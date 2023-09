Saint-Sébastien. Testez le Transcantábrico Gran Lujo, le train luxe espagnol !

La rentrée scolaire a eu lieu, mais les vacances ne sont pas terminées pour tout le monde en ce début d’automne 2023 ! Après le train Belle Époque du Puy du Fou et le Paris-Venise, Unidivers continue de faire rêver les fous de locomotives à vapeur et les amateurs de trains de luxe, en leur présentant le Transcantábrico Gran Lujo et son voyage de 500 km entre Saint-Sébastien et Saint-Jacques de Compostelle. Ce train espagnol est l’un des plus emblématiques d’Europe.

Le Transcantábrico Gran Lujo (Grand Luxe : en français) a été construit en France dans les années 1920. Il a connu plusieurs époques et plusieurs pays lors de son exploitation : pour l’anecdote la plus croustillante, on raconte que la reine d’Angleterre, Élizabeth II a voyagé à bord de ce train. En 2011, il a été intégré par la compagnie ferroviaire hispanique publique Renfe. Entièrement rénové, il est considéré comme l’un des meilleurs trains touristiques européens, souvent comparé à l’Orient-Express !

Aujourd’hui, le Transcantábrico Gran Lujo traverse les plus beaux paysages du nord de l’Espagne entre Saint-Sébastien et Saint-Jacques de Compostelle. Le voyage a une durée de huit jours et sept nuits. Les passagers découvriront le Pays Basque, la Galice, les Asturies, la Cantabrie et le Golfe de Gascogne à bord d’un hôtel de luxe 5 étoiles sur rails. Le train est composé, pour ses salons, de quatre voitures Pullman authentiques de 1923, qui lui confèrent un charme exceptionnel et un confort inégalé ! Sa capacité d’accueil est de 28 passagers hébergés dans les quatorze suites spacieuses et de grand confort des sept wagons-lits, toutes bénéficiant de la climatisation, d’un téléphone interne, d’un mini-bar et d’un coffre-fort . Il y a aussi le wagon-restaurant et ses élégantes salles à manger où sont servis les petits-déjeuners, les mets des déjeuners et des dîners, arrosés des meilleurs vins des régions viticoles du nord de l’Espagne, sans oublier le wagon-bar pour des cocktails servis à tout heure. Un salon panoramique vitré permet également de profiter au calme des paysages verdoyants espagnols.

Les membres d’équipage du Transcantábrico Grand Luxe fournissent un service attentionné et de haute qualité durant tout le voyage. Ils distribuent à leur clientèle le programme détaillé de chaque journée ainsi que la presse locale, nationale et internationale. À bord du train, le divertissement et la convivialité ont entièrement leur place avec des animations musicales, des danses, des spectacles organisés par l’équipage, l’occasion aussi pour les passagers de faire connaissance avec leurs compagnons de voyage.

L’itinéraire et le programme de chaque journée : À noter que toutes les nuits se passent à bord du train de luxe.

Samedi : San Sebastián, Carrazana. San Sebastián est une ville rayonnante nichée dans une baie en forme de coquille. Les passagers pourront admirer : le Peine del Viento, les sculptures en fer d’Eduardo Chillida avec ses formes énormes et audacieuses vers le golfe de Gascogne : ses nombreux restaurants, ses belles plages, son quartier de monuments historiques. Le tour de cette ville animée s’observe avant le déjeuner. A bord du train, le dîner est servi tandis qu’il suit les rails jusqu’à Carrazana, où la nuit se passe à bord du train de luxe El Transcantábrico Gran Lujo.

Saint-Sébastien Sculpture de Eduardo Chillida, vers le Golfe de Gascogne

Dimanche : Carrazana, Bilbao, Santander. Le train de luxe arrive à Bilbao pendant le petit-déjeuner. Les passagers peuvent faire une visite de la ville et visiter le Musée Guggenheim. De retour au train, le déjeuner est servi sur la route vers Santander, la capitale de la Cantabrie, où une visite de la ville est également prévue. Santander est considérée comme l’une des plus belles d’Espagne. Elle se partage en deux par la péninsule de la Madeleine avec d’un côté ses plages magnifiques, l’imposant casino, ses belles maisons au style anglais ; de l’autre se trouvent la baie de Santander, avec son port, sa cathédrale et le Paseo Pereda. Après un temps libre avant le dîner, la nuit se passe à Santander.

Musée de Guggenheim à Bilbao La cathédrale de Santander

Lundi : Santander, Potes, Cabezon de la Sal. Pendant le petit-déjeuner, le train stoppe en gare de Unquera. La clientèle est invitée à monter en autocar pour la traversée de La Hermida, une gorge aux montagnes déchiquetées où s’élèvent parfois des aigles dorés. À Potes, elle visite le monastère du VIème siècle de Santo Toribio de Liébana. Il abrite encore de nombreuses reliques précieuses. Le programme du lundi se poursuit avec le déjeuner et du temps libre à Potes, cette ville historique dominée par la Tour Infantado, son architecture médiévale traditionnelle. Le voyage en train reprend jusqu’à Cabezón de la Sal pour le dîner.

Les gorges d’Hermida La Tour Infantado à Potes

Mardi : Cabezon de la Sal, Santillana del Mar, Arriondas. Après le petit-déjeuner, la visite de la grotte d’Altamira est organisée : elle est célèbre pour ses peintures rupestres paléolithiques supérieures, puis découverte de Santillana del Mar, une ville médiévale magnifiquement préservée avec ses rues pavées. Après le déjeuner, le Transcantábrico Gran Lujo traverse les Asturies, jusqu’à Arriondas où se sera l’heure du dîner puis de la nuit à bord de sa suite.

A l’intérieur de la grotte d’Altamira Santillana del Mar

Mercredi : Llanes, Oviedo, Candás. Les voyageurs remontent dans l’autocar privé du train de luxe en destination de Llanes, en passant par le coeur des Asturies et le Parc National des Picos de Europa. La visite des deux lacs glaciaires de Covadonga et son étonnant sanctuaire sont incontournables. Le déjeuner est ensuite servi à bord du train en direction d’Oviedo, la capitale de la Principauté. Elle possède une collection unique de monuments pré-romans ainsi que des ruines médiévales vues dans les murs de la ville. Le soir, les clients profitent d’un temps libre avant le retour au train pour le dîner.

Lac glacière de Covadonga Oviedo

Jeudi : Candas, Aviles, Gijon, Luarca. A nouveau, une balade est programmée en autocar jusqu’à la jolie ville d’Avilés et plus tard à Gijon, pour une visite de la ville balnéaire asturienne par excellence, ses belles plages, ses riches vestiges archéologiques et ses façades romanes. Après le temps libre et le déjeuner, le voyage en train se poursuit dans l’après-midi à Luarca, la Villa Blanca de la Costa Verde, un petit village pittoresque de pêcheurs, avec la visite du palais des Marquis de Gamoneda du XVIIIe siècle et de l’église de St Eulalia. Après cette visite, temps libre avant le dîner et nuit à Luarca.

Gijon Luarca, appelée aussi : la ville des paradis

Vendredi : Luarca, Ribadeo, Viveiro. Tout en prenant le petit-déjeuner, les passagers profitent du paysage galicien à Ribadeo. C’est là que la rivière Eo se jette dans la mer. Ils peuvent ensuite faire une visite de la ville et à la plage de Las Catedrales, une formation naturelle spectaculaire qui a été créée par la marée et le vent sur la roche. Après le déjeuner à Ribadeo, le train de luxe regagne la belle ville de Viveiro pour offrir une promenade avant le dîner.

La plage de Las Cathedrales Viveiro

Samedi : Viveiro, Santiago de Compostela. Au petit-déjeuner, le Transcantabrico Gran Lujo arrive à Ferrol, où l’autocar emmène les visiteurs à Santiago de Compostela (Saint-Jacques de Compostelle), destination ultime pour les pèlerins de Santiago. Au programme : visite de la magnifique Plaza et de la célèbre et tant attendue cathédrale qui est un mélange d’architecture gothique, romane et baroque, avant d’arriver au Parador Reyes Católicos pour récupérer les bagages, là où se termine le merveilleux voyage…

Saint-Jacques de Compostelle… … et l’intérieur de sa cathédrale

Infos pratiques :

Transcantábrico Grand Luxe : de Saint-Sébastien à Saint-Jacques de Compostelle –

Site Internet

Contact : +33 4 22 13 12 10 – info@myluxurytrain.com

Itinéraire : San Sebastian, Villasana de Mena, Bilbao, Santander, Potes, Cabezon de la Sal, Santillana del Mar, Arriondas, Oviedo, Candas, Aviles, Gijon, Luarca, Ribadeo, Viviero, Santiago de Compostela.

Point de rencontre : 13h00. L’hôtel en San Sebastián.

Un autre voyage est organisé : il est le même que pour le voyage San-Sébastien à Santiago de Compostelle décrit ci-dessus, mais en sens inverse.

Dates 2023 : 9 – 23 septembre ; 7 – 21 octobre

TARIFS 2023 :

Suite De Luxe par personne : 7500 euros

Suite De Luxe Simple : 5600 euros

Suite De Luxe Tripler : 3500 euros