Saint-Quay-Portrieux. Un Opéra dans tous ses états les 24, 25 et 26 mars 2023

L’association L’Atelier des Arts de Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d’Armor est spécialisée dans l’art vivant sous toutes ses formes : musique, danse, théâtre et dans la programmation de spectacles et concerts toute l’année. Pour la première fois, elle organise L’Opéra dans tous ses états, une manifestation consacrée au chant lyrique qui se déroulera les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 2023. La municipalité de Saint-Quay-Portrieux et les commerçants locaux sont partenaires de l’événement.

Les organisateurs

Présidée par Brigitte Pras, l’association L’Atelier des Arts a été créée en octobre 2012 pour faire suite à la passion artistique entretenue depuis quelques années par plusieurs membres d’une même famille. L’association regroupe les compétences artistiques et pédagogiques d’artistes et de professionnels pour promouvoir l’Art et ses valeurs auprès de tous les publics. Elle organise des spectacles et des concerts pour faire découvrir la richesse de leurs œuvres. Elle valorise également le potentiel de chaque participant en favorisant des projets collectifs en organisant des ateliers et des stages de qualité accessibles à tous et à tout âge.

L’Atelier des Arts met en place également les projets de l’ensemble vocal de formations musicales professionnelles Musmat à Saint-Quay-Portrieux. Titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles, elle produit aussi plusieurs concerts annuels d’artistes professionnels en partenariat avec l’association Musique au Val de Grâce à Paris et la Cie Mobile Lyricus en Normandie.

Brigitte Pras, la présidente de l’association L’Atelier des Arts

Découvrez le programme des trois journées de la première édition de L’Opéra dans tous ses états :

Vendredi 24 mars 2023 :

L’Opéra à l’école : initiation aux mystères de l’Opéra pour les enfants dans les écoles primaires de Saint-Quay-Portrieux : l’école privée Notre Dame De La Ronce et l’école publique Les Embruns.

A 20h : L’Opéra dans votre assiette au Kasino, 6, Bd du Général de Gaulle : dîner-concert : Soirée Bel Canto avec repas à thème entrecoupé d’airs d’opéras célèbres, d’opérettes, de comédies musicales.

Tarif : 39 € – Réservations au Kasino 6, Bd du Général de Gaulle à Saint-Quay-de- Portrieux : Tél : 02 96 70 40 36

Samedi 25 mars 2023

De 10h à12h : atelier au Centre de Congrès, 10 Bd du Général de Gaulle : Tous à l’Opéra est dédié aux adultes et adolescents, invités à venir chanter des airs d’opéras, à s’initier à la technique vocale de l’art lyrique. De grands artistes associeront les participants à leur spectacle.

Tarif : 15 € : la participation au concert du dimanche est comprise.

A 16h30 : L’Opératitude au Centre de Congrès, 10 Bd du Général de Gaulle :

Rencontre avec la chanteuse Madiva et le Maestro Louis Fine, des artistes de la Cie Mobilo-Lyricus qui a produit le spectacle. Le voyage sera drôle et instructif au cœur de l’Opéra.

Participation libre – spectacle tout public, dès 5 ans avec l’accompagnement d’un adulte obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

20h30 : Les Voix Célestes à l’église Saint-Quay :

Concert des œuvres de grands compositeurs : Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Haendel, Gioachino Rossini, ou encore Gabriel Fauré. Orgue, soupçon de violoncelle et voix seront au programme de cette soirée.

Tarif : 12 € – Gratuit moins de 12 ans

Dimanche 26 mars 2023

A 16h30 : Tous à l’Opéra : Concert au Centre de Congrès, 10, Bd du Général de Gaulle

Concert final participatif : Radiopéra présentera au public les airs d’opéras les plus connus : Carmen, Nabucco, la Traviata et bien d’autres. L’émission sera festive. Le public sera invité à participer, à applaudir les chœurs de l’atelier du samedi et les grands artistes du festival.

Pour toute la famille – Tarif : 10 € le concert seul – Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les grands artistes présents :

Lauren Van Kempen, arrivée en France en 2010, est une chanteuse soprano, violoncelliste, chef de chœur et comédienne américaine. Originaire de Seattle, Lauren Van Kempen est titulaire d’un Bachelor of Music à la fois en Opéra et Violoncelle. Elle est une artiste aux multiples facettes pratiquant à la fois l’opéra, la comédie musicale et la musique de chambre.

Lauren Van Kempen

Marion Jacquemet, mezzo soprano française, est attirée par le monde de l’art et de la scène très jeune. Elle obtient un Certificat de Fin d’Etudes Chorégraphiques de danse au conservatoire de Chambéry. Elle étudie le saxophone au conservatoire de Lyon et découvre le chant et l’art lyrique dans le cadre de ses études instrumentales.

Marion Jacquemet

Sébastian Delgado, originaire de Marseille, effectue un cursus universitaire en lettres modernes et commence ses études de chant, en 2007, au Conservatoire de Marseille dans la classe de Claude Meloni puis dans la Haute École de Genève. Sa voix de baryton et sa grande aisance scénique l’ont conduit à interpréter sur scène Leporello, Guglielmo et Papageno chez Mozart, Dancaïre et Escamillo dans Carmen. Il se produit aussi dans des opérettes de Chabrier.

Sébastian Delgado

Benjamin Pras est pianiste, organiste, compositeur et directeur artistique. Il commence la musique très jeune par le violon, puis le piano. Il entre au conservatoire de Paris en 2010 où il obtient son prix de piano dans la classe de Marc Bensoussan et son prix d’accompagnement dans la classe d’Ariane Jacob. Il obtient également un prix de perfectionnement à l’orgue.

Benjamin Pras

Infos pratiques : L’Opéra dans tous ses états à Saint-Quay-Portrieux

Attention : différents lieux de scènes pour les 3 jours : vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 2023

Réservations conseillées pour l’atelier et les concerts sur

billetweb.fr/lopera-dans-tous-ses-etats

ou à l’Office de tourisme (02 96 70 40 64 / tourisme@saintquayportrieux.com).

Infos également sur musique-maternelle.com et page Facebook « Musmat L’Atelier des Arts« .