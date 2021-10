SAINT-MALO. LE FESTIVAL CLASSIQUE AU LARGE 2021 SOUS LE SIGNE DE SAINT-SAENS

Le festival de musique classique de Saint-Malo, ce sont des concerts prestigieux, des artistes de renom… le tout dans un cadre magnifique au Palais du Grand Large de Saint-Malo. Rendez-vous du 22 au 24 octobre 2021.

Vivre la magie du concert, reprendre contact avec les musiciens, sentir l’air vibrer sous leurs archets… Après une saison annulée, telle est l’ambition de cette nouvelle édition de Classique au large pour son public, grâce notamment à des concerts uniques avec vue sur la mer et une pléiade d’artistes renommés et talentueux.

L’édition 2021 du festival Classique au large vous invite à découvrir ou redécouvrir le compositeur Camille Saint-Saëns (1835-1921), dont on célèbre cette année le centenaire de la disparition. Ses œuvres y seront à l’honneur en regard de celles d’autres compositeurs, défendues par les chambristes Gary Hoffman et David Selig, le chœur Accentus, l’orchestre Lamoureux ou le trompettiste Romain Leleu accompagné par l’orchestre de Saint-Malo.

Par ailleurs, fidèle à sa tradition d’accueillir un public pluriel de mélomanes et de curieux, de s’adresser aux experts comme à ceux qui désireraient des clés d’écoute et de compréhension de la musique, le festival développe son activité de médiation culturelle avec des conférences gratuites et une rencontre décontractée avec les artistes, les chefs Adrien Perruchon et Christophe Grapperon avec lesquels le public pourra échanger et discuter.

Pour conclure ces retrouvailles, le festival se terminera par un concert festif de l’Orchestre de Bretagne, dirigé par Fiona Monbet, mêlant ouvrages classiques, improvisations jazz et musique celtique.

PROGRAMME

VENDREDI 22 OCTOBRE

20h30 / Auditorium / Concert

Laurent Ronzon, direction

Tarif : 25 €

SAMEDI 23 OCTOBRE

10h30 / Auditorium / Concert

Le Livre de la jungle

Ensemble de violoncelles Pau Casals

Classe d’art dramatique du conservatoire de St-Malo

Tarif : gratuit11h30 / Rotonde / Conférence

Stéphane Leteuré, conférencier

Tarif : gratuit12h30 / Rotonde / Rencontre

Avec Christophe Grapperon et Adrien Perruchon

Tarif : gratuit14h30 / Auditorium / Concert

François Salque, violoncelle

Vincent Peirani, accordéon

Chanteurs d’oiseaux

Tarif : 20 €17h30 / Salle Grand Large / Concert

Christophe Grapperon, direction

Saint-Saëns, Reynaldo Hahn : madrigaux et mélodies

Tarif : 20 €20h30 / Auditorium / Concert

Adrien Perruchon, direction

Oeuvres de Saint-Saëns, Holmès

Tarif : 25 €

DIMANCHE 24 OCTOBRE

10h30 / Rotonde / Concert

Musiques de chambre

Élèves des 2nd et 3e cycles, et des cycles professionnels

Tarif : gratuit12h00 / Rotonde / Conférence

Stéphane Leteuré, conférencier

Tarif : gratuit14h30 / Salle Grand Large / Concert

Sonates pour violoncelle et piano

Saint-Saëns, Chopin, Debussy…

Tarif : 20 €17h30 / Auditorium / Concert

Fiona Monbet, violon et direction

Tarif : 25 €