En février, l’Aire Libre entre dans le collectif du festival de danse Waterproof ! C’est l’occasion de présenter Hasard de Pierre de Rigal, une pièce pour 6 danseur·ses qui jouent pendant 1h10 avec les contraintes, l’aléatoire et l’imprévisible. Le second spectacle est celui de Fanny de Chaillé, Une autre histoire du théâtre, où 4 jeunes acteur·ices parcourent des scènes mythiques filmiques ou théâtres et les mêlent à leurs propres vécus et engagent leurs corps.

HASARD de Pierre Rigal

Le mot hasard vient de l’arabe az-zahr signifiant jeu de dés. Et c’est bien un jeu, pour 6 danseur·ses, basé sur les probabilités, les possibles et les combinaisons que nous propose Pierre Rigal. Guidés par des contraintes scénographiques aléatoires, les personnages de cette pièce sont pris dans une frénésie de mouvements et oscillent entre combinatoires individuelles et collectives. Du chaos surgit peu à peu une trame inattendue, poétique ou humoristique. Imprévisibilité, chance, accident ou providence ?

Vendredi 02 et samedi 03 à 20h30. Tout public dès 7 ans, durée : 1h10. Tarifs : 16€/12€/8€/6€

Biographie :

Athlète de haut niveau, spécialiste de 400m et de 400m haies, PIERRE RIGAL a obtenu un maîtrise d’économie mathématique à l’Université des sciences sociales de Toulouse puis un DEA de cinéma de l’Ecole Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse. Pendant sa formation de danseur, il croise le chemin de chorégraphes tels que Heddy Maalem, Bernardo Montet, Wim Vandekeybus, Nacera Belaza, Philippe Decouflé et de metteurs en scène tels que Mladen Materic ou Guy Alloucherie.

UNE AUTRE HISTOIRE DU THÉÂTRE de Fanny de Chaillé

Une Autre histoire du théâtre s’adresse aux jeunes gens (mais pas que) en faisant de l’histoire du théâtre une histoire qu’ils et elles peuvent rattacher à la leur. Sur scène, 4 jeunes acteur·ices rejouent des scènes mythiques d’oeuvres filmiques ou théâtrales autant que leur propre intimité… Un théâtre de la relation à l’énergie foisonnante qui entre en résonance avec notre époque. Cette pièce minimaliste qui multiplie les niveaux de lecture est un régal autant pour les spectateur·ices néophytes qu’aguerri·es !

Biographie :

FANNY DE CHAILLÉ aime jouer de la séparation entre texte et gestes pour mieux ré‑agencer leur rencontre. Dans ce jeu d’échanges entre corps et voix, des écarts et distorsions se créent, la forme langagière gagne en physicalité et en plasticité. Ses créations portée par l’association Display ne s’inscrivent pas dans des champs disciplinaires figés,

plutôt les superposent, qu’il s’agisse, récemment, de redonner voix et corps aux mots de Michel Foucault (Désordre du discours, 2019), de faire physiquement collectif avec dix jeunes comédiens de l’ADAMI (Le Choeur, 2020) ou de retraverser l’album Transformer de Lou Reed (Transformé, 2021).

LES RDV AUTOUR DU SPECTACLE :

Jeu 22.02 • 19h : Before-Lecture : Coupables victimes coupables de Nikita Faulon – Cie La Revanche de Simone

COUPABLES VICTIMES COUPABLES est une dystopie qui montre la façon dont un fait divers de violence genrée va enflammer la société.

Jeu 22.02 • 22h15 : Rencontre avec les artistes après le spectacle

Ven 23.02 • 22h : After-Musique, DJ set après le spectacle

