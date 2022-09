Rues vivantes : le festival des commerçants rennais samedi 17 septembre

Concerts, street-art, rencontres littéraires, défilés, découvertes pour les enfants, ateliers créatifs… Samedi 17 septembre – de 10h à 19h – plus de 150 commerçants sortent de leurs boutiques pour animer les rues rennaises. Gratuité des transports en commun et piétonisation du centre permettent au plus grand nombre de vivre cet événement festif.

Les commerçants font le show

Organisées par le Carré Rennais, « Rues vivantes » est l’occasion pour les commerçants d’investir les rues du centre-ville afin de valoriser leur savoir-faire et leur savoir-être. Ateliers créatifs, jeux pour petits et grands, dégustations, conseils beauté, défilés de mode, concerts… petits et grands échangent différemment avec leurs commerçants autour des animations proposées.

Demander le programme

Sur fond de carte illustrée du centre-ville, le programme détaillé est disponible chez les commerçants et téléchargeable sur https://www.carrerennais.fr/. Cette « carte aux trésors » permet aux visiteurs de se balader dans toutes les rues, de boutiques en boutiques, d’animations en animations, pour découvrir de nouvelles adresses et échanger avec les commerçants autour de leur savoir-faire.

Un événement organisé par le Carré Rennais

La 4ème édition de « Rues vivantes » inscrit l’événement dans le calendrier des animations rennaises attendues par les habitants et les visiteurs de la ville. « Notre mission consiste à mobiliser nos adhérents pour animer le centre-ville afin de le rendre toujours plus attractif, agréable et vivant » rappelle Laurence Taillandier – Présidente du Carré Rennais et commerçante. « Cet événement joyeux créé du lien et change nos habitudes car en investissant les rues, c’est nous qui allons à la rencontre de nos clients ! »

Centre-ville piéton et transports gratuits

Samedi 17 septembre de 10h à 19h, l’hyper centre-ville de Rennes est piétonnier et permet à tous de pouvoir se balader dans les rues afin de découvrir les animations proposées par les 150 commerçants. A cette occasion, la ville de Rennes offre la gratuité des transports en commun aux usagers.