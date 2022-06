Saint-Nolff. Le festival Fête du Bruit va faire grimper les décibels les 9 et 10 juillet

Le festival Fête du Bruit dans Saint-Nolff (56) s’engage dans sa 3e édition les 9 et 10 juillet 2022. La programmation réunit de grands noms de la scène musicale française et internationale qui ne manqueront pas d’attirer les festivaliers.

Samedi 9 juillet

BOOBA : On ne présente plus l’auto-proclamé “Duc de Boulogne”. BOOBA, l’artiste aux plus de 2,7 millions d’albums vendus, se produira le samedi 9 juillet 2022 à la Fête du Bruit dans Saint Nolff pour un concert exceptionnel (date unique dans le Grand Ouest) !

SUM 41 : Véritable madeleine de Proust pour tous les ados des années 2000, Sum 41 c’est avant tout des tubes comme « In Too Deep » et « Fat Lip » dont les clips ont fait le tour du monde. Et si le succès est pour beaucoup aussi bref que fulgurant, le groupe post punk étonne pourtant par sa longévité et sa capacité à se renouveler.

SKA-P : Ska-P est un groupe de ska-punk alternatif espagnol, originaire de Madrid, fondé en 1994 autour du chanteur et guitariste Pulpul. Le groupe se fait connaître par ses revendications ouvertes contre les injustices politiques et sociales, dénonçant notamment la pauvreté, la globalisation, la religion, la corruption politique, la guerre, le racisme ou encore militant pour la légalisation du cannabis, le tout porté, presque paradoxalement, par une musique festive.

SKIP THE USE : Skip The Use is back ! Après plus de 200 000 albums vendus et plusieurs centaines de concerts à travers la France, Skip The Use, groupe majeur de ces 10 dernières années couronné par une Victoire de la Musique (album rock), revient avec un nouvel album écrit pendant la pandémie « Human Disorder ».

Dimanche 10 juillet

BLACK EYED PEAS : Des tubes planétaires. Plusieurs concerts à guichets fermés au Stade de France. Plusieurs titres dans le TOP 10, les Black Eyed Peas sont toujours très attendus dans l’hexagone. Passer du rap à la pop urbaine a plutôt réussi aux Black Eyed Peas. Le groupe de Los Angeles, né en 1995 dans les tréfonds de l’underground hip-hop, a, depuis, vendu 75 millions de disques.

SEAN PAUL : L’extraordinaire producteur de tubes et légende du Reggae Dancehall, Sean Paul, est de retour en France en 2022 ! Sa voix distincte, ses rythmes accrocheurs et ses productions de première classe, ont été le mélange parfait pour le succès de cette superstar internationale, lauréate d’un Grammy Award.

ROMEO ELVIS : Roméo Elvis, âgé de 28 ans, est devenu une figure emblématique de la scène hip-hop francophone et l’un des artistes belges les plus streamés sur les plateformes d’écoute en ligne. Au fil des années, il a réussi à créer et consolider un lien particulier avec son public grâce à son esthétique authentique et des projets musicaux innovants.

GAËL FAYE : Après nous avoir enchanté avec ses deux EP « Rythmes & Botanique » et « Des fleurs », Gaël Faye revient avec un nouvel album dont la sortie est prévue cet hiver. On y retrouvera sa plume subtile et touchante, et des morceaux inédits prêts à nous faire chalouper durant les saisons à venir.

Fête du Bruit dans Saint-Nolff (56) les 9 et 10 juillet 2022

Retrouvez plus d’informations et toute programmation sur le site du festival

Tarifs

Pass 1 jour : 51€

Pass 2 jours (camping inclus): 92,50€

Camping : 5€

