Saint-Grégoire. Le festival Robinson : un joyau de la politique culturelle de la ville

Saint-Grégoire, près de Rennes, accueille la 27e édition du festival Robinson du 10 au 11 juin 2023. Près de 10 000 festivaliers sont attendus pour ce week-end riche et festif : théâtre, cirque, voltige et musique sont au programme ! Un moment convivial à vivre en famille et entre ami(e)s pour s’évader grâce aux arts de rue de Rennes et ses alentours. L’occasion d’explorer la politique culturelle adoptée à Saint-Grégoire.

Pour cette nouvelle édition, 10 compagnies présenteront 10 spectacles dans 7 lieux différents du parc Robinson pendant deux jours. Une offre variée allant du cirque à l’opéra, en passant par la musique latine et la danse. Un cadre exceptionnel mêlant un écrin de verdure et un ravissant canal pour profiter du soleil au festival Robinson.

Frédérique Rouxel, adjointe à la vie culturelle de Saint-Grégoire

À l’image du festival, la ville de Saint-Grégoire souhaite apporter de la vitalité dans sa commune : « Nous souhaitons que la politique culturelle soit un vecteur de dynamisme, un levier de cohésion sociale et l’opportunité de construire une identité territoriale positive pour accroître l’attractivité de la ville », annonce Frédérique Rouxel, adjointe à la vie culturelle de la commune. La culture n’a pas de critère économique et doit être accessible à tous. C’est l’un des objectifs de la mairie de Saint-Grégoire. « Pour le festival Robinson, ça se caractérise par des spectacles gratuits, ouverts à tous et tout public (cirque, opéra et théâtre burlesque, musique, jonglages, etc). On essaie également de favoriser les initiatives : l’Urban Grégoire (sports de rue) est une volonté du Conseil Consultatif des Jeunes pour partager leurs passions. » La ville prône l’entraide entre les habitants, les associations et les bénévoles. Chacun à son rôle à jouer et chacun est encouragé à participer au projet de l’autre. « On souhaite valoriser le tissu associatif et le bénévolat. Il y a 99 associations à Saint-Grégoire. On leur demande de participer régulièrement », ajoute Frédérique Rouxel avant de préciser : « Pour le festival Robinson, on a sollicité l’association TUBA pour tenir la buvette. Tous les bénéfices leur restent entièrement acquis. C’est du partenariat ».

Depuis sa création par le service animation de la ville, le festival Robinson ne cesse de proposer des spectacles variés aux Grégoriens pour qu’ils se réunissent dans la bonne humeur. Le choix du parc Robinson est l’un des axes phares de la mairie : « On souhaite investir culturellement des lieux emblématiques de la commune, que ce soit avec des installations temporaires ou pérennes », explique l’adjointe à la vie culturelle. « C’est le cas de la cale Robinson. On voulait faire profiter de ce cadre exceptionnel avec sa verdure et son canal. C’est un lieu de rendez-vous incontournable des Grégoriens. »

Le festival Robinson s’ouvrira en fanfare avec Gloups samedi matin à 11h chez le partenaire historique : le centre commercial Leclerc. D’autres partenaires permettent la programmation des représentations : « On a un partenariat historique avec la Péniche Spectacle qui accueillera le spectacle Paloma Negra. Notre nouveau partenaire Ay-Roop présentera le spectacle de jonglage Mousse », annonce-t-elle. « On souhaite valoriser un tissu partenaire local, mais également proposer des spectacles d’envergure internationale. Pour la sélection des artistes, notre équipe culturelle les repère lors des festivals, en cherchant ce qui pourrait plaire à nos amis Grégoriens. » La mairie de Saint-Grégoire s’est assurée qu’aucun spectacle ne se jouera en même temps pour permettre de profiter entièrement du festival. L’ensemble de la programmation est à retrouver ici.

Les projets de la ville de Saint-Grégoire ne cessent de mûrir. Comme précisée par Frédérique Rouxel, l’un des axes principaux est d’investir culturellement les lieux emblématiques de la commune. « On compte réhabiliter le moulin et ses environs. La ginguette est un projet qu’on souhaiterait remettre à l’ordre de jour. Dans ce projet Robinson, un lieu d’exposition permanent et une résidence d’artiste sont à l’étude. » En d’autres termes, les Grégoriens continueront de profiter d’un large éventail d’activités culturelles au sein de leur commune !

Infos pratiques

Festival Robinson, du 10 au 11 juin 2023

Cale Robinson, 35760 Saint-Grégoire

Contact : Site internet de l’hôtel de ville de Saint-Grégoire.

Programmation