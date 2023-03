Saint-Brieuc. La FFMCB lance la saison 2023 des festivals de musique classique à la Maison Saint-Yves

La Fédération des Festivals de musique classique en Bretagne invite le public à la Chapelle de la Maison Saint-Yves de Saint-Brieuc, dans les Côtes d’Armor, pour le lancement de la saison 2023 des festivals adhérents. Le public sera accueilli le mercredi 12 avril dès 16h30. La présentation de la FFMCB sera suivie d’un Concert Impromptu dans le cadre de Milasons, le festival intergénérationnel de musique classique et contemporaine.

La Fédération des Festivals de musique classique en Bretagne (FFMCB) a été créée en 2009 avec la volonté de tisser un lien durable entre des passionnés engagés au service des musiques classiques. Elle a pour mission le développement des musiques classiques sur la toute la région Bretagne. Son objectif est de favoriser la mise en commun de pratiques et d’expériences dans les domaines artistiques et administratifs.

Présidée par Frédérique Chauvet et gérée par un conseil d’administration de onze festivals membres, l’association prend en charge la promotion et la communication des festivals de musiques classiques en Bretagne auprès du public, des collectivités, des professionnels et des médias. Elle accompagne les festivaliers en leur proposant une assistance dans les domaines juridiques, comptables et techniques pour l’organisation et le fonctionnement de leurs activités artistiques Elle favorise la mutualisation des moyens techniques et artistiques entre les adhérents.

Le bilan de La FFMCB en chiffres, c’est : 34 festivals de musique classique programmés en une année dans les quatre départements bretons, 80% de l’offre de musique classique sur la région Bretagne, 2500 artistes engagés, 400 bénévoles qui participent aux programmations et 44 000 spectateurs de tout âge.

La FFMCB convie le public le mercredi 12 avril à Chapelle de la Maison Saint-Yves de Saint-Brieuc.

LE PROGRAMME :

De 16h30 à 17h30 : accueil et visite de la chapelle de la Maison Saint-Yves. Depuis 2017, ce site patrimonial d’exception est ouvert à la visite. Construit en 1927, il s’agissait d’un Grand séminaire, un haut lieu du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier qui a accueilli pendant 40 ans des centaines de jeunes séminaristes. Il y ont vécu et étudié. Entièrement restructuré en 2017, l’ancien Grand séminaire est devenu la Maison Saint-Yves, maison diocésaine ouverte sur la ville. Sa chapelle de style Art déco est un véritable joyau de mosaïques d’Isidore Odorico, de peintures à fresco avec un riche mobilier inspiré par le mouvement Seiz Breur. Sa crypte et ses fresques ont été peintes par Xavier de Langlais. En 2022, la Maison Saint-Yves est élue 8 e monument préféré des Français.

De 17h30 à 18h30 : Le développement durable et les festivals de musique classique, avec échanges.

De 18h30 à 19h30 : Présentation de la Fédération des Festivals de musiques classiques en Bretagne et de son programme pour 2023, avec échanges entre participants et apéritif dinatoire.

De 20 h à 21h : Le Concert Impromptu.

L’ensemble virtuose est le quintette présent depuis 1991 sur les scènes nationales et internationales : cinq souffleurs dans le vent. Toujours décalé et pétillant l’ensemble époussette le concert classique et invente ses Cross-Opéras, ses spectacles transdisciplinaires.

Le Concert Impromptu.

INFOS PRATIQUES

Mercredi 12 avril 2023 : Chapelle de la Maison Saint-Yves, lancement des festivals de musique classique et Concert Impromptu à 20h.

81, rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc

contact@classiquebretagne.com – info.ffmcb@gmail.com