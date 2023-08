Saint-Jacut-Les-Pins : la Butte des cinq moulins vaut le détour

Visible du bourg, la Butte des cinq moulins est perchée en haut d’une colline de schiste aux crêtes rocheuses à Saint-Jacut-Les-Pins dans le Morbihan. Le public peut emprunter le sentier d’interprétation, jalonné de quelques explications qui lui permet de découvrir et de mieux comprendre l’histoire de ce lieu. Les visiteurs pourront admirer le majestueux moulin à eau restauré, le moulin de la Vieille Ville et les vestiges de quelques autres…

La commune de Saint-Jacut-Les-Pins, avec ses deux clochers, aurait pu aussi s’appeler St Jacut-des-Moulins, puisqu’au cours des siècles elle a identifié plus d’une vingtaine de moulins. Il y avait seize moulins à la force du vent, sept moulins à la force de l’eau et un moulin ayant exclusivement fonctionné à moteur. Plusieurs d’entre eux ont été restaurés. La butte ardoisière était jadis coiffée de cinq moulins dont il reste des vestiges. Le lieu est aujourd’hui, en partenariat avec la municipalité, restauré, entretenu et animé par Eau Grées des Moulins. L’association créée en 2002 a en charge la valorisation et la promotion du patrimoine meunier de Saint-Jacut-les-Pins. Sur cette colline panoramique, quatre moulins à vent sont encore visibles.

Le sentier qui conduit les visiteurs sur ce site exceptionnel a été baptisé « Porté par l’eau et le vent ». Il conduit à ce cadre unique et couvert d’une richesse botanique rare avec sa végétation faite de landes, de bruyères, d’ajoncs, de callunes et de genêts. La faune et la flore sont aussi présentées sous forme de panneaux d’informations.

Le moulin à eau de la Vallée est en état de fonctionnement. Construit en 1678, au cœur d’un vallon boisé, il a été la propriété de plusieurs seigneurs avant la Révolution puis d’une succession de familles de meuniers : Le Floch, Martin, Chevalier et Crété. Il a conservé son cachet d’autrefois avec l’ancienne maison du meunier, les dépendances de la ferme, sa fontaine et son four à pain. L’étang offre la réserve d’eau qui entraîne la roue à augets et les meules de pierre qui tamisent et produisent une farine de qualité. Le moulin se visite sur trois niveaux. Le public peut ainsi découvrir la meule de pierre et les différentes étapes de la fabrication.

Le lieu est complété par un musée rural des traditions locales. Il propose aussi de découvrir une foule d’objets et d’outils utilisés autrefois pour les travaux des champs, pour le travail du chanvre et du lin et aussi pour les tâches ménagères du quotidien

900 mètres plus loin, juché sur cette butte rocheuse couverte de pins maritimes, le moulin de la Vieille Ville attire beaucoup l’attention. Il fut construit en 1863 par Mathurin Crété, issu de cette grande famille de meuniers propriétaire du moulin de la Vallée, pour disposer toute l’année soit de la force de l’eau soit de celle du vent en cas de sécheresse : la date, gravée sur une poutre de la charpente de la toiture du moulin atteste de la date.

Les murs du moulin de la Vieille Ville ont été construits en alternant des couches en schiste et en granit. Son profil à encorbellement du XVIIe siècle rappelle le pays guérandais. De type « Petit pied », il est cependant unique en Bretagne. Le diamètre de la partie supérieure de sa tour est plus important que celui de la base. Aujourd’hui propriété de la commune, le moulin a retrouvé sa guivre (son gouvernail, appelé aussi la queue), et l’usage de ses mécanismes. L’édifice est coiffé d’un toit tournant en bois qui permet de bénéficier de l’orientation du vent. Le toit est couvert en bardeaux de châtaignier. Lors des visites, le public est invité à faire l’expérience de tourner son toit.

La municipalité de Saint-Jacut-Les Pins a acquis ce moulin en 2015 avec l’objectif d’en faire un lieu pédagogique ouvert à tous et notamment aux scolaires. Au XVIIe siècle, il appartenait à la seigneurie de Cranhac de la paroisse de Peillac, une commune voisine. Il est resté moulin seigneurial jusqu’à la Révolution française, où il fut confisqué comme bien national, revendu ensuite au maire de Vannes (56) : Alexis De Lamarzelle élu en 1808.

L’accès au moulin à vent arborant encore ses ailes sur la Butte des cinq moulins a été rénové. Le plus beau des fleurons offre une vue panoramique magnifique sur Saint-Jacut-Les-Pins. Ses ailes sont cependant en position fixe, comme tous ses mécanismes.

Vestiges des autres moulins :

Infos pratiques :

Pour visiter le site de la Butte des cinq moulins : Le Tertre à Saint-Jacut-Les-Pins (56)

Contact : 02 99 91 28 20 ou 06 27 36 43 55

Le circuit de randonnée « Porté par l’eau et le vent » a une durée moyenne d’une heure. Les visiteurs se garent sur le parking et se repèrent grâce à un fléchage.

Le site est traversé par le GR 38. Une balade pédestre de dix km est proposée aux randonneurs jusqu’à Rochefort-en-Terre. L’endroit est aussi le départ d’un circuit pour cyclistes et vététistes vélo pour rejoindre la commune de Peillac en passant par la chapelle Notre-Dame des Pins, La Lardrie et le moulin de Guéveneux sur la vallée de l’Arz.