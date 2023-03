Saint-Servant-sur-Oust. Le Festi’Val de l’Oust ouvre sa billetterie avec des places promotionnelles !

Le Festi’Val de l’Oust se déroulera à Saint-Servant-sur-Oust, dans le Morbihan, les 30 juin et 1er juillet 2023. Pour la 14 e édition, l’association Les Foustivités, présidée par Pascal Le Brazidec, annoncent un programme riche avec notamment deux belles têtes d’affiche : le groupe Kyo pour le vendredi soir et Tryo le samedi en soirée. Des places promotionnelles seront en vente du 1er au 15 mars 2023.

C’est le club de football de Saint-Servant-sur-Oust qui a l’idée d’organiser une soirée festive en 2005 avec peu de moyens et le groupe de musiciens locaux de rock celtique, Ovidi, créé en 2002 à Saint-Servant. La surprise est totale pour les organisateurs qui n’ont pas fait plus de publicité que ça : ils accueillent 250 visiteurs. « Nous nous étions lancé un pari fou, faire un festival sur un site fou ! La manifestation, nous l’avions souhaitée familiale et conviviale : elle était partie de nos racines celtiques », se souviennent Pascal Le Brazidec le président et Corentin Danet, chargé de la programmation.

De grands noms sont ensuite venus, Tri Yann, Soldat Louis, Gilles Servat. Le festival n’a cessé de grandir au fil des années et l’association les Foustivités est créée. Le baromètre de la popularité ne cesse d’augmenter pour atteindre 3 000 spectateurs sur une seule journée en 2014. Le groupe Ovidi est remonté sur la scène du Festi’val de l’Oust en 2022 pour fêter ses 20 ans d’existence. Chaque année, les organisateurs choisissent un thème différent pour illustrer le festival.

Tradition des organisateurs oblige : la soirée conviviale de remerciements des bénévoles s’est déroulée en amont du festival le samedi 4 février dernier. L’ambiance chaleureuse des retrouvailles a été cependant teintée de nostalgie et de douloureuses émotions suite à la disparition de Gobrien Danet, membre actif dans l’organisation du Festi’Val de l’Oust et du tissu associatif de Saint-Servant, qui a succombé à une crise cardiaque à l’âge de 40 ans le 13 août 2022. Gobrien Danet était également membre du groupe de musique Ovidi pour lequel il jouait de la flûte et de la bombarde. Il était aussi adhérent et joueur au Club de football depuis sa création en 1998. Il en avait été le coprésident entre 2017 et 2020. « Gobrien reste dans toutes nos pensées, dans celles de tous les adhérents, des bénévoles et des festivaliers. Un hommage lui sera rendu pendant le festival »​, annonce le président.

Gobrien Danet le groupe Ovidi :

Pour cette 14 e édition, les organisateurs soulignent deux nouveautés en matière de logistique. D’une part, le site où se déroulera le festival est déplacé de quelques mètres. Il occupera le terrain du bas qui sert habituellement de lieu de camping. « Nous ne pourrons plus utiliser le terrain du haut qui va être refait avec un arrosage automatique. » D’autre part, le choix de la date a été programmée avec une semaine d’avance par rapport aux éditions précédentes, pour laisser libre court à la Fête du bruit de Saint-Nolff (56) les 7, 8 et 9 juillet.

L’association Foustivités et les 180 bénévoles espèrent cependant que ce changement de week-end ne changera rien à la venue des festivaliers et espèrent conserver le succès rencontré l’année dernière avec ses presque 6000 spectateurs.

La thématique de cet été portera sur le cirque.Tous les stands joueront le jeu pour créer une fois de plus l’ambiance familiale souhaitée depuis toujours.

Vendredi 30 juin 2023, La P’tite Fumée, The Greenings et le groupe Celkilt monteront sur scène avant le concert donné par Kyo.

La P’tite Fumée est un groupe de Trance français qui offre une musique survitaminée aux accents tribaux marqués par la présence de percussions musclées mêlées aux grondements du didgeridoo, au lyrisme de la flûte, à la guitare et à la basse endiablée. Avis aux spectateurs “ça va dépoter !”

The Greenings est quant à elle un duo nantais électrique de musique irlandaise. Avec de la guitare, du violon, du banjo et beaucoup de voix, il renvoie des traditionnels irlandais, des standards Folk et une énergie des plus rock’n’roll.

Les Greenings

Le groupe Celkilt est un élément détonateur de la programmation du Festi’Val de l’Oust. Le groupe vêtu traditionnellement arrive de Roanne (Loire). Il joue des influences de musique celtique et de musique traditionnelle irlandaise, du folk et du pop rock. Celkilt est réputé pour ses concerts dynamiques et énergiques.

Celkilt

Pour finir la soirée, Kyo montera sur scène. Groupe composé aujourd’hui de six musiciens de variété et pop rock, la formation, née en 1994, s’est faite connaître du grand public au début des années 2000. Après deux albums à grand succès, Le Chemin et 300 lésions, les musiciens sont partis vers d’autres projets musicaux avant de revenir en 2014, plus rock qu’à ses débuts. Aux côtés des fondateurs Benoit Poher (chant, guitare), Florian Dubos (guitare, choeur), et Nicolas Chassagne (guitare), trois nouveaux acolytes : Jocelyn Moze à la batterie et aux percussions, Pierre Lavandon à la basse et Nicolas Subréchicot au clavier.

Samedi 1er juillet 2023, ce sera autour de Le Trottoir, Krakin’Kellys, Cactus & Mammuth et le bagad de Ploërmel d’être sur scène avant l’arrivée de Tryo.

Le Trottoir, ex Le Trottoir d’en face, est un groupe de huit musiciens de rock et chansons françaises, connu pour ses 15 ans d’existence avec plusieurs albums, des titres avec des millions d’écoutes sur les plateformes et ses trente concerts à l’année.

Le Trottoir

Krakin’Kellys occupe une place dans le paysage musical en Europe, entre les pubs irlandais et les films de Larry Clarke. Les six musiciens de rock irlandais traditionnel rencontrent le punk

Krakin’Kellys

Cactus & Mammuth sont deux pots passionnés de musique qui aiment faire danser le public en rigolant. A mi-chemin entre le live électro, le concert de rock et le théâtre, leur scène ne laisse personne indifférent et s’adresse à tous.

Cactus & Mammuth

Le bagad de Ploërmel fait partie du paysage musical breton depuis 1953. C’est un ensemble de musiques traditionnelles bretonnes constitué de musiciens passionnés. Le groupe a aussi perdu l’un des siens le 27 décembre 2022 : Yannick Richard. Il était un pilier du bagad de Ploërmel qu’il avait relancé en 1993 en s’investissant sans compter en qualité de formateur de cornemuse.

Le bagad de Ploërmel

Viendra ensuite Tryo ! C’est l’histoire de trois copains qui se rencontrent en 1995 dans les Pyrénées. Après une randonnée, ils jouent ensemble de la guitare et chantent autour d’un feu de camp à 2500 mètres d’altitude en Andorre. Tryo est né. Depuis le groupe se consacre aux chansons françaises, souvent à tendance reggae. En 2022, Tryo a fêté ses 25 ans de scène avec son dernier album, Chants de bataille.

Festi’val de l’Oust, vendredi 30 juin et samedi 1er juillet, stade municipal de Saint-Servant-sur-Oust (56)

Les billets seront en vente à compter du 1er mars et jusqu’au 15 mars 2023 :

-prix promotionnel de 41 euros au lieu de 50 euros pour les deux jours de festival

-prix promotionnel de 28 euros au lieu de 30 euros pour une des deux journées de festival

Billetterie en ligne

Puis en tarif plein : 50 euros les deux soirs ou 30 euros pour une soirée

Les billets seront en vente dans les commerces locaux à partir du 15 avril 2023

Contact : 06 83 41 68 59 et/ou lesfoustivites@gmail.com