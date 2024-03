Depuis janvier 2024, AY-ROOP développe son lieu circassien de résidences, de spectacles, de vie, de recherche et d’échange au coeur de la métropole rennaise : le Milieu. Un lieu convivial pour se retrouver, partager et faire ensemble. À partir du 12 mars 2024, venez y déguster la cuisine des Frangines les mardis et jeudis midi entre 12h et 14h.

Le nouvel espace proposé par AY-ROOP évolue à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. En partenariat avec les Frangines, la cantine propose une restauration méridienne régulière qui permettra aux habitant.e.s, salarié.e.s et publics de profiter de cet écrin de verdure l’été et d’un magnifique cadre l’hiver.

Les Frangines ce sont les soeurs jumelles Charlotte et Clémentine qui développent une cuisine autour des produits de qualité, bios, locaux et de saison. Elles font de leur cuisine un voyage en collectant des produits et des recettes au fil des rencontres et des inspirations du moment !

Menu

Entrées

Crème de butternut châtaignes rôties / croûtons

ou

Taboulé de choux fleurs, choux rouges, tomates séchées

Plats

(servis avec une salade du moment)

Tarte poulet poulet, pomme de terre, oignons carottes, brocolis

ou

Tarte végé chou fleur mariné, pesto, oignons et pomme de terre

Desserts

Muffin citron – coeur lemon cuerd (crème de citron)

ou

Brownie noisettes / amendes concassées



Prix

Entrée – Plat ou Plat – Dessert : 12€

Entrée – Plat – Dessert : 14€

Les mardis et jeudis de 12h à 14h

AY-ROOP [LE MILIEU], rue du Haut Bois,

Saint-Jacques-de-la-Lande