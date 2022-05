Saint-Malo. La guinguette A la bonheur s’installe parc de la Briantais

Le week-end fut animé au parc de la Briantais à Saint-Malo, car la guinguette éphémère A la Bonheur a ouvert le samedi 30 avril ! Et ce, jusqu’au 30 septembre. Présentation.

A partir du 30 avril prochain est jusqu’au 30 septembre, un village éphémère investit le corps de ferme du Parc de la Briantais de Saint-Malo du lundi au dimanche, de 10h à 19h. Une guinguette s’installe dans le corps de ferme qui offre des vues imprenables sur l’estuaire de la Rance, la Tour Solidor ou encore la baie de Saint-Malo.

Vous pourrez retrouver de nombreuses activités, à pratiquer entre deux verres de bière locale, de vin ou encore de jus de fruits frais. L’idée est de proposer aux Malouins et aux touristes une pause gourmande tout en dégustant des produits locaux 100% bretons. Le restaurant propose une cuisine en bocaux faite maison avec des produits frais et de saison privilégiant les circuits courts, tout au long de la journée.

Chez À LA BONHEUR on joue avec ses enfants, on écoute de la musique, on chille sur les transats en dégustant une bière locale, bref, un vrai moment de partage pour petits et grands.

Venez également profiter des animations proposées par la ville de Saint-Malo et ses associations.

https://instagram.com/alabonheurlabriantais

tel : 07 78 82 93 63

mail : charlotte.lejas@endevent.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :

Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h.