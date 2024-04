La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Comment la Ville de Saint-Malo s’engage ? Quel est son plan d’actions en faveur de la biodiversité ? Quels sont les enjeux sur le territoire ? Quels sont les espèces et les écosystèmes présents à Saint-Malo ? Rendez-vous du 22 au 28 avril 2024 pour trouver les réponses à ces questions grâce au programme d’animations de « Libérons la nature » et au plan biodiversité de la Ville de Saint-Malo.

Isabelle Leprévost Trébon est passionnée de photographie naturaliste. Cette assistante dentaire a été choisie par la Ville de Saint-Malo pour exposer ses clichés en grand format en plein centre-ville. La malouine participe à l’évènement Libérons la Nature dont la première édition se déroule toute la semaine du 22 avril 2024 dans la cité corsaire.

Amoureuse de la Nature et de la Rance, son terrain de jeu préféré, qu’elle sillonne en photos depuis les années 90, Isabelle Leprévost Trébon exposera ses clichés avec deux autres photographes naturalistes locaux, Gaël Lechapt et Pierre Esox, à Saint-Malo, sur le parvis de l’esplanade de l’Europe et à la Grande Passerelle pour la première édition de Libérons la Nature.

L’entrée au club photo SPASM de Saint-Malo en novembre 2016 a été un déclic important pour la photographe. Depuis, Isabelle Leprévost Trébon s’aventure à la photo de rue, aux photos de sports, aux photos de nuit, aux poses longues, aux portraits… Mais là où l’artiste se sens la plus à l’aise, c’est lorsqu’elle va à la rencontre des insectes : elle y redécouvre ce monde du minuscule, petites têtes ébouriffées de poils, yeux à facettes, carapaces métallisées…

Plonger dans le néant d’Isabelle Leprévost Trébon

Organisé par la ville de Saint-Malo, Libérons la Nature se tient jusqu’au 28 avril 2024. Cette première édition propose une semaine bien remplie en ateliers et conférences à la Grande Passerelle, mais aussi au Parc de la Briantais et à la Maison de la Famille. La semaine se clôturera avec la 27ème édition du Marché aux Fleurs de Saint-Malo, qui aura lieu les samedi 27 et dimanche 28 avril 2024 au Parc de la Briantais.

Libérons la Nature par la Ville de Saint-Malo jusqu’au 28 avril 2024

Exposition des clichés d’Isabelle Leprévost Trébon à la Grande Passerelle

2 rue Nicolas Bouvier, 35400 Saint-Malo

En accès libre sur le parvis de l’esplanade de l’Europe et en intérieur durant les horaires d’ouverture

Programmation complète

Site officiel