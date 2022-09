Saint-Malo. Le festival Baisers Volés surfe sur la nouvelle vague musicale

Baisers Volés tiendra sa cinquième édition les vendredi 23 et samedi 24 septembre 2022 à Saint-Malo. Organisé par la salle de concert la Nouvelle Vague, en association avec Öctöpus et Allo Floride, ce festival made in France verra se succéder les nouveaux talents de la scène musicale française. Un rendez-vous parfait pour conclure l’été en bord de mer.

Le festival naît en 2018 quand la Nouvelle Vague, en association avec l’agence de booking Öctöpus et la société de production Allo Floride, décide de monter un festival exclusivement centré sur les artistes de la scène musicale francophone. Comme le précise Jérôme Chevalier, directeur et programmateur de la Nouvelle Vague, le trio pense de concert une programmation qui met en avant « le meilleur de la scène française ». Une sélection bien pensée, composée de jeunes artistes émergents ou confirmés.

Baisers Volés est donc placé sous le signe de la jeunesse, du renouveau et laisse place au nouveau souffle de la musique française. Cette dynamique se lit dans le nom du festival et de son lieu: la Nouvelle Vague. Une référence au mouvement cinématographique français caractérisé par son avant-gardisme. Qu’elle soit cinéaste ou musicienne, la jeunesse révolutionne les codes classiques et initie de nouvelles propositions. Le festival prône une musique qui s’inscrit dans « un style entre pop, électro et chanson », comme le précise Jérôme Chevalier. Une identité forte qui doit permettre que le public « revienne l’année d’après les yeux fermés ».

Le but de Baisers Volés est de « trouver les artistes de demain », résume Jérôme Chevalier. Eddy de Pretto, Clara Luciani, Fakear, Video Club ou encore Bon Entendeur sont de celles et ceux accueillis par le festival les années précédentes et qui se sont fait une place de choix sur la scène musicale française. Cette année encore, la programmation se montre prometteuse, et invite à se demander quels seront les prochains artistes du festival à entrer au panthéon musical de l’hexagone… Ce qui sera, sera.

Le premier jour du festival Baisers Volés s’ouvre avec la chanteuse, autrice, productrice et musicienne HSRS (High Self Reset System). Elle évoque le thème de la renaissance sur des sonorités pop, jazz-punk et musique électronique. Elle sera suivie de l’artiste malouin Damien Fleau, qui présente son tout premier album, Breaking Waves. Dans ce dernier, le noyau acoustique de ses musiques est habillé par des synthétiseurs et des sons électroniques. La soirée se poursuit avec Lucie Antunes et ses airs de pop électronique dansante aux saveurs eighties. Le quatrième passage est celui du groupe Quasi Qui. Yehan Jehan et sa sœur Zadi transportent leur public dans une pop éthérée qui rappelle le groupe australien Tame Impala. L’avant dernier passage est celui du compositeur de musique électronique Thylacine. Armé de son dernier album Timeless, il nous prépare un retour vers le futur en revisitant aux synthés et machines des piliers de la musique classique. Cette première soirée de festival se clôture avec le producteur et artiste live Ouai Stéphane. Avec un univers fantasque, sa musique électroniquebalance entre expérimentation et techno dancefloor. De quoi se réveiller en fin de soirée !

Le deuxième jour de Baisers volés se teinte d’une couleur plutôt pop et démarre avec la chanteuse lyonnaise Romane. Elle allie dans ses titres musique pop et soul, un mélange au résultat à la fois rythmé et tout en rondeur. La soirée continue avec l’artiste belge Pierre de Maer et ses acrobaties vocales accompagnées tant au piano qu’aux mélodies synthétisées. Puis, suivra la multi-talentueuse Aloïse Sauvage. Elle rythme ses musiques électro-pop de paroles franches, débordant d’une énergie sauvage. Le duo fraternel Terrenoir, récompensé par une Victoire de la Musique en tant que révélation masculine, rythmera le quatrième temps de la soirée avec ses textes forts et une musique presque lyrique. Le chanteur Annael poursuit la soirée avec sa musique groovy qui donne envie au public de se balancer. Et c’est avec l’electro et la techno de la DJ Paloma Colombe que se termine la soirée et avec elle cette nouvelle édition du festival Baisers Volés.

Le festival reprend du poil de la bête après deux dernières éditions tronquées par le Covid. Cette cinquième édition de Baisers Volés promet d’être riche en découvertes et en talents dont le succès ne sera certainement pas volé.

Festival Baisers Volés, du 23 au 24 Septembre à Saint-Malo à la salle de concert de la Nouvelle Vague