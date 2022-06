Saint-Malo danse au festival Contrepoint

Le festival Contrepoint se tiendra à Saint-Malo les 24 et 25 juin 2022. Organisé par le collectif du même nom dans les principaux lieux de fête de la ville, l’événement convie des DJ locaux de musiques électroniques, Malouins et Rennais, aux côtés de deux figures de la techno internationale, le Français Antigone et le Norvégien MRD. Un week-end près de la mer, avec des artistes de talents et un large éventail de styles musicaux représentés, voilà de quoi donner envie de partir à l’abordage de la cité corsaire !

La seconde édition du festival Contrepoint, tant attendue, se déroulera vendredi 24 et samedi 25 juin 2022 à Saint-Malo. Tant attendue, parce qu’elle fait partie de ces événements ballottés par les flots de la pandémie de Covid. Le premier festival organisé par le collectif malouin Contrepoint avait lieu en mars 2019, au Phare, centre socioculturel de Saint-Coulomb. La seconde édition a été programmée une première fois en avril 2020, reportée, reprogrammée en octobre de la même année, puis annulée.

Qu’à cela ne tienne, l’équipage malouin met le cap sur 2021 avec profit, en organisant des événements plus restreints mais réussis : sa résidence au club nantais Macadam ou encore un open air au château de la motte Beaumanoir avec Étienne de Crécy, pilier des musiques électroniques françaises des deux dernières décennies. 2022 sera finalement la bonne année pour la seconde édition du festival Contrepoint. Le collectif a revu ses ambitions à la hausse pour proposer un événement beau comme une frégate ! Il vous donne rendez-vous pour deux soirées et une après-midi de musiques électroniques dans les lieux de fête malouins, animés par une programmation d’artistes locaux et internationaux.

Vendredi 24 juin, c’est à l’Escalier Club à partir de minuit que le festival démarre. La discothèque, rare refuge des musiques électroniques dans une ville encore quelque peu frileuse à ce type d’événements, accueille régulièrement le collectif Contrepoint, et les soirées Fair-Play, qui convient des artistes de renommée internationale. Pour cette première soirée, la mise en jambe galopera sec avec les deux invités rennais qui se partageront le plateau, Do Joad et La Bise. Le premier est président du collectif Turtle Coporation, le second, officiant aussi sous le nouveau nom de scène Vincent Gasoil, est membre du collectif Comme ça. Tous les deux aussi souriants que sautillants, ils ont encore en commun d’être des DJ à la recherche d’une ambiance libérée et délurée, et de se balader dans les styles parmi les plus festifs des musiques électroniques — disco, house, acid house, rave, eurodance, trance — pour l’atteindre.

Samedi, c’est dès l’après-midi que les festivités commencent, à 15 h au Garden Bier. Bar à bières face à la mer, c’est un lieu encore neuf en matière d’événements de musiques électroniques. Il sera investi par le collectif malouin Mysta, lancé en 2018, et qui compte une dizaine d’événements à son actif, entre Dinard et Saint-Malo, le dernier à La Folie Pigalle à Paris. Dans des sonorités house et electro, trois de ses DJ résidents, Saturhate, TCLX et Klud animeront l’après-midi.

La grande noce techno se tiendra samedi soir dans l’emblématique salle de concert de Saint-Malo, la Nouvelle Vague. Rendez-vous à partir de 22 h, avec pour vous accueillir, les DJ résidents de Contrepoint : Clove et Bienveillant d’une part, Nicco Venier et Obel d’autre part. Ils auront pour mission d’échauffer le public avant le passage des têtes d’affiche du festival, Antigone et MRD, des noms bien connus de la scène techno internationale.

Antigone

Le premier est Français, originaire de Paris. Antigone est un DJ et producteur qui a marqué la dernière décennie de la techno française. Traînant très jeune chez les disquaires et dans les magasins de matériel électronique, il se lie d’amitié avec Sylvain Peltier, alias Zadig. La figure du hardcore français des années 1990 le prend sous son aile et sort le premier EP d’Antigone sur son label Construct Re-Form en 2011. Peu de temps après, il devient DJ résident du club Concrete et assiste au renouveau de la nuit festive parisienne auquel la fameuse péniche a participé. Partie prenante de cette ébullition, Antigone s’affirme comme producteur et se répand dans les clubs européens en tant que DJ.

Il embrasse un univers techno très large, reflet de son évolution musicale au cours des années : depuis la techno minimale voire dub de ses débuts, il passe aussi par des phases plus mentales, deep, ambient, breaks, notamment dans son premier album Rising paru en 2018 sur le label belge Token. Avec une quinzaine de sorties au compteur, ses dernières productions, sorties sur son propre label No Pain No Game, célèbrent le retour de la rave techno aux BPM affolés, aux kicks acérés et aux envolées trance de synthétiseurs.

MRD

Le second invité de la soirée nous vient d’Oslo, en Norvège. Plus récemment arrivé sur la scène techno, MRD est un producteur très actif depuis 2017 et il fait ses premières dates importantes en 2018, au club The Villa. C’est au CO2 Club Origine à Nantes en 2020, invité par le label Agora, qu’il fait sa première date internationale, avant d’enchaîner les clubs européens. La même année, après plusieurs EP et albums autoproduits, il signe sur le prestigieux label techno Arts, et sur le sous-label Artscore. En 2021, il inaugure avec le Français Julian Muller le label Nali. Sa techno, rapide et pleine de mélodies, tend volontiers vers la trance, parfois vers la new wave et l’italo, pour créer des morceaux toujours explosifs. C’est, à n’en pas douter, un artiste à suivre de près et à aller découvrir d’urgence à la Nouvelle vague.

C’est donc un beau week-end de festivités que s’apprête à accueillir la cité corsaire. « Et Saint-Malo dormait », chantait Laurent Voulzy. Et si Saint-Malo dansait ? répond le collectif Contrepoint.

