Saint-Brieuc. Le Festival Art Rock fête ses 40 ans

Le festival Art Rock fait son retour à Saint-Brieuc pour une 40e édition du 26 au 28 mai 2023. 40 ans et toujours autant de festivaliers drainés par cet événement qui célèbre la culture rock dans tous ses états.

Affiche 2023 du festival Art Rock par Christina Daura

Musique, danse, arts visuels et même arts culinaires, le festival Art Rock mélange différentes formes artistiques et met à l’honneur des artistes connus ou émergents, issus de la scène française et internationale. Depuis 1983, la ville de Saint-Brieuc accueille cet événement organisé par l’association Wilde Rose. Différents lieux de la ville, en particulier du centre historique, seront investis à cette occasion tel que la Grande scène, le Grand et le Petit théâtre, la scène B, le parvis de la gare, etc. Du 26 au 28 mai 2023, venez apprécier un moment de partage et de découverte artistique le temps du week-end de la pentecôte.

Au musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc du 23 mai au 4 juin :

Quelques jours avant le lancement du festival, l’exposition Metadeath de l’artiste Guillaume Mormin se tiendra du 23 mai au 4 juin 2023 au pavillon des expositions temporaires, au musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc. À travers trois installations monumentales, Guillaume Mormin questionne notre rapport à la lumière ainsi que sa symbolique.

Au Grand théâtre, samedi et vendredi 26 et 27 mai (20h – 21h20) :

Il était impensable d’organiser cette 40e édition du festival Art rock sans y inviter Philippe Découflé. Ce chorégraphe de renom a déjà fait partie de la programmation à plusieurs reprises, notamment en 2018 pour la 35e édition. Il présentait à cette occasion sa création Les Opticons au Musée de Saint-Brieuc. Cette année, il revient pour présenter son spectacle Stéréo au Grand Théâtre. Il s’agit d’une création sous forme hybride où la musique live (batterie, guitare et basse) se mêle avec la danse. Une danse organique, bondissante et énergique. En bref, une danse acrobatique et très expressive qui fait honneur à ses racines artistiques circassiennes. Une performance à ne pas manquer !

Sur la Grande scène (18h à 02h) :

Pierre de Maere, Adé, Disiz, Benjamin Biolay, Yuksek (artistes présents à la grande scène le samedi 27 mai)

Les festivités sont lancées le vendredi 26 mai avec le dancehall-rap de Meryl, la pop-rock d’Izïa, le rap affuté de Dinos, l’indie rock du trio britannique Alt-J et la techno mythique de Jeff Mills. Et oui, pour ses 40 ans, Art Rock continue de favoriser les mélanges artistiques au sein d’une programmation riche qui tient en haleine le public pendant 3 jours et 3 nuits !

Le samedi 27, on célèbre deux artistes qui ont marqué l’histoire du festival avec le retour des poètes Disiz et Benjamin Biolay. La nouvelle garde de la pop francophone est également mise à l’honneur avec Pierre de Maere et Adé, ex-chanteuse du groupe Thérapie Taxi. Saturday night fever, bien sûr, avec le dancefloor qu’installe Yuksek en fin de soirée.

On combat le blues du dimanche soir avec un plateau cinq étoiles le 28 mai : Imany et sa voix soul nous ensorcellent, Editors et leur rock teinté d’électro nous enveloppent, le rappeur Hamza et ses tubes imparables nous secouent, le grand retour de Christine and the Queens nous laissera certainement des souvenirs indélébiles et l’anniversaire des 20 ans du label Ed Banger par son créateur Pedro Winter nous transforme en machines à danser.

Sur la Scène B (19h30-01h30) :

Du vendredi au dimanche, la Scène B continue de sublimer l’émergence artistique avec des talents on ne peut plus prometteurs. On fond pour le post-punk d’Astéréotypie, les voix singulières et puissantes de Silly Boy Blue, Zaho de Sagazan, Sylvie Kreusch et Yoa, les raps aux antipodes de Prince Waly et BB Jacques et les ambianceurs Confidence Man et David Walters. La scène bretonne nous prouve à nouveau sa vivacité avec le rock imparable des Finistériens de Cancre et des Rennais de BOPS et le rap des Briochins de W&Z.

Au festival Village : Rock’n’Toques

Danser, écouter de la musique, profiter c’est bien mais ça donne faim ! Ne vous en faite pas, le Art Rock festival à tout prévu. Rendez-vous au Village du festival pour le fameux Rock’n’Toques. Trois jours de fête autour d’une formule originale et savoureuse : de la street-food gastronomique à petits prix. De quoi émerveiller toutes les papilles !

À la salle de Robien (1h-5h) : Surprise Birthday Party

Qu’est ce qu’un anniversaire sans fête ? Comme on n’est pas sérieux.ses à 40 ans, on clôture cet anniversaire par une géante fiesta électronique à la salle de Robien, tard le dimanche… ou plutôt tôt le lundi. Les artistes présents ne se dévoileront qu’au dernier moment ! Vous ne pensiez quand même pas qu’on allait gâcher la surprise ?

© Gwendal le Flem

Infos pratiques:

Art Rock festival du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2023 à Saint-Brieuc

