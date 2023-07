Saint-Jacut les Pins Morbihan. Tropical Parc, des animaux du Jurassic à la Chine

Le Tropical Parc, on dirait le sud ! Vraiment. Direction l’Indonésie, la Thaïlande, le Mexique, l’Australie, l’Afrique, sans passer l’étape boite à sardine dans un avion. On peur aussi y faire un voyage dans le Jurassique sans se risquer à la machine à remonter le temps. Et désormais, une séjour en Chine ! Grand parc animalier en Bretagne Tropical parc vous transporte dans le monde de la faune et de la flore tropicale à Saint-Jacut les Pins dans le Morbihan.

Commençons par l’Afrique, traitée façon Karen Blixen ou Dr Schweitzer. Dans la case classe, avec son tableau noir et ses bancs brinquebalants, on imagine les petits noirs répéter respectueusement la leçon du bon père blanc « nos ancêtres les Gaulois ». À l’extérieur, ne manque que le son des mamas en train de piler le mil. Tout y est. D’abord une leçon de choses permettant de découvrir la production d’épices et de fruits exotiques. Cacao, coton, vanille, latex, poivre, canne à sucre, arbre à tomates, piment, riz de différentes couleurs, noix de muscade, cacao, cannelle poussent là.

Mieux qu’au Jardim Botanico de Rio de Janeiro, la volière du Brésil abrite une centaine de perroquets multicolores (aras chloroptère, aras ararauna, aras severa, conures de Patagonie, conures à têtes bleues et perruches soleil) qui picorent en semi-liberté dans un décor de vieille mine, avec ses wagonnets, son sol de terre rouge et de sable orange. Une imposante collection de palmiers d’Amérique du Sud complète l’ambiance.

Jardin indonésien du Tropical parc

Chaque « continent » est planté comme à ses origines, voire décoré de statues de buddhas quand il s’agit d’Asie. Soulignons que les géants de la tribu machin-saure (l’ankylosaure, le tyrannosaure, l’allosaurus, le velocisaurus, le spinosaure, le l’ilaphosaure, le térosaure, le tochisaure, le tégosaure, et autres parasaurolophus, oviraptore, tyrex, baryonyx et diplodocus) « évoluent » dans un environnement végétal vieux de 250 millions d’années, parmi des fougères arborescentes d’Australie, des ginkgos et des pins wollemi.

Nouveauté 2023 : venez découvrir le Jardin Chinois, le 7e jardin construit sur le parc. Ce jardin animé par des trésors allie l’architecture (pagodes, pavillons…) et la nature (bonzai, plantes et pierres…) C’est le résultat de 18 mois de travaux, et une transmission de savoir faire ancestral entre la Chine et la Bretagne ! Vous y découvrirez des statues telles que Boudha, le lion chinois et bien plus encore. Vous êtes invités à participer à une jolie tradition chinoise : déposer un voeu sous la forme d’un billet que l’on place sous une tuile avant de la poser. Au menu également, la découverte des bonzai géants; vous saluerez aussi Casimir le Buffle qui veille sur les jardins chinois…

Tous les jours de l’été, rencontrez Erven le fils de la famille Gicquel (propriétaire du parc) qui met son tablier de jardinier et son chapeau de paille, chausse ses bottes, prend ses graines de Perlin Pimpin et son arrosoir magique et réalise des tours avec ses facétieux perroquets.

Le Parc floral et animalier Tropical Parc est ouvert du 1 avril 2023 au 5 bovembre 2023

Dates & heures d’ouverture du Parc :

du 5 avril au 10 Septembre : de 10h00 à 19h00

du 11 Septembre au 1 Octobre: de 14h00 à 19h00

Les week-ends d’Octobre (Samedi et Dimanche) : de 14h00 à 19h00

Pendant les vacances de la Toussaint (du 21 Octobre au 5 Novembre) : de 11h00 à 19h00 – 20 h00 le 31 Oct ) Fermeture de la billeterie : 17h00

Spectaclxe :

Avril-mai-juin 15h30 à tous les jours

De début Mai jusqu’au 3 juillet : En semaine et les jours : 14h30- 15 h00 / Les weekends + les jours sans groupes :15h30 (Il est préférable d’arriver en début après-midi pour voir le spectacle)

Juillet, août, septembre, we d’octobre et vacances de la Toussaint : 15h30

Tropical parc, Laugarel 56220 Saint-Jacut-les-Pins. Tél. : 02 99 71 91 98