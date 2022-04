SAINT-MALO. TRAVERSEZ LA RANCE EN BATEAU ÉLECTRIQUE AVEC VOTRE VÉLO

Habitant bien-connu de Saint-Cast-le-Guildo, Ronan Chartrey a décidé de mettre en service chez Emeraude Emotions le premier catamaran électrique de la côte d’Émeraude afin de faire traverser aux piétons et aux vélos la Rance entre La Richardais et Saint-Malo.

Ronan, 40 ans, capitaine 500 ums* et chef mécanicien 750 kW, connaît bien la région puisque c’est à Saint-Cast qu’il a grandi. Après avoir passé quelques années à naviguer sur d’autres mers, il décide de revenir et de s’installer à Saint-Cast afin de vous faire partager l’amour et la passion qu’il porte à la côte d’émeraude.

Ronan Chartrey

« Mon but est de vous faire découvrir la région dans laquelle j’ai grandi, sur un bateau qui garantit une ambiance conviviale et une bonne humeur grâce à un nombre de places limitées (12 places). Les avantages de ce genre de bateau sont multiples, vous êtes aux premières loges, rien ne vous bouche la vue, vous avez une vue à 360 degrés, vous ressentez le vent sur votre visage et pouvez sentir l’odeur de l’iode si présente ici. La proximité et la convivialité entre vous et moi permettent d’obtenir un réel échange et vous avez également le temps de prendre vos photos » .

Pour le coup, ce sera en juin 2022 par l’intermédiaire d’un catamaran électrique, actuellement en construction chez Bagou Boat à Lorient, qui pourra transporter 20 passagers et autant de vélos. Objectif : assurer toute l’année un bateau passeur sur la Rance, entre La Richardais et la cale de Quelmer à Saint-Malo. Présentation en vidéo :

*capitaine 500 ums : Brevet de commandement de la Marine Marchande délivré après 12 mois de formation et 2 ans de validation.