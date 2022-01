SAINT-MALO. ARCHÉOLOGIE MARITIME : LE NOUVEAU SITE D’ATLAS PONANT

Le site de référence pour découvrir les richesses archéologiques sous-marines Atlas Ponant propose aujourd’hui un site internet à l’ergonomie intuitive, au design moderne et enrichi de nouvelles fonctionnalités. Volonté de mettre à la disposition de tous le patrimoine sous-marin, l’Atlas Ponant présente les sites archéologiques immergés du littoral atlantique.

Découvrez les richesses archéologiques des mondes immergés avec le nouveau site internet Atlas Ponant. Le site offre un accès, par le biais d’une interface cartographique, à l’ensemble des données archéologiques, des notices scientifiques et iconographiques issues des recherches archéologiques sous-marines menées depuis plus de 50 ans. Engagé depuis 2005 sous l’égide du Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-marines (DRASSM, Ministère de la Culture), le projet Atlas Ponant est le fruit d’une collaboration entre archéologues, historiens, archivistes et passionnés de plongée. Il a pour ambition de valoriser la mémoire immergée des côtes atlantiques françaises.

Le nouveau site Atlas Ponant propose gratuitement et en accès libre :

Une carte interactive avec 1023 sites archéologiques sous-marins d’une grande diversité : épaves de toutes chronologies, avions, sous-marins, pêcheries, sites préhistoriques immergés…

Une navigation intuitive adaptée à l’usage des tablettes et smartphones

Une fonction Géolocalisation qui permet, lors de balades sur le littoral, de découvrir le patrimoine sous-marin à proximité

Un véritable musée virtuel avec 3300 notices de mobilier archéologique issues des fouilles sous-marines et présentées sur le site

Une consultation des modélisations 3D de sites ou d’objets archéologiques pour une nouvelle expérience immersive.

Dans le cadre de l’appel à projet Neptune de la région Bretagne, la refonte du site a été soutenue par la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et la ville de Saint-Malo.

À propos de l’ADRAMAR

Acteur majeur de l’archéologie sous-marine, l’Association pour le Développement et la Recherche en Archéologie Maritime (ADRAMAR) est une association loi 1901 créée en 1993 par des archéologues scaphandriers, des universitaires et des bénévoles. Elle a pour mission l’étude, la protection et la mise en valeur des sites archéologiques immergés. Basée en Bretagne, elle intervient sur toutes les côtes françaises et à l’étranger en fonction des projets. L’ADRAMAR remercie l’ensemble des soutiens et partenaires de ces projets et particulièrement la région Bretagne, le conseil départemental d’Ille et Vilaine, la ville de Saint-Malo et le DRASSM (Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines, Ministère de la Culture) pour leur soutien financier.