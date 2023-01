Saint-Malo. Avec À toi de jouer, la compagnie Les Chapeliers initie au théâtre le jeune public

La Compagnie Les Chapeliers est une compagnie de théâtre qui promeut les arts vivants. À toi de jouer ! est le projet artistique et pédagogique que proposent les comédiens aux enfants. D’une manière originale et interactive, tout en restant ludique, l’objectif est de développer la créativité et le vivre ensemble du jeune public. À toi de jouer, à vous de lire !

À toi de jouer

L’objectif de cette action culturelle est d’offrir la possibilité aux élèves d’acquérir les bases du jeu dramatique, avec le travail du corps, celui de la voix, l’affirmation de soi et aussi l’écoute de l’autre. Il se réalise par le biais de l’écriture et de la création d’un spectacle, dans une dynamique d’écoute et de respect permanents. L’enfant s’épanouit en tant qu’individu, grâce aux outils du jeu dramatique. Il se familiarise avec le regard d’autrui, apprend à s’affirmer, à s’exprimer et même à développer son sens critique.

Les séances sont orchestrées par une comédienne professionnelle qui incarne un personnage de fiction. Rythmée par la progression de son histoire, les enfants sont parties prenantes.

L’origine de la Compagnie des Chapeliers

C’est l’histoire de deux étudiantes sorties tout juste de leur formation professionnelle et qui se rencontrent lors d’une audition à Paris en 2014. Il y a Margot Réminiac qui a suivi les cours de l’école Périmony (cours privé de théâtre et du métier de comédien) et Yael Dyens qui a fait le Cours Florent (école de théâtre et de comédie musicale). Toutes deux ont étudié au conservatoire. Elles choisissent de faire leurs premières armes et de vivre leurs premières expériences de comédiennes ensemble. Chacune précise ses désirs d’artiste à l’autre et toutes deux créent, en parfaite harmonie, la Compagnie des Chapeliers. Elles développent le travail collectif avec une complicité évidente.

Yael Dyens

Aujourd’hui, elles ont chapeauté plus d’une vingtaine de projets ensemble : d’écriture, de jeu, de mise en scène, de pédagogie. Yael Daens et Margot Rémignac co-dirigent l’association et cultivent le désir de réunir tous les publics de tous les horizons et proposent des réflexions sur le monde par le biais de l’art dramatique.

“Nous envisageons le théâtre comme un espace de jeu où la parole se libère et où les visions du monde se partagent. À travers nos créations contemporaines pluridisciplinaires et nos actions culturelles et artistiques, nous allons à la rencontre de tous les publics” : Yael et Margot.

Margot Réminiac

Elles se sont entourées de six artistes : 3 filles et 3 garçons, la parité !

Marianna Montoya Yepes : danse/jeu/pédagogie – Tilly Mandelbroot : jeu/pédagogie – Christina Koubbi : jeu/écriture – Wilhem Mahtallah : jeu/pédagogie/écriture – Benoît Remaud : jeu/écriture – Jérôme Wirtz : jeu/écriture

Le théâtre, outil formidable pour l’épanouissement de l’enfant

La Compagnie Les Chapeliers travaille, depuis 7 ans, auprès du jeune public en présentant des spectacles, des ateliers, des stages. Partenaire des Théâtres de Saint-Malo, la compagnie propose des ateliers théâtre autour du travail de l’acteur. À travers différents modules inspirés de leur formation professionnelle, Margot et Yael invitent chaque participant (de 6 à 16 ans) à appréhender la scène comme un espace de jeu, d’affirmation et d’expression. En vue d’une création collective, elles ont à cœur d’accroître la créativité et l’imaginaire de chacun, tout en développant leur palette émotionnelle indispensable au jeu d’acteur.

Les autres actions culturelles pour enfants et adolescents, outre À toi de jouer

Les arts à travers le clown propose une approche des arts scéniques par le biais du clown. Il a été mis en place avec les écoliers de CE1 de l’école Notre-Dame de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). Les séances sont dirigées par une comédienne incarnant son personnage de clown. Chaque séance est marquée par une avancée dans l’écriture collective d’un spectacle dont la représentation publique aura lieu à l’issue des séances.

L’arbre à idées est créé autour du décloisonnement des niveaux de la Petite Section Maternelle au CM2. Il s’agit d’une semaine d’immersion théâtrale conviviale et de rencontres bienveillantes entre les différents niveaux scolaires. Le stage débute par une représentation du spectacle L’arbre à idées. « La Grande Prêtresse de la nature est inquiète. Depuis plusieurs millénaires, dans la Forêt des Arts, vit le majestueux Arbre à idées. Ce dernier se nourrit de la créativité des humains qui, une fois l’an, se réunissent autour de lui et organisent un spectacle pour lui rendre hommage. Depuis la nuit des temps, l’arbre est chéri et protégé. Hélas, cela fait plusieurs années que plus personne ne vient ni danser, ni chanter, ni même jouer autour de l’arbre. Il semblerait que les humains n’aient plus d’inspiration ! Si bien que depuis peu, l’arbre a perdu toutes ses feuilles et risque de mourir. L’unique solution pour lui redonner vie est d’organiser un grand spectacle de théâtre…«

Le cabaret des mots s’adresse aux lycéens autour du texte éponyme de Matei Visniec (dramaturge et écrivain franco-roumain) pour organiser un grand spectacle de théâtre. Après avoir travaillé sur le montage des textes de Matei Visniec, au sein de leur établissement scolaire, les adolescents sont divisés en groupes de travail pour créer leur propre déambulation, à l’image de celle proposée par les comédiennes de la compagnie. En choisissant un ou plusieurs textes du Cabaret des mots, les lycéens proposent une mise en voix et un espace. Pour l’espace, ils investissent au choix un endroit de leur établissement tel qu’un couloir, leur réfectoire ou encore le Centre de Documentation et d’Information.

Infos pratiques :

Atelier enfant : de 6 à 10 ans – Horaires : mercredi de 14h à 15h30

Période : jusqu’au vendredi 9 juin 2023 (sauf vacances scolaires)

Atelier adolescent : de 11 à 16 ans – Horaires : mercredi de 16h à 18h

Période : jusqu’au vendredi 9 juin 2023 (sauf vacances scolaires)

Lieu : Théâtre Chateaubriand – Salle Chaplin – 6, rue Groult Saint-Georges à Saint-Malo

Renseignements complémentaires :

La Compagnie des Chapeliers -14 rue Duparquier à Saint-Malo

Contact par tél. : 06 47 62 74 84 ou 06 70 03 22 22

ou par mail : cieleschapeliers@gmail.com

Site : https://compagnieleschapeliers.com/a-toi-de-jouer/