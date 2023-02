​​Saint-Nazaire. Le festival Les Escales dévoile les premiers noms de sa programmation

Les Escales vous donne rendez-vous du 28 au 30 juillet 2023 sur l’île du Petit Maroc à Saint-Nazaire. L’événement nazairien dévoilait il y a peu les premiers noms d’artistes qui feront vibrer sa 31e édition. Avec des têtes d’affiche confirmées comme Tiken Jah Fakoly ou Fishbach, et des nouvelles sensations comme Zaho de Sagazan, c’est un début pour le moins alléchant.

Créée en 1988, l’association Les Escales débarque en 1992 sur la presqu’île du petit Maroc, sur le port de Saint-Nazaire. C’est entre l’estuaire de la Loire et l’océan Atlantique que se déroulent ses principales activités : le festival musical Les Escales et la salle de musiques actuelles le VIP (depuis 1997).

Les Escales est un festival associatif, à but non lucratif. Accueillant chaque été près de 50 000 festivaliers durant 3 jours, c’est un festival urbain situé en centre-ville, sur l’île du Petit Maroc, port de Saint-Nazaire. Il propose une programmation éclectique tournée vers les musiques actuelles : pop, rock, soul, rap, world, techno, électro, entre têtes d’affiche, artistes de la nouvelle scène et découvertes musicales.

© Aleksadra Danzanta

Les quatre scènes invitent à vivre des émotions musicales variées et différentes avec, certes, une programmation ouverte au plus grand nombre avec des têtes d’affiche, mais aussi une programmation qui laisse une large place aux découvertes et aux artistes émergents internationaux.

Après la réussite du projet Globe Trotter, initié en 2022, Les Escales réitère l’aventure en imaginant de nouveaux partenariats avec des festivals internationaux pour vous inviter à découvrir des coups de cœur et des pépites de la scène musicale mondiale. Pour bon nombre de ces artistes, c’est aussi l’opportunité de faire leurs premières scènes en France et en Europe.

C’est aussi l’un des rares festivals d’été qui propose un club techno pendant ces trois jours, le club 360 : une scène exclusivement dédiée à la culture techno et électro. Son enceinte circulaire permet au public de s’immerger intensément dans les sons proposés par des artistes reconnus ou émergents de la scène house et techno mondiale.

Le 27 janvier 2023, le festival dévoilait la programmation des deux scènes principales, la scène du port et la scène espadon. Ce sont déjà 17 artistes ou groupes qui donnent une furieuse envie de passer le week-end à Saint-Nazaire. Reste à annoncer les programmations de la scène Globe Trotter et du Club 360.

Vendredi 28 juillet – Scène du Port

Angèle

Izïa

Gazo

Vendredi 28 juillet – Scène Espadon

Fishbach

Astéréotypie

Meule

Samedi 29 juillet – Scène du port

Jeanne Added

Dinos

The Blaze

Samedi 29 juillet – Scène Espadon

Pierre de Maere

Hervé

Dimanche 30 juillet – Scène du port

Tiken Jah Fakoly

Jain

Kavinsky

Dimanche 30 juillet – Scène Espadon

Adé

Zaho de Sagazan

Cimafunk

L’identité visuelle de cette 31e édition des Escales a été créée par l’artiste égyptien Abdo Hassan.

© Abdo Hassan

