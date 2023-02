Saint-Malo. Revivez l’épopée du Titanic en comédie musicale à l’Hermine

La Compagnie des Moutons noirs propose de monter à bord du célèbre paquebot le Titanic pour assister à une comédie musicale. L’odyssée sera élégante et déjantée, où s’entremêleront les intrigues et les personnages. L’embarquement aura lieu mardi 28 février 2023 à 20h au Théâtre l’Hermine de Saint-Malo. Il est cependant vivement conseillé aux spectateurs de s’équiper de leur gilet de sauvetage, car le bateau coulera aussi à la fin du spectacle.

La comédie musicale Titanic est portée par 12 artistes de la Cie des Moutons noirs, composés de neuf comédiens-chanteurs, de trois musiciens et d’un travail d’écriture porté par Axel Drhey. Sur scène, ils revisitent avec une belle énergie le mythe du Titanic. La véritable histoire du plus célèbre des naufrages est présentée sous forme d’une comédie loufoque pour un voyage burlesque.

La Cie des Moutons noirs

Au départ, c’est un petit groupe de cinq comédiens qui a envie de jouer ensemble, de partager la même passion de la scène qui les unit. Après avoir évolué pendant six années, tous les cinq au sein de la célèbre compagnie de théâtre populaire Commedia dell’arte, le groupe entretient une folle envie de voler de ses propres ailes et d’explorer de nouveaux horizons. Cette volonté les conduit à la naissance de cette ambitieuse et passionnante aventure, celle des Moutons Noirs.

La Compagnie des Moutons noirs donne aujourd’hui à ses artistes la possibilité d’exprimer ses talents, son imaginaire et sa singularité. Le groupe explore la comédie aussi bien que la tragédie, sans aucune limite ni contrainte. Elle revisite les grands textes des grands auteurs, et raconte toutes ces histoires avec humilité et panache. Elle y ajoute son univers et sa différence qui réunit et anime l’équipe.

Sept spectacles ont été créés par la Cie Les Moutons noirs. Parmi eux, L’Avare d’après l’oeuvre de Molière (1622-1673) en 2010, Des Amours, 3 farces de l’écrivain russe Anton Tchekhov (1860-1904), mise en scène par Yannick Laubin en 2012, Ruy Blas d’après l’oeuvre de Victor Hugo (1802-1885), mis en scène par Axel Drhey en 2014, Le Temps qui rêve, création avec écriture et mise en scène Axel Drhey en 2016, Macbeth de William Shakespeare (adaptation écrite par Gustave Akakpo et mise en scène par Paola Secret) en 2017, Cyrano (Adaptation et mise en scène par Les Moutons Noirs) en 2019, Titanic (écriture et mise en scène Axel Drhey) en 2020 pour fêter les 10 ans de la Compagnie des Moutons Noirs.

Le dernier spectacle créé est Boule de suif de Guy de Maupassant, une adaptation et mise en scène de Yannick Laubin en 2022. Yannick Laubin fait revivre avec intelligence et originalité Boule de Suif en croquant avec modernité tous les personnages de cette histoire.

L’Histoire du nauvrage du Titanic

Le Titanic, ce paquebot transatlantique britannique quitte pour la première fois Southampton en Angleterre pour rejoindre États-Unis le 12 avril 1912. Réputé insubmersible par son constructeur, il fait naufrage le 15 avril 1912 à 2h20 dans l’océan Atlantique Nord, après être entré en collision avec un iceberg moins de trois heures avant, le 14 avril à 23h40.

Des SOS et des fusées de détresse sans lancés, mais aucun bateau ne peut lui venir en aide. Sauf un, le paquebot Carpathia mais il se trouve à 58 milles de distance. Déterminé à porter secours, ce modeste navire augmente sa vitesse de navigation et évite les blocs de glace sur son chemin. Quand il arrive sur les lieux du drame, il recueille 706 rescapés qu’il transporte jusqu’à New-York.

1491 personnes trouvent la mort, ce qui fait de cet événement l’une des plus grandes catastrophes maritimes survenues en temps de paix et la plus grande pour l’époque.

Comédie musicale Le Titanic, jouée par la Compagnie des Moutons noirs, Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

6, place Bouvet Saint-Servan à Saint-Malo (35)

Contact : 02 99 81 62 61 / reservation@theatresaintmalo.com

Site internet de l’Hermine

Site Les Moutons Noirs

Autres dates et lieux :

En mars 2023 :

Le 10, à Châtel-Guyon (63) – le 12, à Issoire (63) – le 21, à Roubaix (59) – le 25, à Bois d’Arcy (78) – les 28 et 29, à Sélestat (67).

En avril 2023 :

Le 13, à la Garenne Colombes (92) – le 15, à Château Thierry (02) –

Du 30 avril au 14 mai, au Festival Komidi à La Réunion

Le 26 mai 2023 : à Ambérieu-en-Bugey (01)

Le 10 juin 2023 : à Pézenas (34)

Au mois de juillet 2023 : au Festival d’Avignon (84)

Le 1er août 2023 : à Bourge en Bresse (01)

Le 9 septembre 2023 : à Tignes (73)

Le 22 octobre 2023 : à Malesherbois (45).