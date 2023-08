Saint-Pol-de-Léon. Trouvez chaussure à votre pied à La Saboterie du Léon !

Reconnu métier du patrimoine vivant, le sabotier Mickaël Toudic est un artisan d’art installé à Saint-Pol-de-Léon. Dans son atelier La saboterie du Léon, il fabrique dans la pure tradition bretonne des sabots en bois et cuir. Il est aujourd’hui le dernier sabotier du Finistère. Unidivers vous invite à le rencontrer.

Quand Michel Cousin, sabotier à Saint-Pol-de-Léon, décide de prendre sa retraite en septembre 2021, il craint de ne pas trouver de repreneur pour son activité et son atelier installé dans les anciens haras de l’évêché de la commune. Pourtant après avoir lu l’annonce, l’affaire est vite conclue : Mickaël Toudic reprend la Saboterie du Léon. Il est aujourd’hui l’unique fabricant de sabots dans le Finistère

Mikaël Toudic et Michel Cousin

Les sabots qu’il confectionne ne ressemblent qu’en très peu de choses aux sabots que portaient nos grands-parents et arrières-grands-parents qui ajoutaient de la paille à l’intérieur. En plus d’être fonctionnels, ils sont esthétiques, colorés, contemporains et modernes. Les sabots sont légers et confortables et les chaussons de feutre ont remplacé la paille. Ils séduisent une clientèle différente et rajeunie. A la Saboterie du Léon, « la chaussure du pauvre », comme on l’appelait autrefois est tendance aujourd’hui ! Ce savoir-faire, qui se perd de nos jours, bénéficie pourtant d’une demande bien présente. Ces sabots sont des accessoires très pratiques à porter au jardin potager comme au jardin d’agrément, chauds grâce au bois et maintenus grâce à sa bride de cuir.

Après avoir exercé la profession de mécanicien automobile pendant 21 ans, Mickaël Toudic change de voie et se reconvertit en artisan sabotier à 42 ans. Il s’imprègne notamment du savoir-faire de Michel Cousin pendant plusieurs mois. Aujourd’hui dans son atelier, Mikaël Toudic confectionne des paires de sabots en bois de qualité sur-mesure, également des galoches et des socques, allant du 35 au 46 dans le respect de la tradition bretonne.

galoches noires socques marrons

La fabrication se fait à partir de grumes de hêtre, d’abord débitées au moyen de tronçonneuses et de scies à ruban. Ensuite interviennent les machines à sabots vieilles de plus de 100 ans : la tailleuse façonne l’extérieur du sabot, tandis que la creuseuse vide son intérieur. Après cette étape, le sabot est séché au-dessus du feu alimenté par les copeaux de bois vert : les sabots sont ainsi fumés pour aider à la conservation de manière naturelle. Mickaël Toudic procède ensuite aux finitions : les sabots sont peints puis vernis. Une bride de cuir et une garniture de caoutchouc complètent la fabrication. Parmi les clients, certains les souhaitent bruts !

L’entreprise traditionnelle est aussi écologique. Les copeaux de bois, c’est zéro déchets, puisque la sciure sert au fumage des sabots, mais est aussi utilisée pour les toilettes sèches et les écuries.

Infos pratiques

La Saboterie du Léon : place de l’évêché à Saint-Pol-de-Léon (29)

Artisan & Créateur de sabots en bois.

Visite de la fabrique : le mardi à 15h et à 16h30 en juillet et août. Sur réservation auprès de l’office de tourisme de Saint-Pol-de-Léon au 02 98 69 05 69 ou au 06 16 01 75 25.

Boutique ouverte toute l’année du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 17h. On y trouve aussi des objets de décorations, tels des nichoirs pour oiseaux, des porte-clefs, etc.

Boutique en ligne

Contact : 06 16 01 75 25 ou sabotbreton29@gmail.com