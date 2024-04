À Saint-Malo, la société Culture et avenir, gestionnaire depuis 2022 du théâtre L’Hermine et du théâtre Chateaubriand a été placée en redressement judiciaire. Le délégataire des Théâtres de Saint-Malo, Patrice Albanese, pdg de Culture et Avenir, s’est exprimé à la sortie du tribunal de commerce lundi. Explications en partenariat avec TVR.