applaudir des artistes toujours plus nombreux et déguster des galettes de tous pays.

L’historique du festival, présidé aujourd’hui par Daniel et Vanina Guguin, remonte en 2006 quand le Comité des Fêtes et d’autres associations de Sainte-Anne-d’Auray, supervisés par Gilles Dubouays, avaient créé la fête de l’Âne, avec au programme : bénédiction, parade et dégustation de galettes. Deux ans plus tard, la fête prend un tournant musical et culinaire qui s’ouvre sur les cultures du monde. La Fête de l’Ane devient en 2011 le Festival Les Galettes du Monde. Depuis, le festival propose une programmation musicale variée et des stands de spécialités culinaires destinés à financer des actions solidaires. Le village du Vietnam, pays mis à l’honneur pour l’édition de 2022 a connu un vif succès. Avec l’ensemble des artistes participants deux têtes d’affiche internationales que sont Alpha Blondy et Keziah Jones avaient permis d’atteindre une nouvelle fois le score des 20 000 entrées et de 20 000 sourires.

Les organisateurs Les bénévoles

De la variété et de l’électro-pop au programme, etc. Mais en plus de la programmation musicale, le festival offre au public un moment gourmand et une belle ouverture au monde. Ainsi, les visiteurs pourront découvrir de nombreux pays à travers la gastronomie, la danse ou encore l’artisanat. Parmi toutes les associations présentes au festival, notons la présence de quelques unes : l’association Le lieu-dit implantée à Auray qui vient en aide aux enfants défavorisés de Tchibnitene, petit village du Niger : elle proposera des dégustations du Dambou, Barka da zuwa ; direction ensuite vers le peuple Berbère avec l’association ACB44 Imazighen44 ; l’association Margouillat56 représentera l’île de la Réunion. Le nom de l’association vient d’un petit lézard tropical très présent à La Réunion. L’objectif de l’association est de promouvoir les richesses culturelles du département, de faire connaître les coutumes en organisant des rencontres et des manifestations et de développer la solidarité entre associations. Régulièrement, elle fait des dons en faveur des écoles au Mali, à Madagascar et à d’autres associations : Rêves de clown, Princesse sourire, etc ; l’association turque ASCA sera également présente : elle a été très active pour venir en aide aux victimes du séisme en Turquie en mars dernier ; deux associations malgaches Setam et Valiha, très impliquées pour aider la population aux soins, la scolarisation des plus jeunes et la mise en œuvre de transports et de cantines notamment.

Samedi 26 août : ouverture des portes à 16h30

Deluxe est un groupe d’électro-pop français venu d’Aix-en-Provence (13) et qui s’est formé en 2007. Son nouvel album Moustache Gracias accompagnera le groupe ce samedi soir. Sur scène, les costumes des musiciens sont déjantés, colorés et brillants, à l’intérieur d’une scénographie entièrement revisitée. Elle laisse la place à l’explosivité du groupe et à leur dynamisme communicatif.

Ben, l’oncle Soul en profitera pour défendre son nouvel album Is it you ? Sa carrière a démarré en fanfare en 2010. Depuis, il poursuit sa route avec son propre label et avec une soul divine qui enchantera les spectateurs.

Deluxe Ben l’oncle Soul

Yaniss Odua fait partie de ces quelques artistes de reggae en France qui peuvent se targuer d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie. Originaire de Martinique, il a su créer un lien unique avec le public français, aussi bien sur ses terres caribéennes, dans l’Hexagone ou le reste des territoires. Passeur de messages, il marque par son authenticité non feinte, des textes qui parlent à tous, posés sur des productions musicales toujours soignées, tout en alliant les racines du Reggae avec des sonorités dans l’ère du temps.

Eagle-Eye Cherry est un chanteur suédo-américain. Fils de l’artiste Don Cherry le trompettiste de jazz. Il commence sa carrière musicale, auprès de son père à New-York aux Etats-Unis. Après la mort de ce dernier, il arrive à Stockholm pour écrire. Il enregistre Desireless en 1996 qui sera un succès en Scandinavie et dans le reste de l’Europe. Aujourd’hui, il arrive en Bretagne avec Back on Track, son nouvel album.

Yaniss Oduo Eagle-Eye-Cherry

Alee et Mourad Musset seront sur scène, pour un grand concert mêlant humour et combats pacifiques, amour et mélancolie teintée d’espoir, entre phrasé hip-hop et chanson, entre machines et guitares, entre révolte et tendresse…

La Fanfare du Bono est un collectif d’une vingtaine de musiciens bretons issus d’Auray (56). Leur rayon d’action n’a de limites. Des Balkans au métal en passant par la tech’ et la chanson, le dance floor s’enflamme, les cheveux repoussent, les pieds s’agitent et les hanches se démènent.

Alee et Mourad Musset La Fanfare du Bono

Faygo est une formation de reggae anglophone, originaire de Rennes (35). Le groupe s’est distingué comme une figure emblématique de la scène reggae française, grâce à son enthousiasme communicatif et son message résolument positif. Il est composé de neuf musiciens pour sa formule la plus complète, et de six pour sa formule originelle. Les influences du groupe sont variées, allant du jazz à l’afrobeat en passant par le blues et le funk.

Assetou Diabaté présente une musique colorée et fédère tous les publics sans distinction. Avec son équipe, elle revisite la musique traditionnelle avec des arrangements à la fois modernes et puissants. Malienne, elle est accompagnée par des musiciens hommes et femmes, maliens, ivoiriens, guinéens, congolais et français. Ce melting-pot donne à la musique une couleur atypique comme sur celles d’Afrique de l’Ouest.

Faygo Assetou Diabaté

Dimanche 27 août : Ouverture des portes à 11h30

Faada Freddy possède un style bien à lui, mi chic à l’ancienne, un incorruptible des années 30 ! Son dernier album Gospel Journey est fait sans autre instrument qu’avec la voix et des percussions corporelles : c’est un subtil mélange des harmonies vocales. Les mélodies sont pop avec un timbre de voix Soul.

La Batucada Via Brasil Séné est la seule batucada du Morbihan à être dirigée par un maître brésilien originaire de Salvador de Bahia, berceau du Samba-Reggae. Les batuceiros vont faire vibrer le cœur des spectateurs sur les sons endiablés des surdos, caixa et repinique.

Faada Freddy Batucada-Via-Brazil-Sene

Zazie s’envole vers de nouveaux horizons avec sa nouvelle tournée : Air Tour, lancée par le virevoltant single Let it Shine et son nouveau projet Aile-P. Zazie et toute sa compagnie ont hâte d’accueillir à bord le public breton.

Infos pratiques

Samedi 26 et dimanche 27 août 2023 : Festival Les Galettes du Monde

Toutes les cultures à entendre, à voir et à déguster

Rue Jean-pierre Calloch à Saint Anne-d’Auray (56)

Contact : Téléphone : 02 97 57 60 27, notamment pour connaître les horaires de passages sur scène des artistes.

Prenez vite vos billets. A 10 euros le pass pour voir Zazie Faada Freddy et des musiques du monde, le tout en visitant une trentaine de pays, c’est exceptionnel !

renseignements.lgdm@gmail.com