Saint-Pabu. Les Ribamboules donnent rendez-vous à la plage le 17 juin 2023

Un événement décalé, festif et musical pour faire bouger le pays des Abers dans le Finistère nord attend le public le samedi 17 juin 2023 : Les Ribamboules est un festival organisé à Saint-Pabu en bord de plage. Créé par l’Alchimik, il y a sept ans, le festival connaît un succès grandissant et fait désormais figure de rendez-vous incontournable dans le département.

Organisé par L’association L’Alchimik, à l’entrée de l’aber Benoît, les Ribamboules est l’événement musical qui se déroule à Saint-Pabu sur le magnifique site de Corn ar Gazel en bord de mer. L’association a élu un nouveau bureau en octobre dernier avec à sa tête une coprésidence : Erwan Laot et Loïc Cœur. L’association a recruté 70 membres et souhaite pouvoir compter sur au moins 100 bénévoles pour le prochain festival, même si jusque-là ce sont plus de 200 bénévoles de tous âges qui s’attèlent à chaque édition dans une commune de 2 000 habitants. L’édition 2023 aura lieu le samedi 17 juin 2023.

L’association L’Alchimik

L’association L’Alchimik est née en 2016, un soir de pleine lune au mois de janvier. Plusieurs alchimistes se retrouvent dans une officine, comme souvent, pour créer des sortilèges. Cette fois leur recette est composée de : une bonne dose de concerts, un paquet d’animations, une poignée de sable fin, un rayon de soleil. Un zeste d’art de rue y est ajouté avant de saupoudrer le mélange avec de la joie et de la bonne humeur : Le festival Les Ribamboules est créé et la recette est conviviale et appétissante.

Avec 500 spectateurs la première année en 2016 le rendez-vous fait partie de ces manifestations qui prennent de l’ampleur à chaque nouvelle édition. Déjà en 2017 pour sa seconde édition, le festival Les Ribamboules avait accueilli 3 000 participants sur les dunes et la plage de Corn ar Gazel pour un joli succès. Fort d’une programmation musicale bâtie autour de formations taillées pour la scène, le festival propose aussi de nombreuses et diverses animations qui font le bonheur de tous dans un cadre naturel de toute beauté avec la mer pour horizon. Des épreuves sportives adaptées pour petits et grands s’y déroulent dans la bonne humeur suivant les années : olympiade, jeux de palets, lancer de tongs, tir à la corde, lutte de sumos, etc.

Les combats sumo très appréciés du public.

Tir à la corde sur la plage de corn ar Gazel





La dynamique collective du festival est très importante. Elle est soutenue par plusieurs entreprises du secteur et attire un public familial désireux de passer du bon temps et un bon moment sous le soleil, au clair de lune et au bruit des vagues.

Le programme du 17 juin 2023

A partir de midi : le Grand banquet de la Riboul’ : rougail – saucisse des familles. Le public est invité à partager un bon repas afin de prendre des forces pour les Ribamboules, le tout en musique avec le groove en breton du duo Emezi : un duo formé par Elise Desbordes et Perynn Bleunven, deux musiciennes et chanteuses qui composent du jazz, de la pop et des musiques d’aujourd’hui, mais en version bretonne.

Duo Emezi

L’après-midi :

Les 7 Bras, pour apprendre l’histoire maritime en s’amusant : la Troupe de la Marie Claudine de l’association Bag Plougastell est la compagnie de théâtre maritime qui se démarque dans l’Ouest de la Bretagne avec son concept associé à une réplique d’une chaloupe du XVIIIe siècle.

La troupe de la Marie Claudine

Au cours de l’après-midi seront proposés des activités comiques et des surprises.

De 12h à 14h : concours de palets bretons : un tournoi par équipe de deux

Inscriptions le jour même ou en ligne à alchimik@lavache.com

De 12 h à 18h 30 : Activités pour les petits : structures de jeux gonflables. Un coin sera réservé aux plus jeunes de 3 à 10 ans. Ils seront accueillis par Sarah et son équipe qui se chargeront de leur faire découvrir plusieurs ateliers ludiques et activités amusantes : maquillage, peinture, dessin.

Mix on the beach : DJ sur la plage. Ils seront plusieurs à se succéder sur la plage de Corn-Ar-Gazel, avec la sono de Boboss Sound System.

Menace d’éclaircie : Le groupe de rock’n’roll, le plus à la bourre de France ! Cinq frères cumulent les tournées catastrophiques et les concerts ratés depuis plus d’une décennie et continuent de dynamiter en fanfare les clichés du rock’n’roll. Le show est survitaminé, drôle et entraînant. Le groupe explosera la fin d’après-midi devant le bar : Le Ruzven. Il jouera un second set en soirée sur le site du festival pour deux fois plus de rock’n’roll.

Menace d’éclaircie

En soirée : Jusqu’à 4h du matin, les artistes se relaieront sur 2 scènes. Plusieurs bars et un coin restauration seront présents sur site ainsi que d’autres surprises. Des coins de détente permettront de s’asseoir en groupe autour de tables personnalisées par les bénévoles.

Menace d’éclaircie revient pour une seconde prestation

Que Tengo : le groupe est une véritable bombe tropicale. Ce quartet survitaminé délivre de cumbia moderne, des grooves afro-caribéens, qui réveille la joie et encourage la danse menée par la chanteuse hispano-marocaine Ambar. Les airs se dotent de l’énergie électrique des musiques urbaines. Pourtant l’écoute attentive laisse entrevoir un univers complexe où musique et textes véhiculent de belles et profondes valeurs.

Que Tengo

Monty Picon : neuf musiciens super motivés avec leur rock orchestral à géométrie variable. Le show promet une énergie contagieuse par l’âme et le cœur avec de l’électricité, des guitares, des cuivres et du piston. Une chose est sûre, ces enfants terribles ont toujours le diable au corps et le public va transpirer !

Monty Picon

Nest : un univers de musiciens où se côtoient guitares, violon, piano, basse et batterie. Chacun joue de ce qu’il veut, se partage le micro au fil des morceaux et apporte sa participation aux compositions.

Nest

Poolidor : un duo avec des instruments comme le violon ou encore des percussions organiques en version électro, qui saura faire voyager le public avec leurs sonorités de musiques traditionnelles. Clément Royo et Gabriel Bonnin assureront une soirée plus que vibrante.

Poolidor

Dawood Sound est une équipe d’amis français qui organise des soirées depuis 2014. Elle crée ses propres productions et essaie de faire grandir le Sound System. Son premier EP a été lancé en décembre 2017 sur Marée Bass (netlabel français).

Dawood Sound

KCUK : ce sont des copains depuis l’adolescence qui découvrent la musique électronique. Peu de temps après, en compagnie d’autres potes, ils fabriquent des caissons et créent KCUF, un collectif de musique électro, qu’ils développent au fil des années. Leur collectif conserve l’envie d’inviter le public dans son univers en proposant des événements qualitatifs.

KCUF

Boboss Sound System : la soirée sera reggae avec ce collectif originaire de Landunvez créé en 2007. Accompagnés de leur fidèle sono verte, jaune, rouge, les six membres passionnés ont propagé la culture Sound System à travers toute la Bretagne avec plus de 200 événements. Ce succès leur a permis d’établir de solides connexions à travers toute la France et même jusqu’en Espagne.

Boboss Sound System

dès à présent, retrouvez vos entrées lors de la vente à la Ferme Gwel Ar Mor au Lieu-dit Kermerrien à Saint-Pabu vos accès pour le festival @lesribamboules du 17 juin

En prévente au tarif préférentiel de 20€, avec la possibilité de réserver dès maintenant votre repas du midi à déguster sur place, moment privilégié pour profiter des animations gratuites programmées dès l’après-midi sur le site exceptionnel de ce festival.

Achetez vos billets soit : de 17h à 18h30 à la ferme le jeudi, soit au magasin Proxi de Saint-Pabu aux horaires d’ouvertures ou sur le site internet du festival.

Infos pratiques : Festival Les Ribamboules,

samedi 17 juin 2023

lieu dit Corn ar Gazel à Saint-Pabu (29)

Tarifs : gratuit l’après-midi – payant le soir : renseignements : contact@lesribamboules.bzh

lesribamboules.bzh