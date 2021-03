SAINT-MALO SE DECOUVRE AVEC LES CHEVAUX DE LA MER

Solène Lavenan propose un moyen de locomotion écologique et insolite pour découvrir Saint-Malo : rencontre avec la créatrice Solène Lavenan qui gère Les Chevaux De La Mer et souhaite déployer l’hippomobile en milieu urbain.

Les Chevaux De La Mer vous proposent un moyen écologique et original pour découvrir Saint Malo, sa baie et ses magnifiques sites naturels !

Avec sa mise en valeur des chevaux de trait, des races et leurs utilisations en traction animale, les Chevaux de la Mer proposent des balades et des apéros-balades panoramiques (avec produits locaux : Plateau de fromages Bordier, rillettes de la mer, vins blanc et rouge de qualité, bière bio bretonne et jus de fruits).

N’hésitez pas à contacter Solène Lavenan afin de profiter d’une balade insolite ou d’un apéro-balade original, entre amis, en famille ou en couple !

Périodes :

– du 1er octobre au 31 mars : balades et apéro-balades magiques sur la Grande plage du Sillon à St Malo. Départ Cale de Rochebonne.

– du 1er avril au 30 septembre : au départ du parc du Nicet situé dans le quartier de la Pointe de la Varde à Saint Malo, pour des balades et des apéros-balades magiques et intemporels sur la Pointe de la Varde. Site naturel offrant un panorama unique sur toute la baie de Saint Malo et Dinard.

Solène Lavenan : 06 73 52 86 96 solaprod@orange.fr















Les très belles photos sont issues de la page Facebook de Solène Lavenan

