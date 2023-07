Saint-Pol-de-Léon. Un village éphémère pour loger des saisonniers

Professionnels du tourisme, bénévoles et élus : ils sont à pied d’œuvre pour l’accueil des vacanciers cet été. Ils contribuent à la vitalité et à l’attractivité de la Bretagne. A Saint-Pol-de-Léon, l’hôtelier Seasons Beds a installé un village éphémère destiné au logement des saisonniers. Une initiative parmi d’autres afin de répondre au manque de main d’œuvre et à l’augmentation du prix de l’immobilier.

Place de la Gare, à Saint-Pol-de-Léon, la société Seasons Beds offre une solution complémentaire expérimentale pour permettre aux saisonniers – notamment du secteur du tourisme – de se loger, aux entreprises de recruter… et, in fine, aux vacanciers d’être accueillis dans les meilleures conditions. Grâce à une autorisation d’occupation temporaire délivrée par la mairie, Seasons Beds a implanté un village de bungalows sécurisé et proche des réseaux de transports en commun pour que les saisonniers se rendent facilement à Saint-Pol- de-Léon mais aussi à Roscoff, Santec et Carantec, où la demande de main d’œuvre est forte.

Bungalows et espaces communs

Les logements de 7m2 en chambre simple ou 14 m2 en double sont loués aux employeurs pour le compte de leurs salariés au tarif de 10 € / nuit ou 300 € / mois HT, les résidents disposant en outre d’espaces communs (laverie, conciergerie).

Les autres salariés peuvent à leur propre compte louer une chambre pour une période d’un mois et un montant mensuel de 600€.

Chambre non-mixte – Chambre de 7 m2.

Mobilier : 1 lit de 90 x 190 cm, 1 table de chevet, 1 lampe de chevet, 1 casier.

Blanchisserie : 1 protège oreiller, 1 protège-matelas (oreiller, couette et draps non fournis).

Chambre non-mixte – 1 chambre de 14 m2.

Mobilier : 2 lits de 90 x 190 cm, 2 tables de chevet, 2 lampes de chevet, 2 casiers.

Blanchisserie : 2 protège-oreillers, 2 protège-matelas (oreiller, couette et draps non fournis). Chaque bungalow est composé de deux chambres simples séparées par un rideau coulissant opaque.

Seasons Beds a fixé des règles pour l’intégration du village à la vie locale, le calme et l’attribution des chambres en fonction des horaires de travail de chacun.

Ce village éphémère sera démonté à la fin de la saison touristique.

L’actuelle expérimentation doit permettre d’approfondir les questions relatives au modèle économique et à la prise en compte des enjeux de la transition écologique, notamment les aspects paysagers. Deux conditions pour que le projet perdure, au bénéfice des salariés.

