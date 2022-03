SAINT-BRIEUC. BOJANGLES, UN NOUVEAU CAFÉ-LIBRAIRIE À ROBIEN

Bojangles Café ouvrait ses portes le 15 février 2022 dans le quartier de Robien à Saint-Brieuc. Le café-librairie lancé par les mère et fille Christelle Tocqué et Rosalie Cave se présente comme une nouvelle étape dans les promenades dominicales briochines et un espace de convivialité et de culture pour le quartier.

Rosalie Cave et Christelle Tocquée, heureuse propriétaires et gérantes de Bojangles Café à Saint-Brieuc, dans le quartier de Robien.

« On a été submergées à l’ouverture, on ne s’attendait pas à un tel engouement. » Visiblement fatiguée mais ravie, Rosalie Cave prend peu à peu le pli de son nouveau quotidien. Le 15 février 2022, elle ouvrait avec sa mère Christelle Tocqué l’enseigne Bojangles Café, une librairie de quartier et salon de thé à Robien, Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Après une petite année à chercher un local puis à monter tous les dossiers administratifs et de financement avec efficacité — « ça, c’est ma mère », s’amuse Rosalie —, les deux associées récupèrent les clés du 46 rue Jules Ferry en septembre 2022. Quelques mois plus tard, avec le coup de main complice de la famille et des proches, la boutique s’est parée de couleurs, puis d’étagères et d’étals, qui se sont à leur tour fournis de livres.

Originaires de Plérin, la mère et la fille s’étaient toujours promis d’ouvrir un café-librairie si l’une d’elles gagnait au Loto. Après des études de métiers du livre à Rennes, Rosalie cherche du travail dans le secteur. Sa mère Christelle Tocquée souhaite alors se reconvertir professionnellement, et la vieille envie refait surface, au point de paraître réalisable. Elles se mettent en quête d’un local suffisamment grand pour accueillir cette double activité de façon à créer un lieu chaleureux et confortable dédié à l’échange et à la culture.

« C’est un concept qui n’existait pas à Saint-Brieuc, le plus proche [le Tagarin, ndlr] est à Étables-sur-Mer », précise Rosalie. Elle poursuit : « à part les bars, il n’y a pas vraiment de lieux agréables où se poser. C’est ce qu’on voulait faire. » Rosalie et Christelle jettent finalement leur dévolu sur un local commercial de 124 m2 à Robien, à quelques pas de la gare, dont le réaménagement a permis à ce quartier excentré de revivre depuis quelques années. La mère et la fille tombent sous le charme de cette « petite ville dans une grande ville », écoquartier où règne une mixité sociale et un esprit d’entraide presque familial, avec un collectif d’habitant·e·s très actif en matière de propositions culturelles, le CAR, comité d’animation de Robien.

Bojangles Café, 46 rue Jules Ferry, Saint-Brieuc. Enseigne et logo réalisés par Studio Bee.



Poème au sol de Betty Yon, réalisé devant l’entrée de Bojangles Café dans le cadre de la fête de l’éphémère organisée par le Comité d’animation de Robien dimanche 6 mars 2022.

Le nouveau café-librairie s’appellera Bojangles Café, en hommage au premier roman d’Olivier Bourdeaut, En attendant Bojangles, qui a su conquérir Christelle puis Rosalie, et réunir mère et fille. « Sur les conseils de ma mère, je l’ai lu un dimanche après-midi, d’une traite. C’est un livre sorti en 2016, l’histoire d’un couple fantasque vu par les yeux de leur petit garçon. Il y a tout, du drame, de la poésie, j’ai ri, j’ai pleuré, c’est ce que je recherche en lisant », raconte Rosalie.

Avec l’ouverture de Bojangles, l’ancien quartier ouvrier de Saint-Brieuc accueille la seule librairie de quartier à Saint-Brieuc, les autres enseignes indépendantes étant cantonnées dans le centre-ville. À Robien, il y avait bien autrefois le Café du dimanche, bar et un peu librairie, mais celui-ci a fermé il y a plusieurs années. Bojangles Café prend à présent la relève. « Nous aussi on est ouvert le dimanche après-midi. Les gens sont contents parce que le dimanche à Saint-Brieuc, il n’y a pas grand-chose à faire ». Rosalie souhaite faire de sa boutique un lieu de convivialité, créer une clientèle de proximité qui s’arrêterait le week-end pendant une balade, ou passerait prendre un café le matin en profitant des journaux auxquels s’est abonnée la librairie.







Christelle Tocquée

Donnant sur la rue, et paré de vert sapin, le côté café accueille 22 places assises. Une partie des murs devient un espace d’exposition qui sera dédié à la peinture et la photographie. Ils affichent actuellement les toiles d’une des patronnes, Christelle Tocqué, peintre à ses heures perdues — même si celles-ci se font rares aujourd’hui avec la librairie, précise Rosalie — depuis une quinzaine d’années. Pour la restauration, la carte propose les essentiels : thés, cafés, un chocolat fournis par la Maison Reux, torréfacteur breton originaire de Plérin. Pour le frais, quatre parfums de limonade des Filles de l’Ouest, quatre jus bio fabriqués à Rouen. Et pour l’heure du goûter, carrot cake, pannacotta, cookies, tartelettes ou palets bretons : Bojangles a fait appel à Gâteau Mademoiselle de Trébry et Les Petits Gâteaux de Saint-Brieuc.

Au fond de la boutique s’étend la librairie. Elle sera quant à elle généraliste, mais l’objectif est tout de même de se distinguer des autres enseignes indépendantes briochines. « Il y a déjà une belle offre avec La Nouvelle Librairie, Le Pain des rêves [autre référence, à un roman de l’écrivain briochin Louis Guilloux, ndlr], BD West et Japanim, spécialisée en mangas. Une bonne façon de se démarquer est de faire en sorte que la librairie ait notre identité », précise Rosalie. Elle et sa mère ont donc construit le fond à partir de leur vision du monde du livre, à la fois intergénérationnelle et féminine. Christelle s’est occupée du rayon littérature et polar, Rosalie du reste, en s’appuyant aussi sur un questionnaire à destination du public et les conseils de confrères libraires.

Deux mois d’examen de fond en comble des catalogues de distributeurs ont permis de rassembler pas loin de 5 000 références. Parmi elles, une spécialisation dans le roman graphique pour ce qui est de la BD adulte, mais aussi dans l’écologie et le féminisme, l’accent mis sur la découverte ludique des arts ou les questions d’éducation sexuelle dans le rayon jeunesse. Bojangles propose encore un petit rayon pratique consacré aux activités manuelles, et prévoit d’organiser des ateliers de création les soirs ou le week-end. Un premier atelier origami est en préparation.

« Le but c’est de favoriser l’échange, que les gens se rencontrent, qu’ils prennent le temps de discuter », affirme Rosalie. La librairie accueillera aussi bien sûr des dédicaces et des rencontres avec des auteurs, Rosalie tient tout particulièrement à recevoir des auteur·rice·s de BD ou de littérature jeunesse. Toujours dans une optique intergénérationnelle, des lectures pour les enfants à l’heure du goûter sont aussi en préparation. Une première séance de dédicace est prévue vendredi 25 mars, avec l’autrice BD Laetitia Rouxel, invitée dans le cadre du festival Les Escales de Binic.

Au détour de votre prochaine balade briochine, ne manquez pas de vous arrêter à Bojangles Café, dans le quartier de Robien, profiter de douceurs, de quelques belles lignes et d’un lieu convivial pour les apprécier.

Suivre Bojangles Café sur Facebook