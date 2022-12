Saint-Marcel Morbihan. Au Musée de la Résistance en Bretagne des animations spéciales pour Noël

Du 17 au 30 décembre 2022, le Musée de la Résistance en Bretagne propose au public des visites accompagnées et des ateliers ainsi qu’un rallye photos en extérieur. Découvrez le programme du présent pour comprendre le passé…

Rallye-Photos

Explorez le parc du Musée en parfaite autonomie et ouvrez l’œil. Les participants seront munis d’une carte, d’une boussole et d’une plaquette de jeu. L’objectif sera de trouver les lieux ou objets représentés sur les photos.

Tous les jours, à compter du samedi 17 décembre

Activité gratuite.

Portraits de femmes résistantes :

En comparaison avec les hommes dans la Résistance, les femmes ont été trop souvent oubliées dans les récits et les livres d’histoire. Elles ont pourtant joué un rôle essentiel dans la lutte clandestine.

À travers des portraits, le public découvrira l’engagement de ces Bretonnes dans la Résistance et au service de la patrie.

Lundi 19 et mercredi 28 décembre à 15h

Durée : 1h

La visite sera accompagnée

Tarif : 2 euros en supplément du billet d’entrée

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Atelier brassards

Cet atelier créatif permettra de découvrir la signification et l’utilisation du brassard au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Chaque participant repartira, à l’issue de la séance, avec sa création personnelle.

Mercredi 21 décembre à 15h

Durée : 1h

Tarif : 5 euros, en supplément du billet d’entrée

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

La Résistance : Son déroulement avec ses premières actions jusqu’à celles de la libération

Lors de cette visite guidée, venez comprendre comment s’est organisée la lutte clandestine en Bretagne entre l’Appel sur les ondes de la BBC à Londres du Général Charles de Gaulle le 18 juin 1940 et les combats libérateurs de l’été 1944.

Samedi 24 et vendredi 30 décembre à 15h

Durée : 1h

Tarif : 2 euros, en supplément du billet d’entrée

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Atelier initiation à la Cryptographie

Dans la peau d’un résistant, les participants seront appelés à transmettre à leurs alliés des renseignements importants sans qu’ils ne tombent entre de mauvaises mains.

Découvrez ces pratiques utilisées pour protéger des messages considérés comme confidentiels et qui peuvent changer le cours d’une guerre. Initiez-vous ensuite à quelques-unes de ces techniques.

Lundi 26 décembre à 15h

Durée : 1h

Tarif : 5 euros en supplément du billet d’entrée

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Saint-Marcel Musee de la Résistance

Le musée entièrement rénové a été inauguré il y a un peu plus d’un an

Le musée, construit en 1984 sur les lieux mêmes des combats du maquis de Saint-Marcel, a été entièrement modernisé après 20 mois de travaux et de fermeture au public.

C’est le 18 septembre 2021 qu’il ouvre à nouveau ses portes. Anciennement désigné comme le Musée de la Résistance bretonne, il devient le Musée de la Résistance en Bretagne.

Il présente la vie quotidienne d’hommes et de femmes sous l’occupation allemande et l’engagement de ces Bretons dans l’armée des Ombres.

C’est ici sur le plus grand maquis breton que s’est déroulée le 18 juin 1944, 4 ans jour pour jour après l’appel de De Gaulle, la terrible bataille de Saint-Marcel. Ce combat est mémorable pour l’histoire de la Bretagne et du pays tout entier, car avant même le débarquement des alliés en Normandie, les parachutistes de la France Libre étaient largués en Bretagne dans la nuit du 5 au 6 juin : d’abord à proximité de la forêt de Duault dans le département des Côtes-du-Nord (Côtes-d’Armor) l’opération Samwest, puis entre les communes morbihannaises de Guéhenno et Plumelec l’opération Dingson.

Quelques jours plus tard, 2500 résistants bretons se rassemblaient au maquis de Saint-Marcel. Avec les 150 parachutistes, ils tiennent en échec les troupes ennemies, le 18 juin 1944.

La superficie totale du musée est de 1 600 M2 au sol, dont 1 000 m2 dédiés à l’exposition.

Le circuit de visite se fait en sens unique à partir de l’accueil et billetterie (170 M2).

Au total, ce sont 5 salles spacieuses de visites de 760 M2 d’exposition qui sont complétées par la salle SAS (réservée aux parachutistes). 1 000 objets y sont présentés avec 10 véhicules et un espace projections avec films et multimédias. La scénographie est entièrement renouvelée. Il y a aussi la salle d’exposition temporaire de 130M2.

Au cœur du quadrilatère un patio de 300M2 a été créé. Il matérialise le maquis de Saint-Marcel avec sa végétation (genêts, fougères, ajoncs) et au sol une promenade en Croix de Lorraine. Le patio est notamment destiné à l’organisation des commémorations.

Les réserves qui renferment les collections actuelles et futures bénéficient de 190M2 de locaux aux températures adéquates pour la conservation de 12 000 objets.

Au-delà du style contemporain et pour rappeler un caractère symbolique, le choix s’est porté sur l’habillement d’un bardage en bois brûlé sur les structures en métal, sur les façades du patio et sur les 2 sapins qui trônent à l’entrée du musée : il rappelle la politique de la terre brûlée et tous les incendies perpétrés par l’ennemi.

Au moment où les derniers acteurs et témoins de cette époque disparaissent, il est essentiel que l’humain soit au cœur du parcours de la visite afin de faire perdurer la mémoire.

Reconnu Musée de France, le musée de la Résistance en Bretagne promet à son public une visite éducative et émouvante au cœur de l’Histoire.

Infos pratiques et réservations pour la période des vacances de Noël :

La réservation est obligatoire car le nombre de participants est limité

Contact : 02 97 75 16 90

ou

mediation.musee@oust-broceliande.bzh

site : https://www.musee-resistance-bretagne.com/