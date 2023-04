Saint-Marcel. Céline Didier présente la vie de son grand-père résistant au musée de la Résistance en Bretagne

La Lorientaise Céline Didier a retracé l’histoire de son grand-père, ancien combattant, résistant et déporté, à partir d’un petit cahier dans lequel Hippolyte avait consigné ses souvenirs de 1939 à 1945. Son livre s’intitule C’était ton vœu. Elle sera présente au musée de la Résistance en Bretagne à Saint-Marcel, dans le Morbihan, dimanche 30 avril 2023. Elle partagera ses émotions avec le public autour de ce premier roman et témoignera des atrocités des camps de concentration, essentiel pour le travail de mémoire.

La Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation a lieu chaque année le dernier dimanche du mois d’avril. C’est à cette occasion que Céline Didier a choisi le dimanche 30 avril pour partager avec le public son expérience d’auteure et de petite-fille de résistant et de déporté. Elle présentera son livre aux visiteurs du Musée de la Résistance en Bretagne : C’était ton vœu est sorti en décembre 2022 aux éditions Lunatique. Céline Didier tiendra une conférence : Ecrire aujourd’hui…contre l’oubli et racontera l’histoire vécue par Hippolyte, son grand-père domicilié dans l’Ain, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les visiteurs auront l’occasion d’échanger avec elle sur les raisons qui l’ont motivée à écrire, sur les doutes et les freins auxquels elle a été confrontée et sur les enjeux actuels concernant la transmission aux nouvelles et futures générations.

Lorsqu’elle commence son écriture début 2021, Céline Didier n’a pas encore l’idée de publier un roman. Il s’agit au début, uniquement de remettre dans l’ordre les témoignages qu’a laissés son grand-père dans un petit cahier juste pour sa famille. Elle souhaite les remettre clairement “au propre”. Mais rapidement, elle se rend compte que débute une aventure littéraire. Elle pense alors en faire profiter d’autres personnes en mettant à jour la partie la plus difficile de la vie de son grand-père. Elle décide alors de le publier. Ce premier roman est à la fois l’histoire d’Hippolyte le grand-père au cours de la période de sa vie la plus noire de son existence et celle de Céline sa petite-fille qui, à travers les témoignages et les découvertes qu’elle recueille, s’interroge sur l’engagement de la résistance, sur la déportation, sur les liens familiaux, sur la vie après la guerre et sur le devoir de mémoire.

Hippolyte Thevenard est né en 1920. Il est d’abord ouvrier agricole à Ceyzériat dans l’Ain avant de s’engager dans l’armée au Maroc en 1939. Un an plus tard, il rentre en France. Il n’a que 19 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Il fait partie de l’armée secrète du département de l’Ain. Dénoncé par la milice, il est torturé avant d’être déporté en 1944.

Hippolyte, le grand-père de Céline Didier meurt le 2 juillet 1989, 44 ans après son retour du camp de concentration de Dachau en Allemagne. Céline est alors âgée d’à peine 13 ans. C’est au décès de sa grand-mère, 31 ans plus tard, qu’elle s’intéresse aux souvenirs de résistant et de déporté de son grand-père. Ses souvenirs douloureux, Hippolyte Thévenard ne les a jamais racontés à personne, mais à son retour de déportation ils les a relatés par écrit dans un petit carnet qu’il a gardé secret. Passionnée et imprégnée par ce cahier, Céline Didier l’enrichit avec le contenu de quelques lettres que le combattant avait écrit et posté, à l’époque, à sa fille (la mère de Céline). L’auteure réussit page après page à reconstruire le déroulement des événements vécus par son grand-père pendant la guerre et ceux dont il a été témoin. Elle est alors motivée par l’envie de participer au devoir de mémoire. Elle exauce le vœu de son grand-père de manière intime, introspective avec beaucoup de poésie.



Céline Didier est née en 1976 à Bourg-en-Bresse (01). C’est à Lyon, qu’elle fait des études d’histoire. Elle y demeure pendant une quinzaine d’années pour exercer sa profession dans les domaines de la culture et de la communication autour du livre, de l’écrit, de l’archéologie préventive et de l’art contemporain. Pour des raisons personnelles, elle est contrainte à vivre dans d’autres régions de France : du sud-est à l’ouest du pays. Elle arrive en Bretagne en 2012 et éprouve soudainement un coup de cœur pour la région. Depuis, elle réside à Lorient. L’écriture a toujours fait partie de sa vie professionnelle. Elle rédige des ouvrages thématiques sur les politiques culturelles et s’intéresse aussi à une écriture plus personnelle, sans contraintes. C’est à ce moment-là en 2021, qu’elle prend la liberté de ton et de style, pour aborder une histoire personnelle. Elle plonge alors dans l’histoire de son grand-père en mettant à jour les récits qui demeurent dans le cahier préservé par Hippolyte.

Le titre du roman : C’était ton vœu, choisi par l’auteure fait référence au vœu de son grand-père : Hyppolite souhaitait témoigner de la vie dans les camps de la mort mais la démarche pour lui était beaucoup trop difficile. Son souhait est dorénavant exaucé…



Infos pratiques

Cécile Didier en conférence au Musée de Résistance en Bretagne à Saint-Marcel (56)

Dimanche 30 avril 2023 : à 15h.

Rendez-vous à l’auditorium du musée.

La rencontre est gratuite, mais le billet n’inclut pas l’entrée au musée.

Réservation conseillée : https://bit.ly/billetterie-musee

#museeresistancebretagne #conference #deporte #resistant



C’était ton vœu : Céline Didier 2022

Rédigé en vers libres, poétique et agréable à lire, le livre raconte une histoire personnelle dans laquelle beaucoup se retrouveront.

– 180 pages

– 18 €

Éditions Lunatique 10, rue d’Embas à Vitré (35)